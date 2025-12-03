Tendencias

Receta de empanada de bondiola, rápida y fácil

El relleno se destaca por su textura húmeda y sabor intenso, mientras la cocción breve y el armado sencillo permiten resolver almuerzos vistosos y nutritivos para compartir en familia

La empanada de bondiola fusiona la tradición argentina con la jugosidad y sabor intenso del cerdo en una receta fácil (Freepik)

La empanada de bondiola es una interpretación moderna que toma lo mejor de la tradición argentina y lo fusiona con la jugosidad y sabor intenso del cerdo. Aunque la receta tradicional suele lucirse con carne vacuna, la bondiola aporta una textura suave y una delicada grasitud. Ayuda a que el relleno quede siempre húmedo.

A su vez, admite variantes regionales y toques ingeniosos: hay quienes suman morrón, huevo duro o aceitunas, y quienes las prefieren más simples, solo con cebolla y especias. Son perfectas para servir solas, con salsa criolla o acompañadas de una ensalada fresca.

Receta de empanada de bondiola rápida y fácil

En esta receta, la bondiola se corta en cubos pequeños para acelerar su cocción y se saltea apenas con cebolla y unas especias, logrando así un relleno jugoso y listo en pocos minutos. Usando tapas de empanada compradas, el armado se vuelve práctico y sencillo. Una vez listas, basta con hornearlas y disfrutar de su dorado irresistible.

El relleno de bondiola aporta una textura húmeda y suave, ideal para empanadas doradas y fragantes al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada empanada mantiene un interior húmedo, gracias al salteado de cebolla y la carn tierna. Se recomienda dejar entibiar el relleno antes de armar las empanadas, para que la masa no se humedezca en exceso. Después de hornearlas, se presentan doradas y con un relleno fragante, ideal para todo tipo de comensales.

Tiempo de preparación

  • Preparación y corte de ingredientes: 10 minutos.
  • Salteado y elaboración del relleno: 15 minutos.
  • Armado de empanadas: 10 minutos.
  • Cocción al horno: 10-12 minutos (según horno y tamaño).
  • Tiempo total estimado: 45 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de bondiola de cerdo
  • 2 cebollas medianas
  • 3 cebollas de verdeo
  • 1 morrón rojo pequeño (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de ají molido (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 12 tapas de empanadas para horno
  • 1 huevo duro (opcional)
  • 30 g de aceitunas verdes (opcional)
  • 1 huevo batido para pintar
El uso de tapas de empanada compradas agiliza el armado y permite resolver almuerzos vistosos en solo 45 minutos (Freepik)

Cómo hacer empanadas de bondiola rápidas y fáciles, paso a paso

  1. Se corta la bondiola en cubos pequeños, retirando el exceso de grasa.
  2. Se pelan y pican las cebollas, el morrón y la cebolla de verdeo.
  3. En una sartén grande, se calienta el aceite y se dora la bondiola a fuego fuerte.
  4. Se añaden las cebollas y el morrón, y se rehoga hasta que estén tiernos.
  5. Se condimenta con pimentón, ají molido, sal y pimienta. Se suma la parte verde del verdeo y se mezcla todo.
  6. Si se lo desea, se agrega el huevo duro picado y las aceitunas verdes troceadas. Se mezcla y se deja entibiar el relleno.
  7. Se distribuye una porción de relleno sobre cada tapa de empanada. Se cierran haciendo el repulgue tradicional.
  8. Se acomoda cada empanada en una placa ligeramente aceitada y se pincelan con huevo batido.
  9. Se llevan al horno fuerte precalentado (200-220°C) por 10-12 minutos, hasta que estén doradas.
  10. Se sirven calientes, ideales con salsa criolla o simplemente con un poco de jugo de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen aproximadamente 12 empanadas medianas, por lo que la receta rinde 4 porciones principales (de 3 empanadas cada una).

Cada porción de empanada de bondiola aporta proteínas, grasas saludables y un sabor intenso, ideal para compartir en familia (Freepik)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada empanada (1 unidad) aporta aproximadamente:

  • Calorías: 185
  • Grasas: 9 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez cocidas, las empanadas pueden conservarse en la heladera hasta 3 días dentro de un recipiente hermético. Si se desea congelarlas, lo ideal es hacerlo antes de la cocción y luego llevarlas directamente al horno agregando algunos minutos adicionales.

