La empanada de bondiola es una interpretación moderna que toma lo mejor de la tradición argentina y lo fusiona con la jugosidad y sabor intenso del cerdo. Aunque la receta tradicional suele lucirse con carne vacuna, la bondiola aporta una textura suave y una delicada grasitud. Ayuda a que el relleno quede siempre húmedo.
A su vez, admite variantes regionales y toques ingeniosos: hay quienes suman morrón, huevo duro o aceitunas, y quienes las prefieren más simples, solo con cebolla y especias. Son perfectas para servir solas, con salsa criolla o acompañadas de una ensalada fresca.
Receta de empanada de bondiola rápida y fácil
En esta receta, la bondiola se corta en cubos pequeños para acelerar su cocción y se saltea apenas con cebolla y unas especias, logrando así un relleno jugoso y listo en pocos minutos. Usando tapas de empanada compradas, el armado se vuelve práctico y sencillo. Una vez listas, basta con hornearlas y disfrutar de su dorado irresistible.
Cada empanada mantiene un interior húmedo, gracias al salteado de cebolla y la carn tierna. Se recomienda dejar entibiar el relleno antes de armar las empanadas, para que la masa no se humedezca en exceso. Después de hornearlas, se presentan doradas y con un relleno fragante, ideal para todo tipo de comensales.
Tiempo de preparación
- Preparación y corte de ingredientes: 10 minutos.
- Salteado y elaboración del relleno: 15 minutos.
- Armado de empanadas: 10 minutos.
- Cocción al horno: 10-12 minutos (según horno y tamaño).
- Tiempo total estimado: 45 minutos.
Ingredientes
- 500 g de bondiola de cerdo
- 2 cebollas medianas
- 3 cebollas de verdeo
- 1 morrón rojo pequeño (opcional)
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de ají molido (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 12 tapas de empanadas para horno
- 1 huevo duro (opcional)
- 30 g de aceitunas verdes (opcional)
- 1 huevo batido para pintar
Cómo hacer empanadas de bondiola rápidas y fáciles, paso a paso
- Se corta la bondiola en cubos pequeños, retirando el exceso de grasa.
- Se pelan y pican las cebollas, el morrón y la cebolla de verdeo.
- En una sartén grande, se calienta el aceite y se dora la bondiola a fuego fuerte.
- Se añaden las cebollas y el morrón, y se rehoga hasta que estén tiernos.
- Se condimenta con pimentón, ají molido, sal y pimienta. Se suma la parte verde del verdeo y se mezcla todo.
- Si se lo desea, se agrega el huevo duro picado y las aceitunas verdes troceadas. Se mezcla y se deja entibiar el relleno.
- Se distribuye una porción de relleno sobre cada tapa de empanada. Se cierran haciendo el repulgue tradicional.
- Se acomoda cada empanada en una placa ligeramente aceitada y se pincelan con huevo batido.
- Se llevan al horno fuerte precalentado (200-220°C) por 10-12 minutos, hasta que estén doradas.
- Se sirven calientes, ideales con salsa criolla o simplemente con un poco de jugo de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes se obtienen aproximadamente 12 empanadas medianas, por lo que la receta rinde 4 porciones principales (de 3 empanadas cada una).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada empanada (1 unidad) aporta aproximadamente:
- Calorías: 185
- Grasas: 9 g
- Grasas saturadas: 3 g
- Carbohidratos: 18 g
- Azúcares: 2 g
- Proteínas: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Una vez cocidas, las empanadas pueden conservarse en la heladera hasta 3 días dentro de un recipiente hermético. Si se desea congelarlas, lo ideal es hacerlo antes de la cocción y luego llevarlas directamente al horno agregando algunos minutos adicionales.