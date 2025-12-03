La empanada de bondiola fusiona la tradición argentina con la jugosidad y sabor intenso del cerdo en una receta fácil (Freepik)

La empanada de bondiola es una interpretación moderna que toma lo mejor de la tradición argentina y lo fusiona con la jugosidad y sabor intenso del cerdo. Aunque la receta tradicional suele lucirse con carne vacuna, la bondiola aporta una textura suave y una delicada grasitud. Ayuda a que el relleno quede siempre húmedo.

A su vez, admite variantes regionales y toques ingeniosos: hay quienes suman morrón, huevo duro o aceitunas, y quienes las prefieren más simples, solo con cebolla y especias. Son perfectas para servir solas, con salsa criolla o acompañadas de una ensalada fresca.

Receta de empanada de bondiola rápida y fácil

En esta receta, la bondiola se corta en cubos pequeños para acelerar su cocción y se saltea apenas con cebolla y unas especias, logrando así un relleno jugoso y listo en pocos minutos. Usando tapas de empanada compradas, el armado se vuelve práctico y sencillo. Una vez listas, basta con hornearlas y disfrutar de su dorado irresistible.

El relleno de bondiola aporta una textura húmeda y suave, ideal para empanadas doradas y fragantes al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada empanada mantiene un interior húmedo, gracias al salteado de cebolla y la carn tierna. Se recomienda dejar entibiar el relleno antes de armar las empanadas, para que la masa no se humedezca en exceso. Después de hornearlas, se presentan doradas y con un relleno fragante, ideal para todo tipo de comensales.

Tiempo de preparación

Preparación y corte de ingredientes: 10 minutos.

Salteado y elaboración del relleno: 15 minutos.

Armado de empanadas: 10 minutos.

Cocción al horno: 10-12 minutos (según horno y tamaño).

Tiempo total estimado: 45 minutos.

Ingredientes

500 g de bondiola de cerdo

2 cebollas medianas

3 cebollas de verdeo

1 morrón rojo pequeño (opcional)

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de ají molido (opcional)

Sal y pimienta a gusto

12 tapas de empanadas para horno

1 huevo duro (opcional)

30 g de aceitunas verdes (opcional)

1 huevo batido para pintar

El uso de tapas de empanada compradas agiliza el armado y permite resolver almuerzos vistosos en solo 45 minutos (Freepik)

Cómo hacer empanadas de bondiola rápidas y fáciles, paso a paso

Se corta la bondiola en cubos pequeños, retirando el exceso de grasa. Se pelan y pican las cebollas, el morrón y la cebolla de verdeo. En una sartén grande, se calienta el aceite y se dora la bondiola a fuego fuerte. Se añaden las cebollas y el morrón, y se rehoga hasta que estén tiernos. Se condimenta con pimentón, ají molido, sal y pimienta. Se suma la parte verde del verdeo y se mezcla todo. Si se lo desea, se agrega el huevo duro picado y las aceitunas verdes troceadas. Se mezcla y se deja entibiar el relleno. Se distribuye una porción de relleno sobre cada tapa de empanada. Se cierran haciendo el repulgue tradicional. Se acomoda cada empanada en una placa ligeramente aceitada y se pincelan con huevo batido. Se llevan al horno fuerte precalentado (200-220°C) por 10-12 minutos, hasta que estén doradas. Se sirven calientes, ideales con salsa criolla o simplemente con un poco de jugo de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen aproximadamente 12 empanadas medianas, por lo que la receta rinde 4 porciones principales (de 3 empanadas cada una).

Cada porción de empanada de bondiola aporta proteínas, grasas saludables y un sabor intenso, ideal para compartir en familia (Freepik)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada empanada (1 unidad) aporta aproximadamente:

Calorías: 185

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 18 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez cocidas, las empanadas pueden conservarse en la heladera hasta 3 días dentro de un recipiente hermético. Si se desea congelarlas, lo ideal es hacerlo antes de la cocción y luego llevarlas directamente al horno agregando algunos minutos adicionales.