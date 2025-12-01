Nueve destinos que todo mochilero debe visitar al menos una vez en la vida

Elegir un destino para mochilear puede cambiar por completo la forma de viajar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explorar el mundo con una mochila al hombro es la opción preferida de miles de viajeros que buscan aventuras auténticas y experiencias culturales variadas.

Recorrer ciudades y paisajes emblemáticos de cada continente con esta modalidad es una forma singular de sumergirse en diferentes tradiciones, gastronomías y modos de vida, ya sea en compañía o en solitario.

Bolivia

Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, es imperdible para mochileros en Bolivia Crédito: pixabay

Bolivia sobresale entre los destinos más recomendados para mochileros debido, entre otras cosas, a sus paisajes naturales.

El Salar de Uyuni, considerado el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, brinda escenarios únicos donde el cielo parece fundirse con la tierra. El país garantiza experiencias accesibles que van desde la navegación en el Lago Titicaca hasta rutas de trekking en los Andes.

La razón principal para elegir Bolivia radica en la posibilidad de explorar paisajes extremos y culturas diversas.

Perú

Machu Picchu atrae a viajeros de todo el mundo con rutas y paisajes andinos (Foto: Agencia Andina)

Viajar como mochilero por Perú permite acceder tanto a circuitos turísticos consagrados como rutas alternativas menos transitadas. El Camino Inca y la ciudad de Cusco son ideales para conocer el país, pero también se recomienda Pisac, un punto de partida para adentrarse en el Valle Sagrado.

El principal atractivo recae en combinar naturaleza, historia milenaria y gastronomía regional desde opciones económicas de alojamiento y transporte.

Nicaragua

Granada en Nicaragua combina historia colonial y naturaleza accesible para mochileros (Crédito: Prensa Nicaragua)

Nicaragua se posiciona como un destino emergente para mochileros en América Central. El país ofrece combinaciones de naturaleza tropical, rutas de volcanes y ciudades coloniales como Granada, todo con precios accesibles.

Recorrer Nicaragua garantiza interacción con lo auténtico, hospedajes asequibles y la oportunidad de practicar deportes en los lagos y playas del Pacífico.

Sri Lanka

Colombo, en Sri Lanka, invita a explorar cultura budista y playas tropicales REUTERS/Thilina Kaluthotage

La isla de Sri Lanka destaca por su apertura a mochileros, la hospitalidad de su población y la facilidad para encontrar alojamiento económico. La ciudad de Colombo ofrece una puerta de entrada al budismo y a la cultura local, al tiempo que permite explorar playas sin aglomeraciones y parques naturales.

La principal razón para visitarla es disfrutar una fusión entre paisajes tropicales, historia y precios asequibles para extranjeros.

Goa, India

Goa en India destaca por sus playas y ambiente relajado para viajeros jóvenes

La región de Goa, en la costa occidental de la India, se ha convertido en un referente mochilero, conocida por la vida nocturna, el ambiente hippie y los mercados artesanales.

Los viajeros pueden sumergirse en playas tranquilas como Ashwem y practicar yoga, todo en un entorno de marcada multiculturalidad. Goa resulta ideal para quienes buscan socializar, relajarse y explorar tradiciones alternativas.

Tailandia

Tailandia ofrece playas, templos y comida callejera a precios bajos TURISMO DE TAILANDIA

Tailandia es célebre por su bajo costo de vida, la variedad de hostales, la comida callejera y las playas famosas por su belleza. Alojamiento, alimentación y transporte se adaptan a todo tipo de bolsillos mochileros.

El motivo central para recomendar Tailandia es la facilidad de recorrer el país con libertad y bajo presupuesto, sin renunciar a la riqueza cultural ni a la vida nocturna de urbes como Bangkok.

Cracovia, Polonia

Cracovia es la ciudad histórica de Europa preferida por mochileros con bajo presupuesto /Europa Press

Cracovia es la ciudad más reconocida de Polonia para el turismo mochilero. La plaza medieval Rynek Glowny, el castillo de Wawel y las minas de sal de Wieliczka forman parte del itinerario básico, todo en uno de los destinos europeos más económicos.

Además, la oferta de hostales y vida nocturna aseguran una estancia sociable y accesible. El atractivo principal radica en la combinación de historia, patrimonio y precios bajos.

Gijón, España

Gijón reúne surf, cultura y vida social en la costa norte de España /EFE

La ciudad de Gijón, en el norte de España, figura como lugar preferido para mochileros que buscan integración cultural y actividades deportivas.

La Playa de San Lorenzo atrae por la práctica de surf y yoga, y el ambiente joven promueve la vida social en cafeterías y albergues. Gijón resulta ideal como punto de contacto para conocer la cultura española con una atmósfera desenfadada.

Hossegor, Francia

Hossegor, al sur de Francia, es ideal para surfistas y mochileros en comunidad (Unsplash)

La ciudad balnearia de Hossegor se ubica en el suroeste de Francia y se identifica como un epicentro para surfistas y nómadas. Este pueblo playa destaca por la calidad de sus olas, la actividad de la comunidad viajera y precios más bajos fuera de temporada alta.

El valor diferencial de Hossegor está en la convivencia con otros mochileros y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en un ambiente amigable.