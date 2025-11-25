Diez recetas de jugos frutales caseros ideales para combatir el calor

Llega la temporada de temperaturas altas en el hemisferio sur del planeta, y la hidratación cobra un papel fundamental en la rutina diaria. El consumo de bebidas frescas aumenta, y muchas personas buscan alternativas naturales para incorporar a su alimentación en los días de calor.
Los jugos frutales preparados en casa ofrecen una solución práctica para quienes desean sumar sabor, frescura y nutrientes.
La combinación de frutas de estación y vegetales permite crear opciones variadas que se adaptan a todos los gustos y necesidades.
Se acerca el verano y estas bebidas aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, y pueden personalizarse con ingredientes habituales en el hogar.
A continuación, se presentan diez recetas simples para disfrutar en cualquier momento de la jornada. Estas preparaciones son ideales para compartir con amigos, en familia o, incluso, para amenizar una jornada laboral.
1- Jugo de naranja y zanahoria
Ingredientes:
- 4 naranjas
- 2 zanahorias medianas
- 1 vaso de agua
- Hielo a gusto
Preparación:
Pelar las zanahorias y cortarlas en trozos. Exprimir el jugo de las naranjas. Colocar el jugo, las zanahorias y el agua en una licuadora. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Servir con hielo.
2- Jugo tropical de piña y mango
Ingredientes:
- 1 rodaja gruesa de piña
- 1 mango maduro
- 1 vaso de agua
- Hielo a gusto
Preparación:
Pelar la piña y el mango. Cortar en cubos y colocar en la licuadora con el agua. Licuar hasta lograr una bebida suave. Servir fría.
3- Jugo de sandía y limón
Ingredientes:
- 2 tazas de sandía sin semillas
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de azúcar (opcional)
- Hielo a gusto
Preparación:
Cortar la sandía en cubos y colocar en la licuadora. Agregar jugo de limón y azúcar. Procesar y servir con hielo.
4- Jugo de frutilla y banana
Ingredientes:
- 10 frutillas lavadas
- 1 banana
- 1 vaso de leche o bebida vegetal
- Hielo a gusto
Preparación:
Cortar las frutillas y la banana. Colocar en la licuadora junto con la leche o bebida vegetal. Procesar hasta obtener una preparación cremosa. Servir fresca.
5- Jugo verde de manzana, pepino y apio
Ingredientes:
- 1 manzana verde
- ½ pepino
- 1 rama de apio
- 1 vaso de agua
- Jugo de ½ limón
Preparación:
Cortar la manzana, el pepino y el apio. Colocar en licuadora junto con el agua y el jugo de limón. Procesar y servir de inmediato.
6- Jugo de kiwi y pera
Ingredientes:
- 3 kiwis
- 1 pera
- 1 vaso de agua
- Hielo a gusto
Preparación:
Pelar los kiwis. Lavar la pera y quitar las semillas. Cortar en trozos y licuar junto con el agua. Servir con hielo.
7- Jugo de melón y menta
Ingredientes:
- 2 tazas de melón
- 5 hojas de menta fresca
- 1 vaso de agua
- Hielo a gusto
Preparación:
Cortar el melón en cubos y lavar las hojas de menta. Colocar ambos ingredientes en la licuadora con el agua. Procesar y servir fría.
8- Jugo de manzana y uva
Ingredientes:
- 1 manzana
- 1 taza de uvas verdes sin semillas
- ½ vaso de agua
- Hielo a gusto
Preparación:
Cortar la manzana en trozos y lavar las uvas. Licuar ambos ingredientes con el agua. Servir con hielo.
9- Jugo de durazno y naranja
Ingredientes:
- 2 duraznos
- 2 naranjas
- 1 vaso de agua
- Hielo a gusto
Preparación:
Pelar los duraznos y quitar el carozo. Exprimir las naranjas. Licuar los duraznos con el jugo de naranja y el agua. Servir frío.
10- Jugo de frutos rojos
Ingredientes:
- 1 taza de frutos rojos (arándanos, moras, frambuesas, frutillas)
- 1 vaso de agua
- Jugo de ½ limón
- Hielo a gusto
Preparación:
Lavar los frutos rojos y colocar en la licuadora. Agregar el jugo de limón y el agua. Procesar hasta obtener una bebida homogénea. Servir con hielo.