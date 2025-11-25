Diez recetas de jugos frutales caseros ideales para combatir el calor

Las frutas de estación y los vegetales permiten crear recetas variadas de jugos caseros, estas preparaciones se adaptan a diferentes preferencias y pueden personalizarse fácilmente con ingredientes presentes en la cocina cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llega la temporada de temperaturas altas en el hemisferio sur del planeta, y la hidratación cobra un papel fundamental en la rutina diaria. El consumo de bebidas frescas aumenta, y muchas personas buscan alternativas naturales para incorporar a su alimentación en los días de calor.

Los jugos frutales preparados en casa ofrecen una solución práctica para quienes desean sumar sabor, frescura y nutrientes.

La combinación de frutas de estación y vegetales permite crear opciones variadas que se adaptan a todos los gustos y necesidades.

Se acerca el verano y estas bebidas aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, y pueden personalizarse con ingredientes habituales en el hogar.

A continuación, se presentan diez recetas simples para disfrutar en cualquier momento de la jornada. Estas preparaciones son ideales para compartir con amigos, en familia o, incluso, para amenizar una jornada laboral.

1- Jugo de naranja y zanahoria

Entre las recetas propuestas, la mezcla de naranja y zanahoria aporta color y sabor, su preparación requiere solo cuatro ingredientes comunes y resulta refrescante y llena de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

4 naranjas

2 zanahorias medianas

1 vaso de agua

Hielo a gusto

Preparación:

Pelar las zanahorias y cortarlas en trozos. Exprimir el jugo de las naranjas. Colocar el jugo, las zanahorias y el agua en una licuadora. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Servir con hielo.

2- Jugo tropical de piña y mango

Las combinaciones tropicales como piña y mango generan bebidas suaves y dulces, permitir aprovechar la madurez de las frutas y enriquecer la dieta con su alto contenido de vitaminas naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 rodaja gruesa de piña

1 mango maduro

1 vaso de agua

Hielo a gusto

Preparación:

Pelar la piña y el mango. Cortar en cubos y colocar en la licuadora con el agua. Licuar hasta lograr una bebida suave. Servir fría.

3- Jugo de sandía y limón

Incorporar jugos de sandía y limón suma hidratación y sabor, este tipo de opciones puede endulzarse al gusto y es una alternativa ligera para quienes prefieren bebidas naturales con un toque ácido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 tazas de sandía sin semillas

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de azúcar (opcional)

Hielo a gusto

Preparación:

Cortar la sandía en cubos y colocar en la licuadora. Agregar jugo de limón y azúcar. Procesar y servir con hielo.

4- Jugo de frutilla y banana

Las recetas que incluyen frutillas y banana ofrecen una textura cremosa, el uso de leche o bebida vegetal diversifica las posibilidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

10 frutillas lavadas

1 banana

1 vaso de leche o bebida vegetal

Hielo a gusto

Preparación:

Cortar las frutillas y la banana. Colocar en la licuadora junto con la leche o bebida vegetal. Procesar hasta obtener una preparación cremosa. Servir fresca.

5- Jugo verde de manzana, pepino y apio

El jugo verde a base de manzana, pepino y apio incorpora variedad de vegetales, además combina el aporte de frutas frescas con verduras, lo que incrementa el contenido de fibra y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 manzana verde

½ pepino

1 rama de apio

1 vaso de agua

Jugo de ½ limón

Preparación:

Cortar la manzana, el pepino y el apio. Colocar en licuadora junto con el agua y el jugo de limón. Procesar y servir de inmediato.

6- Jugo de kiwi y pera

El uso de kiwis y peras en los jugos suma variedad y un sabor diferente a las mezclas tradicionales, la sencillez de esta preparación permite incorporar nuevas frutas de temporada a la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

3 kiwis

1 pera

1 vaso de agua

Hielo a gusto

Preparación:

Pelar los kiwis. Lavar la pera y quitar las semillas. Cortar en trozos y licuar junto con el agua. Servir con hielo.

7- Jugo de melón y menta

El melón y la menta forman una alternativa refrescante y aromática, esta combinación favorece la hidratación y aporta un sabor suave gracias a la menta fresca, ideal para quienes buscan nuevas experiencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 tazas de melón

5 hojas de menta fresca

1 vaso de agua

Hielo a gusto

Preparación:

Cortar el melón en cubos y lavar las hojas de menta. Colocar ambos ingredientes en la licuadora con el agua. Procesar y servir fría.

8- Jugo de manzana y uva

Manzana y uva conforman una receta simple y dulce, ambas frutas se destacan por su fácil acceso y aportan antioxidantes, esta alternativa puede servirse con hielo para potenciar la frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 manzana

1 taza de uvas verdes sin semillas

½ vaso de agua

Hielo a gusto

Preparación:

Cortar la manzana en trozos y lavar las uvas. Licuar ambos ingredientes con el agua. Servir con hielo.

9- Jugo de durazno y naranja

El jugo de durazno con naranja suma color y vitaminas en una preparación rápida, pelar y cortar las frutas facilita la tarea, estas dos opciones típicas de estación resultan populares por su sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 duraznos

2 naranjas

1 vaso de agua

Hielo a gusto

Preparación:

Pelar los duraznos y quitar el carozo. Exprimir las naranjas. Licuar los duraznos con el jugo de naranja y el agua. Servir frío.

10- Jugo de frutos rojos

Los frutos rojos permiten crear bebidas con alto valor antioxidante, su mezcla con jugo de limón y agua produce una bebida homogénea y versátil que se adapta tanto a la mañana como a la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 taza de frutos rojos (arándanos, moras, frambuesas, frutillas)

1 vaso de agua

Jugo de ½ limón

Hielo a gusto

Preparación:

Lavar los frutos rojos y colocar en la licuadora. Agregar el jugo de limón y el agua. Procesar hasta obtener una bebida homogénea. Servir con hielo.