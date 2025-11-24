Los cortes de cabello que serán furor en las fiestas de fin de año: guía de estilos y consejos

Peinados como ondas air touch, slick back luminoso, trenzas pulidas y ponytail XL marcan tendencias en las fiestas 2025 para cada tipo de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de fin de año siempre traen un aire de renovación. Si hay un momento ideal para probar un nuevo look, es precisamente en las fiestas. Este 2025 llega con tendencias que combinan glamour, naturalidad y una fuerte influencia del street style global.

Pero antes de elegir un peinado, es clave entender qué favorece a tu tipo de cabello y a la forma de tu rostro. Como estilista, siempre digo que la tendencia perfecta es la que se adapta a ti, no al revés.

1. Las ondas “air touch”: el hit del 2025

Son ondas amplias, con movimiento natural, que parecen hechas por el viento. Favorecen a casi todos los tipos de rostro porque suavizan facciones y suman volumen equilibrado.

Para quién es ideal:

Cabello lacio o con leve ondulación.

Rostros cuadrados, alargados u ovalados.

Personas que quieren un look sofisticado pero sin rigidez.

Las ondas air touch proponen movimiento natural y volumen equilibrado para quienes buscan un look sofisticado pero sin rigidez para las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lograrlas:

En mi experiencia profesional, el secreto está en preparar el cabello antes del styling. Yo utilizo un spray voluminizador, que aporta cuerpo sin dejar residuo. Luego, un brushing suave y la curvatura con rizadora de diámetro grande.

Tip personal: si tu cabello pierde forma rápido, aplicá un fijador flexible solo en las puntas. El objetivo es que se vea natural, no rígido.

2. Slick back luminoso: el peinado de alfombra roja

Este look húmedo y pulido destaca los rasgos y es perfecto para noches elegantes.

Ideal para:

Cabello lacio o graso (porque aprovecha su textura).

Rostros redondos u ovalados.

Quienes buscan un estilo moderno y minimalista.

El slick back luminoso destaca los rasgos faciales gracias a su acabado de brillo espejo y resulta ideal para noches elegantes o ambientes húmedos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacerlo:

Primero, marcá una línea recta hacia atrás con peine fino. Para fijar, yo aplico un gel brillante y resistente que deja un brillo espejo sin sensación pegajosa. Es excelente para controlar frizz, y créanme, en clima húmedo hace la diferencia.

3. Trenzas “clean glam”: minimalismo con detalle

En 2025 las trenzas regresan, pero en versiones más pulidas: trenzas bajas, trenzas gemelas o una sola trenza espiga con acabado prolijo.

Ideal para:

Cabello medio o largo.

Rostros redondos o triangulares (porque estiliza).

Texturas rizadas y onduladas, ya que aportan volumen natural.

Las trenzas clean glam regresan en 2025 en versiones pulidas y minimalistas como las trenzas bajas las gemelas y espiga de acabado prolijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lograrlas:

Antes de trenzar, recomiendo aplicar un leave-in que aporte suavidad, desenrede y proteja del frizz. Esto permite que la trenza quede más prolija y dure toda la noche.

Consejo si tenés rulos: no los estires. Aprovechá tu textura. Solo define los mechones frontales con crema para rulos o mousse ligera.

4. Ponytail XL: cola alta, lifting inmediato

Las colas altas estilo “supermodel ponytail” vuelven con fuerza. Aportan energía, levantan las facciones y permiten lucir maquillaje y accesorios.

Ideal para:

Todos los tipos de rostro (especialmente ovalados y redondos).

Cabello lacio o con frizz leve.

Las fiestas 2025 proponen estilos versátiles como moños pulidos, blowout voluminoso y trenzas bohemias adaptados a distintos rostros y texturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lograrla:

Mi truco profesional es dividir el cabello en dos secciones: una superior y otra inferior. Hacé primero una cola baja y luego una alta; unilas para lograr efecto XL sin tironear. Para pulir la superficie, aplicá unas gotas del serum capilar solo en el largo.

Si tenés cabello muy fino: cardá suavemente la coronilla antes de recogerlo para sumar volumen.

5. Rizos definidos con efecto glossy

El 2025 consolida una tendencia clara: celebrar la textura natural. Los rizos marcados, brillantes y bien hidratados serán protagonistas.

Ideal para:

Cabello rizado u ondulado.

Rostros cuadrados o rectangulares, ya que suavizan las líneas duras.

Los rizos definidos con efecto glossy consolidan la textura natural del cabello y aportan brillo e hidratación durante la temporada festiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lograrlos:

Después del lavado, aplica un activador de rizos que defina sin apelmazar. Para secar, usa difusor y no toques el cabello hasta que esté completamente seco: este es el paso que más se sabotea sin querer.

Si tus rizos tienden al frizz: no te saltees el aceite final. Dos gotas bastan para sellar la cutícula.

6. Moño pulido: otro favorito de las alfombras rojas

Este año vuelve el moño bajo o medio, perfectamente tensado y brillante. Ideal para looks sofisticados o minimalistas.

Para quién:

Cabello lacio o con frizz controlado.

Rostros alargados u ovalados.

El 2025 combina glamour y naturalidad en peinados de tendencia con opciones para cabellos lacios rizados u ondulados, según la forma del rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mi recomendación profesional:

Aliso la superficie con cepillo plano y aplico un hairspray para lograr ese efecto “glass hair”. El moño puede ser bajo o a media altura, siempre con raya bien marcada.

Tip: si tenés baby hairs, usá un cepillito de cejas con gel para un acabado impecable.

7. Blowout voluminoso: el regreso del glam

Inspirado en los ’90 y en el estilismo de pasarela, el blowout XXL será uno de los más pedidos.

Para quién:

Cabello medio a grueso.

Rostros redondos u ovalados.

El blowout voluminoso inspirado en los ’90 utiliza productos y brushing para lograr volumen elegante y puntas hacia afuera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lo ejecuto:

Primero, aplico Root Booster de Rocco Donna Professional para levantar la raíz. Luego, brushing con cepillo grande y puntas hacia afuera. El resultado es un volumen elegante y lleno de movimiento.

Si tu cabello es fino: usá ruleros grandes para fijar la forma mientras se enfría.

8. Trenzas bohemias: relajadas y con textura

El espíritu boho vuelve este 2025, pero con un toque más pulido: trenzas semi desarmadas, mechones sueltos y accesorios metálicos o perlas.

Para quién:

Cabello ondulado o rizado.

Rostros corazón o cuadrados.

Productos como spray voluminizador, gel brillante y activador de rizos ayudan a lograr peinados duraderos y con acabado profesional durante las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lograrlas:

Defino primero la textura con mousse ligera o el leave-in hidratante. Después armo una trenza lateral o semicoronada y abro suavemente los eslabones para un efecto más lleno y romántico.

Cómo elegir el peinado según tu tipo de rostro

Rostro redondo: buscá altura y líneas verticales, como ponytail alta, ondas sueltas o trenza baja.

Rostro cuadrado: favorecen las ondas amplias, los rizos y peinados laterales que suavizan los ángulos.

Rostro alargado: evitá volumen en la coronilla. Elegí ondas medias o un slick back con movimiento en puntas.

Rostro corazón: los peinados con volumen en medios y puntas equilibran la frente más ancha.

Espero que puedas elegir el mejor estilo y el mejor peinado para estos meses festivos y logres impactar con tu nuevo look.

A disfrutar a full que ya se termina el año y en mis próximas notas les contaré cuáles son las tendencias en cortes y colores para el 2026.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.