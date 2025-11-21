Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, conquista Nueva York y revive el legado familiar

Clementine Vaughn posó en su cumpleaños con un corsé blanco y melena rubia, reflejando el legado de su madre, Claudia Schiffer (@clementinevaughn)

Basta un vistazo a las fotos del último cumpleaños de Clementine Vaughn para entender por qué el apellido Schiffer vuelve a acaparar titulares en la moda.

Frente a los flashes y bajo la luz neoyorquina, la hija mediana de la supermodelo alemana Claudia Schiffer apareció con corsé blanco, melena rubia y ese porte inconfundible que parece cruzar generaciones.

Nadie logra diferenciar entre madre e hija: el parecido es absoluto. Así, Clementine Vaughn, con apenas 21 años, revive el legado de su madre y lo traslada a una nueva era digital.

La similitud entre madre e hija cautiva en redes sociales: el estilo y la genética de Claudia Schiffer se proyectan en Clementine (clementinevaughn)

En cada imagen resulta imposible no pensar en Claudia Schiffer. El cabello largo y rubio, la piel clara, los ojos luminosos y la elección de prendas ajustadas convierten a la joven en un reflejo actualizado de la modelo alemana.

En Instagram, donde abrió recientemente su perfil, Clementine se muestra cercana, divertida y muy segura de lo que lleva puesto.

Los seguidores y amigos de la joven replican comentarios como “esa es mi chica” y “bésame cowboy”, confirmando que la hija de Schiffer tiene magnetismo propio.

La joven junto a sus amigas en el festejo de su cumpleaños (clementinevaughn)

Influencia materna, identidad propia

La relación entre madre e hija aparece siempre atravesada por la admiración. Para el cumpleaños de Clementine, Claudia Schiffer compartió una foto del pasado con un mensaje especial: “Nada podría apagar tu chispa, tu humor o tu carisma. Te quiero mucho, mi ratoncita”.

Más allá de la genética, la conexión entre ambas se nota en la confianza para explorar la moda y cuidar la imagen pública con humanidad.

Clementine nació en Londres en 2004 y creció, en una gran casa de campo en Suffolk, rodeada de naturaleza y lejos del mundo de los flashes.

La modelo alemana buscó para sus hijos una infancia más libre, marcada por paseos al aire libre y muy poca tecnología. Sin embargo, la exposición familiar era inevitable y Clementine apareció en su primera portada siendo bebé, junto a su madre, en Vogue Alemania.

Su primera aparición mediática fue junto a Claudia Schiffer en la portada de Vogue Alemania, cuando apenas era una bebé (@claudiaschiffer)

Debut en la moda, mudanza y nuevos desafíos

El regreso de Claudia Schiffer a las pasarelas de Versace en la Semana de la Moda de Milán 2023 fue determinante para la curiosidad de Clementine por el mundo fashion. Poco después, ambas compartieron tapa en la revista Pop, lo que marcó un puente simbólico entre generaciones.

Animada por ese entorno, Clementine Vaughn decidió mudarse a Nueva York, donde estudia arte y moda. Allí abrió su cuenta de Instagram y adoptó su propio estilo, siempre con guiños a la elegancia de los noventa, los escotes y los tonos neutros que hicieron famosa a su madre.

El regreso de Claudia Schiffer a Versace inspiró a Clementine a explorar la moda y mudarse a Nueva York para estudiar arte (@claudiaschiffer)

La joven confirmó su admiración por Carolyn Bessette Kennedy como ícono, aunque no oculta que la mayor inspiración sigue estando en casa. “No hay ni un solo conjunto suyo que no me pondría”, confesó Clementine sobre el vestuario de Bessette, aunque muchos ven en cada prenda un homenaje diario a Claudia Schiffer.

Quién es Claudia Schiffer

A lo largo de los años, Claudia Schiffer construyó una carrera única en la industria de la moda. Nacida en Alemania en 1970, debutó en las pasarelas europeas a finales de los 80 y pronto se transformó en una de las modelos más famosas del mundo.

Fue rostro de firmas como Chanel y Versace y protagonizó portadas icónicas en revistas como Vogue, Vanity Fair y Rolling Stone. Su estampa rubia, la elegancia natural y el perfil reservado la convirtieron en referencia absoluta de los 90.

Claudia Schiffer, nacida en 1970, se consagró como una de las modelos más reconocidas de los años noventa con campañas para Chanel y Versace (@claudiaschiffer)

Clementine es la segunda hija de Claudia Schiffer y Matthew Vaughn. Tiene un hermano mayor, Caspar, y una hermana menor, Cosima.

Actualmente, la modelo mantiene un perfil más discreto y se concentra en su faceta como empresaria y comisaria de exposiciones de moda. Disfruta la vida en familia en el campo inglés junto a su marido y sus tres hijos, buscando mantenerlos al margen de la exposición mediática y apoyando las decisiones creativas de Clementine, quien ahora reescribe ese legado familiar desde las calles de Nueva York y desde la pantalla de su propio teléfono.