Receta de jugo de arándanos con frambuesa, rápida y fácil

En las épocas de calor, pocas opciones resultan tan atractivas y beneficiosas como una bebida natural elaborada a base de frutas frescas. El jugo de arándanos con frambuesa, además de ser sumamente refrescante, se distingue por su particular equilibrio de sabores entre lo dulce y lo ácido, así como por el intenso color rojo violáceo que aporta un toque vibrante a cualquier mesa. Esta preparación, cada vez más apreciada en la gastronomía argentina e internacional, es elegida tanto por su sabor como por sus notables propiedades nutricionales.

La popularidad de los frutos rojos se ha incrementado notablemente en los últimos años debido al desarrollo de la producción local en regiones como la Patagonia argentina, donde los arándanos y las frambuesas encuentran condiciones óptimas de cultivo. Estas bayas no solo conquistan por su perfil organoléptico, sino también porque aportan antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Por estas razones, su consumo se asocia a dietas saludables y al interés por incorporar ingredientes naturales y funcionales en la alimentación diaria.

Este jugo resulta especialmente atractivo para presentar en desayunos especiales, agregar a menús saludables o acompañar reuniones familiares, ya que aporta color y sabor de forma natural, sin aditivos ni conservantes. Asimismo, gracias a su sencillez y rapidez de preparación, puede elaborarse en el momento, utilizando frutas frescas o congeladas. La receta permite numerosas adaptaciones: admite la inclusión de otras frutas, hierbas aromáticas o diferentes tipos de endulzantes, lo que facilita personalizarla según el gusto y las necesidades de quienes disfrutan de estos sabores frutales.

Receta de jugo de arándanos con frambuesa

La elaboración de este jugo utiliza como base arándanos y frambuesas frescas o congeladas, acompañadas de agua fría para facilitar el licuado. Se puede optar por endulzarlo con miel, azúcar, stevia o simplemente disfrutarlo al natural. El agregado de algunas gotas de jugo de limón realza los sabores y otorga un toque cítrico. El colado es opcional, permitiendo disfrutar de la bebida con o sin pulpa, según se requiera mayor o menor aporte de fibra.

La preparación consiste en introducir todos los ingredientes en una licuadora y procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Puede añadirse hielo para lograr un efecto granizado y adaptarse el dulzor a gusto. El resultado es una bebida colorida y nutritiva, lista en solo minutos.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para preparar este jugo es de 10 minutos:

Lavado y preparación de ingredientes: 3 minutos .

Procesado en licuadora: 2 minutos .

Colado y servicio: 5 minutos (si se desea).

Ingredientes

1 taza de arándanos frescos o congelados

1 taza de frambuesas frescas o congeladas

2 tazas de agua fría

Jugo de medio limón (opcional)

1-2 cucharadas de miel, azúcar o stevia (opcional)

Hielo (opcional)

Cómo hacer jugo de arándanos con frambuesa, paso a paso

Lavar los arándanos y frambuesas si están frescos. Colocar los arándanos, las frambuesas y el agua fría en una licuadora. Añadir el jugo de limón y el endulzante seleccionado, si se utiliza. Licuar todos los ingredientes durante 1 a 2 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea. Si se prefiere una bebida sin pulpa, colar la mezcla utilizando un colador fino y verter en una jarra. Servir en vasos, con hielo si se desea, y decorar con frutas o menta opcionalmente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 2 vasos grandes de 300 ml cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada vaso (aproximadamente 300 ml) se estima:

Calorías: 65

Grasas: 0,5 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 16 g

Azúcares: 9 g (puede variar según el endulzante elegido)

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar el jugo de arándanos y frambuesas hasta 24 horas en la heladera, bien tapado, para mantener su frescura, color y propiedades nutritivas.