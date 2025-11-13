Tendencias

Receta de jugo de arándanos con frambuesa, rápida y fácil

Una opción refrescante y natural que combina lo mejor de los frutos rojos, ideal para quienes buscan alternativas saludables y llenas de color en desayunos, reuniones o menús equilibrados

Guardar
El jugo de arándanos con
El jugo de arándanos con frambuesa combina sabor dulce y ácido, ideal para refrescarse en días calurosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las épocas de calor, pocas opciones resultan tan atractivas y beneficiosas como una bebida natural elaborada a base de frutas frescas. El jugo de arándanos con frambuesa, además de ser sumamente refrescante, se distingue por su particular equilibrio de sabores entre lo dulce y lo ácido, así como por el intenso color rojo violáceo que aporta un toque vibrante a cualquier mesa. Esta preparación, cada vez más apreciada en la gastronomía argentina e internacional, es elegida tanto por su sabor como por sus notables propiedades nutricionales.

La popularidad de los frutos rojos se ha incrementado notablemente en los últimos años debido al desarrollo de la producción local en regiones como la Patagonia argentina, donde los arándanos y las frambuesas encuentran condiciones óptimas de cultivo. Estas bayas no solo conquistan por su perfil organoléptico, sino también porque aportan antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Por estas razones, su consumo se asocia a dietas saludables y al interés por incorporar ingredientes naturales y funcionales en la alimentación diaria.

Este jugo resulta especialmente atractivo para presentar en desayunos especiales, agregar a menús saludables o acompañar reuniones familiares, ya que aporta color y sabor de forma natural, sin aditivos ni conservantes. Asimismo, gracias a su sencillez y rapidez de preparación, puede elaborarse en el momento, utilizando frutas frescas o congeladas. La receta permite numerosas adaptaciones: admite la inclusión de otras frutas, hierbas aromáticas o diferentes tipos de endulzantes, lo que facilita personalizarla según el gusto y las necesidades de quienes disfrutan de estos sabores frutales.

La receta de jugo de
La receta de jugo de arándanos y frambuesa destaca por su intenso color rojo violáceo y su aporte nutricional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jugo de arándanos con frambuesa

La elaboración de este jugo utiliza como base arándanos y frambuesas frescas o congeladas, acompañadas de agua fría para facilitar el licuado. Se puede optar por endulzarlo con miel, azúcar, stevia o simplemente disfrutarlo al natural. El agregado de algunas gotas de jugo de limón realza los sabores y otorga un toque cítrico. El colado es opcional, permitiendo disfrutar de la bebida con o sin pulpa, según se requiera mayor o menor aporte de fibra.

La preparación consiste en introducir todos los ingredientes en una licuadora y procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Puede añadirse hielo para lograr un efecto granizado y adaptarse el dulzor a gusto. El resultado es una bebida colorida y nutritiva, lista en solo minutos.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para preparar este jugo es de 10 minutos:

  • Lavado y preparación de ingredientes: 3 minutos.
  • Procesado en licuadora: 2 minutos.
  • Colado y servicio: 5 minutos (si se desea).
Los frutos rojos como arándanos
Los frutos rojos como arándanos y frambuesas aportan antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales esenciales a la dieta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 taza de arándanos frescos o congelados
  • 1 taza de frambuesas frescas o congeladas
  • 2 tazas de agua fría
  • Jugo de medio limón (opcional)
  • 1-2 cucharadas de miel, azúcar o stevia (opcional)
  • Hielo (opcional)

Cómo hacer jugo de arándanos con frambuesa, paso a paso

  1. Lavar los arándanos y frambuesas si están frescos.
  2. Colocar los arándanos, las frambuesas y el agua fría en una licuadora.
  3. Añadir el jugo de limón y el endulzante seleccionado, si se utiliza.
  4. Licuar todos los ingredientes durante 1 a 2 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Si se prefiere una bebida sin pulpa, colar la mezcla utilizando un colador fino y verter en una jarra.
  6. Servir en vasos, con hielo si se desea, y decorar con frutas o menta opcionalmente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 2 vasos grandes de 300 ml cada uno.

La popularidad del jugo de
La popularidad del jugo de arándanos y frambuesa crece en la gastronomía argentina gracias a la producción local en la Patagonia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada vaso (aproximadamente 300 ml) se estima:

  • Calorías: 65
  • Grasas: 0,5 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Azúcares: 9 g (puede variar según el endulzante elegido)
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar el jugo de arándanos y frambuesas hasta 24 horas en la heladera, bien tapado, para mantener su frescura, color y propiedades nutritivas.

Temas Relacionados

Receta de cocinaJugosFrutasNewsroom BUEÚltimas noticiasRecetas dulces

Últimas Noticias

Descubren una nueva especie de pterosaurio que sorprende a la ciencia en Brasil

La criatura alada surcó el nordeste del actual territorio brasileño hace 110 millones de años. Por qué su insólita dentadura revela secretos de la vida en aguas tropicales prehistóricas

Descubren una nueva especie de

La Academia Nacional de Medicina rechazó los tratamientos de transición de género en menores de edad

La prestigiosa entidad emitió una declaración tras su plenario académico. En febrero, el Gobierno nacional ya había establecido que este tipo de intervenciones no pueden realizarse en niños o adolescentes

La Academia Nacional de Medicina

Las estrategias de los ganadores para atraer al talento global

El ranking global de Great Place to Work 2025 incluyó a las 25 empresas más destacadas por su ambiente laboral y su impacto en la calidad de vida de los empleados

Las estrategias de los ganadores

Cuáles son las 25 mejores empresas del mundo para trabajar en 2025

Un nuevo informe de Great Place to Work seleccionó las compañías globales que priorizan la equidad, la confianza y el sentido de pertenencia, según encuestas a más de 9 millones de empleados

Cuáles son las 25 mejores

Revelan evidencias de agua y cuevas en Marte que son claves para la búsqueda de vida

Se trata de dos investigaciones realizadas en el planeta rojo. Uno de los trabajos analizó el cráter Gale, mientras que el otro detectó cavidades formadas por el desgaste de rocas

Revelan evidencias de agua y
DEPORTES
Por qué Checo Pérez realizó

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

Drama en el básquet europeo: una figura regresó tras más de 500 días ausente por lesión y se rompió el tendón de Aquiles a los dos minutos

Faustino Oro habló de su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: “Me fui con bronca porque tenía un poco de ventaja en esa partida”

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

TELESHOW
Luego de la polémica, se

Luego de la polémica, se conoció quién entrevistará a la China Suárez: todos los detalles

Luis Ventura habló de Wanda Nara tras su salida de Masterchef: “Fue el avispón que te deja el aguijón”

Desconsuelo por la muerte de Jorge Lorenzo: la despedida de los actores de El Marginal y En el Barro

Agenda de reuniones, colaboraciones y almuerzos: así vive L-Gante su presente en Madrid lejos de su exrepresentante

Entre ovaciones y bromas, Darío Barassi exhibió su nuevo look en su programa: “¿Quieren ver?”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren una nueva especie de

Descubren una nueva especie de pterosaurio que sorprende a la ciencia en Brasil

Boualem Sansal llegó a Alemania tras ser indultado por Argelia y luego de un año de estar detenido

La Fiscalía de Bolivia pide alerta migratoria contra el ex presidente de YPFB por indicios de corrupción

AdP lanza Concurso Público Internacional para la Elaboración del Expediente Técnico de la Inversión PRMLA del Aeropuerto de Tarapoto

Cómo eran los macabros “safaris humanos” en Sarajevo que ahora investiga la Justicia de Italia