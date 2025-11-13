Cinco recetas de ensaladas fáciles y completas para preparar en casa

La variedad de ensaladas argentinas refleja la diversidad regional y gastronómica del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ensaladas dejaron de ser simples acompañamientos para convertirse en protagonistas de la mesa, al conquistar paladares con sus combinaciones frescas, saludables y coloridas.

Lejos de limitarse a la clásica lechuga con tomate, hoy en día las opciones se diversifican y fusionan técnicas, ingredientes regionales y un toque de creatividad. Esto permite platos completos y equilibrados ideales para cualquier ocasión, desde comidas cotidianas hasta encuentros especiales.

El secreto de una buena ensalada reside no solo en la selección de verduras frescas y de estación, sino también en el juego de texturas, colores y aliños que potencian los sabores.

Aquí, un repaso por cinco recetas para sorprender y disfrutar.

1- Ensalada de espinaca con mango y palta

La espinaca y la plata combinan a la perfección en ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 atado de espinaca fresca 1 mango maduro 1 palta (aguacate) 1/2 cebolla morada 100 g de queso feta o queso fresco 30 g de almendras tostadas 3 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de jugo de lima o limón Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

Lavar y secar la espinaca. Cortar los tallos gruesos si es necesario. Pelar el mango y cortarlo en cubos medianos. Pelar la palta, quitar el carozo y cortar en cubos. Cortar la cebolla morada en pluma fina. Tostar las almendras fileteadas en sartén sin aceite, 2-3 minutos. Desmenuzar el queso feta o cortarlo en cubos. En un bol grande, mezclar espinaca, mango, palta y cebolla. Incorporar el queso y las almendras tostadas. Aliñar con aceite de oliva, jugo de lima o limón, sal y pimienta. Mezclar suave. Servir de inmediato.

2- Ensalada de papas, huevo y arvejas

La tendencia de fusionar sabores e ingredientes transforma las ensaladas en platos principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 papas medianas 2 huevos 1 taza de arvejas cocidas 2 cucharadas de mayonesa 1 cucharadita de mostaza Sal y pimienta a gusto Perejil para decorar

Paso a paso

Lavar y pelar las papas; cortarlas en cubos y cocinar en agua con sal hasta que estén tiernas. Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos, enfriar y pelar. Mezclar las papas enfriadas con las arvejas y los huevos cortados en trozos. Integrar mayonesa y mostaza, salpimentar a gusto y mezclar bien. Decorar con perejil picado antes de servir.

3- Ensalada de rúcula, peras y nueces

La inclusión de frutas, frutos secos y quesos aporta textura y sofisticación a las ensaladas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

100 g de rúcula fresca 1 pera madura 50 g de nueces peladas 50 g de queso azul o parmesano en lascas 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de aceto balsámico Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

Lavar y secar la rúcula perfectamente. Lavar la pera, cortarla en gajos finos (puede dejarse la piel). Disponer la rúcula en una fuente y distribuir las peras por encima. Añadir las nueces y el queso en lascas. Preparar una vinagreta con aceite, aceto, sal y pimienta, y verterla sobre la ensalada justo antes de servir.

4- Ensalada tibia de lentejas

El equilibrio entre colores y texturas es clave en la presentación de las ensaladas modernas

Ingredientes

200 g de lentejas secas 1 cebolla morada 1 zanahoria 1 tomate fresco 1 hoja de laurel 2 cucharadas de aceite de oliva Jugo de ½ limón Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

Cocinar las lentejas con laurel hasta que estén tiernas. Escurrir y retirar la hoja de laurel. Picar la cebolla y rallar la zanahoria. Cortar el tomate en cubos pequeños. Mezclar las lentejas tibias con la cebolla, zanahoria y tomate. Aliñar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Integrar bien y servir.

5- Ensalada de quinua, tomate y palta

La selección de ingredientes de estación asegura sabor, calidad y sostenibilidad en la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

150 g de quinua 2 tomates perita 1 palta mediana ½ cebolla de verdeo 2 cucharadas de aceite de oliva Jugo de 1 limón Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

Lavar bien la quinua bajo el chorro de agua. Cocinar en agua con sal durante 15 minutos, escurrir y dejar enfriar. Cortar los tomates en cubos y la palta en láminas o cubos. Picar la cebolla de verdeo finamente. Unir la quinua con el tomate y palta, sumar la cebolla. Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar y servir fresca.