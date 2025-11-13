Tendencias

Cinco recetas de ensaladas fáciles y completas para preparar en casa

Estas combinaciones frescas y variadas permiten acompañar platos o bien protagonizar comidas cotidianas

La variedad de ensaladas argentinas
La variedad de ensaladas argentinas refleja la diversidad regional y gastronómica del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ensaladas dejaron de ser simples acompañamientos para convertirse en protagonistas de la mesa, al conquistar paladares con sus combinaciones frescas, saludables y coloridas.

Lejos de limitarse a la clásica lechuga con tomate, hoy en día las opciones se diversifican y fusionan técnicas, ingredientes regionales y un toque de creatividad. Esto permite platos completos y equilibrados ideales para cualquier ocasión, desde comidas cotidianas hasta encuentros especiales.

El secreto de una buena ensalada reside no solo en la selección de verduras frescas y de estación, sino también en el juego de texturas, colores y aliños que potencian los sabores.

Aquí, un repaso por cinco recetas para sorprender y disfrutar.

1- Ensalada de espinaca con mango y palta

La espinaca y la plata
La espinaca y la plata combinan a la perfección en ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 1 atado de espinaca fresca
  2. 1 mango maduro
  3. 1 palta (aguacate)
  4. 1/2 cebolla morada
  5. 100 g de queso feta o queso fresco
  6. 30 g de almendras tostadas
  7. 3 cucharadas de aceite de oliva
  8. 1 cucharada de jugo de lima o limón
  9. Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Lavar y secar la espinaca. Cortar los tallos gruesos si es necesario.
  2. Pelar el mango y cortarlo en cubos medianos.
  3. Pelar la palta, quitar el carozo y cortar en cubos.
  4. Cortar la cebolla morada en pluma fina.
  5. Tostar las almendras fileteadas en sartén sin aceite, 2-3 minutos.
  6. Desmenuzar el queso feta o cortarlo en cubos.
  7. En un bol grande, mezclar espinaca, mango, palta y cebolla.
  8. Incorporar el queso y las almendras tostadas.
  9. Aliñar con aceite de oliva, jugo de lima o limón, sal y pimienta. Mezclar suave.
  10. Servir de inmediato.

2- Ensalada de papas, huevo y arvejas

La tendencia de fusionar sabores
La tendencia de fusionar sabores e ingredientes transforma las ensaladas en platos principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 3 papas medianas
  2. 2 huevos
  3. 1 taza de arvejas cocidas
  4. 2 cucharadas de mayonesa
  5. 1 cucharadita de mostaza
  6. Sal y pimienta a gusto
  7. Perejil para decorar

Paso a paso

  1. Lavar y pelar las papas; cortarlas en cubos y cocinar en agua con sal hasta que estén tiernas.
  2. Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos, enfriar y pelar.
  3. Mezclar las papas enfriadas con las arvejas y los huevos cortados en trozos.
  4. Integrar mayonesa y mostaza, salpimentar a gusto y mezclar bien.
  5. Decorar con perejil picado antes de servir.

3- Ensalada de rúcula, peras y nueces

La inclusión de frutas, frutos
La inclusión de frutas, frutos secos y quesos aporta textura y sofisticación a las ensaladas frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 100 g de rúcula fresca
  2. 1 pera madura
  3. 50 g de nueces peladas
  4. 50 g de queso azul o parmesano en lascas
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva
  6. 1 cucharada de aceto balsámico
  7. Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Lavar y secar la rúcula perfectamente.
  2. Lavar la pera, cortarla en gajos finos (puede dejarse la piel).
  3. Disponer la rúcula en una fuente y distribuir las peras por encima.
  4. Añadir las nueces y el queso en lascas.
  5. Preparar una vinagreta con aceite, aceto, sal y pimienta, y verterla sobre la ensalada justo antes de servir.

4- Ensalada tibia de lentejas

El equilibrio entre colores y
El equilibrio entre colores y texturas es clave en la presentación de las ensaladas modernas

Ingredientes

  1. 200 g de lentejas secas
  2. 1 cebolla morada
  3. 1 zanahoria
  4. 1 tomate fresco
  5. 1 hoja de laurel
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva
  7. Jugo de ½ limón
  8. Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Cocinar las lentejas con laurel hasta que estén tiernas. Escurrir y retirar la hoja de laurel.
  2. Picar la cebolla y rallar la zanahoria.
  3. Cortar el tomate en cubos pequeños.
  4. Mezclar las lentejas tibias con la cebolla, zanahoria y tomate.
  5. Aliñar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Integrar bien y servir.

5- Ensalada de quinua, tomate y palta

La selección de ingredientes de
La selección de ingredientes de estación asegura sabor, calidad y sostenibilidad en la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 150 g de quinua
  2. 2 tomates perita
  3. 1 palta mediana
  4. ½ cebolla de verdeo
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva
  6. Jugo de 1 limón
  7. Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Lavar bien la quinua bajo el chorro de agua. Cocinar en agua con sal durante 15 minutos, escurrir y dejar enfriar.
  2. Cortar los tomates en cubos y la palta en láminas o cubos. Picar la cebolla de verdeo finamente.
  3. Unir la quinua con el tomate y palta, sumar la cebolla.
  4. Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar y servir fresca.

