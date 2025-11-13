Cinco recetas de ensaladas fáciles y completas para preparar en casa

Las ensaladas dejaron de ser simples acompañamientos para convertirse en protagonistas de la mesa, al conquistar paladares con sus combinaciones frescas, saludables y coloridas.
Lejos de limitarse a la clásica lechuga con tomate, hoy en día las opciones se diversifican y fusionan técnicas, ingredientes regionales y un toque de creatividad. Esto permite platos completos y equilibrados ideales para cualquier ocasión, desde comidas cotidianas hasta encuentros especiales.
El secreto de una buena ensalada reside no solo en la selección de verduras frescas y de estación, sino también en el juego de texturas, colores y aliños que potencian los sabores.
Aquí, un repaso por cinco recetas para sorprender y disfrutar.
1- Ensalada de espinaca con mango y palta
Ingredientes
- 1 atado de espinaca fresca
- 1 mango maduro
- 1 palta (aguacate)
- 1/2 cebolla morada
- 100 g de queso feta o queso fresco
- 30 g de almendras tostadas
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de lima o limón
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Lavar y secar la espinaca. Cortar los tallos gruesos si es necesario.
- Pelar el mango y cortarlo en cubos medianos.
- Pelar la palta, quitar el carozo y cortar en cubos.
- Cortar la cebolla morada en pluma fina.
- Tostar las almendras fileteadas en sartén sin aceite, 2-3 minutos.
- Desmenuzar el queso feta o cortarlo en cubos.
- En un bol grande, mezclar espinaca, mango, palta y cebolla.
- Incorporar el queso y las almendras tostadas.
- Aliñar con aceite de oliva, jugo de lima o limón, sal y pimienta. Mezclar suave.
- Servir de inmediato.
2- Ensalada de papas, huevo y arvejas
Ingredientes
- 3 papas medianas
- 2 huevos
- 1 taza de arvejas cocidas
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil para decorar
Paso a paso
- Lavar y pelar las papas; cortarlas en cubos y cocinar en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos, enfriar y pelar.
- Mezclar las papas enfriadas con las arvejas y los huevos cortados en trozos.
- Integrar mayonesa y mostaza, salpimentar a gusto y mezclar bien.
- Decorar con perejil picado antes de servir.
3- Ensalada de rúcula, peras y nueces
Ingredientes
- 100 g de rúcula fresca
- 1 pera madura
- 50 g de nueces peladas
- 50 g de queso azul o parmesano en lascas
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de aceto balsámico
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Lavar y secar la rúcula perfectamente.
- Lavar la pera, cortarla en gajos finos (puede dejarse la piel).
- Disponer la rúcula en una fuente y distribuir las peras por encima.
- Añadir las nueces y el queso en lascas.
- Preparar una vinagreta con aceite, aceto, sal y pimienta, y verterla sobre la ensalada justo antes de servir.
4- Ensalada tibia de lentejas
Ingredientes
- 200 g de lentejas secas
- 1 cebolla morada
- 1 zanahoria
- 1 tomate fresco
- 1 hoja de laurel
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Cocinar las lentejas con laurel hasta que estén tiernas. Escurrir y retirar la hoja de laurel.
- Picar la cebolla y rallar la zanahoria.
- Cortar el tomate en cubos pequeños.
- Mezclar las lentejas tibias con la cebolla, zanahoria y tomate.
- Aliñar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Integrar bien y servir.
5- Ensalada de quinua, tomate y palta
Ingredientes
- 150 g de quinua
- 2 tomates perita
- 1 palta mediana
- ½ cebolla de verdeo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
- Lavar bien la quinua bajo el chorro de agua. Cocinar en agua con sal durante 15 minutos, escurrir y dejar enfriar.
- Cortar los tomates en cubos y la palta en láminas o cubos. Picar la cebolla de verdeo finamente.
- Unir la quinua con el tomate y palta, sumar la cebolla.
- Condimentar con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar y servir fresca.