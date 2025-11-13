Tendencias

Así es la rutina que Lando Norris lleva adelante para sostener su rendimiento en la F1

El piloto británico de McLaren detalló los aspectos clave de su entrenamiento, alimentación supervisada y hábitos personales, fundamentales para sostener su nivel competitivo en la máxima categoría automovilística

Guardar
El piloto Lando Norris mantiene
El piloto Lando Norris mantiene una estricta rutina nutricional supervisada por especialistas para cuidar su rendimiento en la Fórmula 1 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con sus 26 años recién complidos, Lando Norris se consolida como una de las figuras más destacadas de la Fórmula 1. El piloto de McLaren, compartió cómo su rutina diaria está marcada por una estricta supervisión nutricional y una preparación física adaptada a las exigencias extremas del automovilismo.

Norris apuesta por la simplicidad y practicidad al elegir sus comidas. El desayuno habitual es overnight oats, una preparación de avena que le permite mantener la constancia y ahorrar tiempo.

Ocasionalmente prefiere huevos revueltos o escalfados por su rapidez y sabor. Para el almuerzo escoge ensaladas de pollo, preparadas en casa o compradas, priorizando lo práctico y fácil de transportar para sus intensas jornadas. La cena se convierte en un espacio de mayor flexibilidad, pues suele salir con amigos a restaurantes, según contó en una entrevista para GQ.

Su cocina preferida es la italiana, pasta y pizza, aunque mantiene una norma inquebrantable: evita todo alimento del mar. “Básicamente, cualquier cosa que venga del mar es un gran no para mí, no puedo ni acercarme”, confesó al medio.

La preparación física de Lando
La preparación física de Lando Norris incluye entrenamientos bajo calor y ropa térmica para simular condiciones extremas del monoplaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preferencia llevó al piloto a contar con un chef personal responsable de crear todos sus menús, monitoreando nutrientes y realizando controles médicos regulares. Norris explicó que su dieta es bastante estricta y que se somete a análisis de sangre frecuentes, especialmente para identificar carencias de Omega 3, hierro y magnesio.

Ajuste nutricional y rituales en los fines de semana de carrera

Durante los fines de semana de Gran Premio, Norris adapta aún más su alimentación. El desayuno es ligero: huevos escalfados sobre tostadas y palta, yogur con muesli o avena con frutos rojos. Para el almuerzo, tiene un plato fijo: “Los wraps de pollo han sido mi elección durante los últimos seis años. Es algo que siempre puedo comer, es muy fácil de preparar y se le puede añadir de todo para hacerlo más completo. Para mí, es imprescindible”, explicó.

Las cenas durante los días de carrera se mantienen igual de livianas, priorizando hamburguesas de pollo pequeñas o más wraps, siempre evitando comidas contundentes. Norris reemplaza los grandes platos por snacks y barritas energéticas distribuidos a lo largo del día, facilitando la digestión y la energía continua.

El equilibrio entre entrenamiento intenso
El equilibrio entre entrenamiento intenso y descanso es fundamental en el calendario de preparación de Lando Norris (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Al finalizar la competencia, Norris sigue una tradición: elige una hamburguesa de pollo con mayonesa, batatas fritas y, en ocasiones, panqueques con frutas o crema de avellanas. Esta comida, lejos de ser un “cheat meal”, cuenta con la aprobación de su equipo de rendimiento.

Entrenamiento físico y adaptación al ambiente del monoplaza

La resistencia es el eje de la preparación física de Norris. Alterna entre running y ciclismo según la época, aunque actualmente domina la carrera, muchas veces realizada bajo el calor y con ropa térmica para simular las temperaturas dentro del monoplaza. Participa en retos grupales con amigos, lo que refuerza su motivación.

El entrenamiento de fuerza se centra en el cuello, el core y los glúteos, áreas decisivas por la exigencia de la Fórmula 1. Norris también prioriza sesiones de movilidad y estiramiento, especialmente post-carrera, para prevenir lesiones.

La planificación nutricional y física
La planificación nutricional y física de Lando Norris incluye la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 24 carreras de la temporada (REUTERS/Jean Carniel)

La frecuencia del entrenamiento varía con el calendario: durante la temporada, ajusta la regularidad para soportar veinticuatro carreras; en los periodos de descanso, intensifica el trabajo de cuello y cardio, ejercitándose al menos día por medio.

El calendario de la Fórmula 1 obliga a una adaptación constante. En semanas con carreras consecutivas, Norris disminuye la intensidad del entrenamiento para priorizar la recuperación y prevenir el sobreentrenamiento.

Durante los intervalos más extensos, recupera una mayor frecuencia de actividad física, alternando jornadas de ejercicio y descanso para equilibrar el rendimiento y la recuperación.

Temas Relacionados

Lando NorrisFórmula 1McLarenEntrenamiento físicoAlimentación de deportistas

Últimas Noticias

Expertos argentinos revelan una nueva pista sobre la prevención del cáncer en animales

Científicos de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet contaron a Infobae cómo realizaron este hallazgo, que fue publicado en Science Advances

Expertos argentinos revelan una nueva

Receta de vitel toné sin anchoas, rápida y fácil

Una versión práctica del clásico navideño argentino, con una salsa suave y sabrosa que prescinde de las anchoas sin perder el sabor tradicional

Receta de vitel toné sin

Advierten que la acidez del mar aumenta más rápido de lo pensado y amenaza la vida marina

La investigación de la Universidad de St. Andrews detectó cómo el dióxido de carbono de actividades humanas acelera el proceso de acidificación. Qué aconsejan

Advierten que la acidez del

Detox de dopamina: por qué evitar placeres inmediatos no “reinicia” el cerebro, según la ciencia

Especialistas consultados por The Economist señalan que la práctica de evitar estímulos no logra los resultados esperados, sino que influye en la percepción del entorno y el modo de interactuar con hábitos digitales y sociales

Detox de dopamina: por qué

Murió una influencer brasileña de 26 años, días después de celebrar su cumpleaños con amigos

La repentina partida de Yasmim Ângela Feitosa de Souza, reconocida en redes sociales, ha generado impacto entre sus seguidores y familiares, mientras las autoridades investigan las causas de la intoxicación que terminó con su vida

Murió una influencer brasileña de
DEPORTES
Codazo, expulsión y gestos provocativos

Codazo, expulsión y gestos provocativos a la tribuna: el minuto de furia de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal

Conmoción en el fútbol: en medio de una pelea, le clavaron una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Las confesiones de Iarley: la intimidad de su paso por Boca, por qué “es imposible” que Neymar juegue en Argentina y lo que más extraña

Santiago Lencina renovó contrato con River Plate: la impactante cláusula de rescisión

Más exigente, con 5.000 kilómetros a pura velocidad y más de 21 argentinos: así será el Rally Dakar 2026

TELESHOW
Ca7riel y Paco Amoroso hicieron

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota

Nazareno Casero contó que encontró una bolsa de oro en la calle: “No le escapes a la fortuna”

El festejo de cumpleaños de Eva, la hija menor de La Joaqui: spa con amigas, tonos pastel y la carta más emotiva

Con la llegada de Noel Gallagher al país, Oasis está listo para tocar en River

El conmovedor testimonio de Marta González: “No temo a la muerte, me voy a encontrar con la gente que quiero”

INFOBAE AMÉRICA

Sudáfrica investiga el reclutamiento de

Sudáfrica investiga el reclutamiento de jóvenes para combatir con Rusia en Ucrania

Empresarios uruguayos ven un “moderado deterioro” del clima de negocios en el país: solo el 13% aprueba la gestión de Orsi

La memoria visual y la flexibilidad de los abejorros desafían la visión tradicional sobre la inteligencia en insectos

“Duermo dos horas, cuatro como máximo”: aseguró la primera ministra de Japón Sanae Takaichi y encendió la polémica

El partido progresista D66 inició conversaciones con los democristianos para formar Gobierno en Países Bajos