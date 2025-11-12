El jugo de remolacha y naranja aporta antioxidantes, vitamina C y minerales esenciales para una dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de remolacha y naranja es una bebida energizante y refrescante, reconocida por su color vibrante y su aporte de antioxidantes, vitamina C y minerales esenciales. Su combinación de remolacha y naranja ofrece un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez, lo que la convierte en una alternativa sabrosa y saludable tanto para desayunos como para meriendas.

Esta preparación, muy presente en el hogar argentino y asociada a tendencias de alimentación saludable, es valorada por su capacidad para revitalizar el organismo de manera natural. Tradicionalmente, se sirve sola o acompañada de tostadas integrales y admite pequeñas variantes, como agregar jengibre fresco para un toque picante o una cucharadita de miel para suavizar el sabor. Es ideal para quienes buscan sumar nutrientes, energía y color a su dieta diaria.

De origen sencillo y popular, este jugo ha ganado protagonismo en los últimos años gracias al interés en las bebidas naturales y funcionales. Además, su fácil elaboración lo convierte en una opción accesible y rápida para aprovechar los beneficios de las frutas y verduras frescas de temporada.

Receta de jugo de remolacha y naranja

Hacer jugo de remolacha y naranja es una tarea sencilla y rápida, perfecta para quienes buscan comenzar el día con vitalidad o refrescarse en segundos. En esta receta, se aprovechan al máximo las vitaminas y minerales de ambas verduras y frutas, resultando en un licuado delicioso y vibrante.

La combinación se logra triturando remolacha cruda y naranjas frescas, filtrando la mezcla para conseguir un jugo suave, o tomando directamente el batido con toda la fibra, si se prefiere. El resultado es una bebida con mucho cuerpo, dulce y ligeramente ácida, que se puede beber fría o con hielo.

Tiempo de preparación

Preparar este jugo lleva aproximadamente 10 minutos en total:

3 minutos para pelar y trocear las remolachas y las naranjas.

5 minutos para licuar y colar (si se desea) el jugo.

2 minutos extra para servirlo y añadir cubitos de hielo, si se quiere.

Ingredientes

1 remolacha mediana cruda, pelada y cortada en cubos.

3 naranjas medianas, peladas y sin semillas.

100 ml de agua fría (opcional, para ajustar la consistencia).

Hielo a gusto (opcional).

1 cucharadita de miel o jengibre fresco rallado (opcional, para variar el sabor).

Cómo hacer jugo de remolacha y naranja, paso a paso

1- Pelar la remolacha y cortarla en cubos pequeños.

2- Pelar las naranjas, retirar las semillas y separar en gajos.

3- Colocar la remolacha y las naranjas en la licuadora.

4- Añadir el agua fría (si se prefiere un jugo más líquido).

5- Licuar todo a máxima velocidad por 1-2 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea.

6- Colar la preparación con un tamiz fino si se quiere un jugo sin pulpa, o servir directamente si se prefiere con toda la fibra.

7- Agregar cubitos de hielo, miel o jengibre al gusto y mezclar bien.

8- Servir inmediatamente para aprovechar todos los nutrientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta de jugo de remolacha y naranja rinde 2 vasos grandes (de aproximadamente 250 ml cada uno).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 90

Grasas: 0,2 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 22 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 1,5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El jugo de remolacha y naranja puede conservarse en la heladera hasta por 24 horas en un recipiente bien cerrado, aunque lo ideal es consumirlo recién hecho para aprovechar al máximo todas sus propiedades y sabor.