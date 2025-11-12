Tendencias

Receta de jugo de remolacha y naranja

Esta bebida natural aporta color, vitaminas y energía, ideal para comenzar el día o para refrescarse en cualquier momento. Se prepara en pocos minutos y utiliza ingredientes frescos

Guardar
El jugo de remolacha y
El jugo de remolacha y naranja aporta antioxidantes, vitamina C y minerales esenciales para una dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de remolacha y naranja es una bebida energizante y refrescante, reconocida por su color vibrante y su aporte de antioxidantes, vitamina C y minerales esenciales. Su combinación de remolacha y naranja ofrece un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez, lo que la convierte en una alternativa sabrosa y saludable tanto para desayunos como para meriendas.

Esta preparación, muy presente en el hogar argentino y asociada a tendencias de alimentación saludable, es valorada por su capacidad para revitalizar el organismo de manera natural. Tradicionalmente, se sirve sola o acompañada de tostadas integrales y admite pequeñas variantes, como agregar jengibre fresco para un toque picante o una cucharadita de miel para suavizar el sabor. Es ideal para quienes buscan sumar nutrientes, energía y color a su dieta diaria.

De origen sencillo y popular, este jugo ha ganado protagonismo en los últimos años gracias al interés en las bebidas naturales y funcionales. Además, su fácil elaboración lo convierte en una opción accesible y rápida para aprovechar los beneficios de las frutas y verduras frescas de temporada.

Receta de jugo de remolacha y naranja

Hacer jugo de remolacha y naranja es una tarea sencilla y rápida, perfecta para quienes buscan comenzar el día con vitalidad o refrescarse en segundos. En esta receta, se aprovechan al máximo las vitaminas y minerales de ambas verduras y frutas, resultando en un licuado delicioso y vibrante.

La receta de jugo de
La receta de jugo de remolacha y naranja combina dulzor y acidez, ideal para desayunos y meriendas energizantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación se logra triturando remolacha cruda y naranjas frescas, filtrando la mezcla para conseguir un jugo suave, o tomando directamente el batido con toda la fibra, si se prefiere. El resultado es una bebida con mucho cuerpo, dulce y ligeramente ácida, que se puede beber fría o con hielo.

Tiempo de preparación

Preparar este jugo lleva aproximadamente 10 minutos en total:

  • 3 minutos para pelar y trocear las remolachas y las naranjas.
  • 5 minutos para licuar y colar (si se desea) el jugo.
  • 2 minutos extra para servirlo y añadir cubitos de hielo, si se quiere.

Ingredientes

  • 1 remolacha mediana cruda, pelada y cortada en cubos.
  • 3 naranjas medianas, peladas y sin semillas.
  • 100 ml de agua fría (opcional, para ajustar la consistencia).
  • Hielo a gusto (opcional).
  • 1 cucharadita de miel o jengibre fresco rallado (opcional, para variar el sabor).
a preparación admite variantes como
a preparación admite variantes como jengibre fresco o miel, adaptándose a diferentes gustos y necesidades nutricionales (Imagen Ilustrativa Ibnfobae)

Cómo hacer jugo de remolacha y naranja, paso a paso

1- Pelar la remolacha y cortarla en cubos pequeños.

2- Pelar las naranjas, retirar las semillas y separar en gajos.

3- Colocar la remolacha y las naranjas en la licuadora.

4- Añadir el agua fría (si se prefiere un jugo más líquido).

5- Licuar todo a máxima velocidad por 1-2 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea.

6- Colar la preparación con un tamiz fino si se quiere un jugo sin pulpa, o servir directamente si se prefiere con toda la fibra.

7- Agregar cubitos de hielo, miel o jengibre al gusto y mezclar bien.

8- Servir inmediatamente para aprovechar todos los nutrientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta de jugo de remolacha y naranja rinde 2 vasos grandes (de aproximadamente 250 ml cada uno).

La receta rinde dos vasos
La receta rinde dos vasos grandes y puede servirse fría o con hielo para mayor frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 90
  • Grasas: 0,2 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 1,5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El jugo de remolacha y naranja puede conservarse en la heladera hasta por 24 horas en un recipiente bien cerrado, aunque lo ideal es consumirlo recién hecho para aprovechar al máximo todas sus propiedades y sabor.

Temas Relacionados

Receta de cocinaJugosRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos argentinos desarrollaron un virus que ataca el cáncer colorrectal y sus células resistentes

El avance experimental, realizado en la Fundación Instituto Leloir y hospitales públicos, permite reducir metástasis en modelos animales. Por qué podría ayudar para ofrecer terapias más personalizadas

Científicos argentinos desarrollaron un virus

Ciencia y salud para potenciar el deporte de alto rendimiento femenino: la inspiración de Las Leonas

Expertos reunidos por WINN Sports y la Universidad de San Andrés destacaron la importancia de profundizar la investigación científica en esta área. Cómo prevenir riesgos y optimizar el desarrollo profesional

Ciencia y salud para potenciar

Cómo funciona la innovadora terapia que podría tratar fracturas de columna con células madre de grasa corporal

La técnica, desarrollada por científicos japoneses en modelos animales, sería clave en el desarrollo de tratamientos más seguros y efectivos debido a que estos componentes provendrían del tejido adiposo del paciente

Cómo funciona la innovadora terapia

Gatos vs árboles de Navidad 2025: ¿Por qué los felinos se obsesionan con este objeto decorativo y cómo impedirlo?

Cada diciembre, la convivencia entre mascotas y adornos festivos inundan las redes sociales

Gatos vs árboles de Navidad

Qué es la migraña, cuál es el tratamiento y cómo prevenir sus síntomas

El doctor Alejandro Meretta, en su columna para Infobae en Vivo, subrayó que se distingue de un simple dolor de cabeza y explicó que afecta a uno de cada siete adultos

Qué es la migraña, cuál
DEPORTES
El legendario partido de la

El legendario partido de la Momia Gómez inspira la previa México vs. Uruguay

Audi presentó su auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1: el detalle que enloqueció a los fanáticos

Dolor en la NBA por la muerte de ‘Sugar’ Ray Richardson, el primer jugador suspendido de por vida y “uno de los mejores del planeta”

El increíble blooper de Pedro Gallese que terminó en gol de Rusia ante Perú en un amistoso

La historia del arquero de 18 años que fue convocado por Scaloni y ni siquiera firmó contrato con su club

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Gianinna

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona luego de declarar en el jury contra la jueza Makintach: “Con el corazón en la mano”

Eugenia Tobal compartió el avance en la recuperación de su perro Romeo: “Vamos”

Johnny Depp: “Argentina tiene una cultura sorprendente; París no fue nada comparada con Buenos Aires”

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows de Oasis: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

INFOBAE AMÉRICA

Cómo China usó a la

Cómo China usó a la soja como un arma en su disputa comercial con Estados Unidos

Canadá anunció nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a su programa de drones y sector energético

Tras el mortal operativo en Río de Janeiro, Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a prisiones federales

Guía para entender el mundo de las apuestas deportivas online

La reducción del tamaño de los peces en Michigan por el cambio climático alerta a los expertos