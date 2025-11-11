Ocho looks recientes de Rosalía que la posicionan como ícono de moda y glamour

Rosalía saca 'Reliquia', una nueva canción de su álbum 'LUX'. (Instagram)

Recientemente, Rosalía presentó su álbum LUX y acompañó este momento con propuestas de moda que reflejan la identidad visual de su actual fase artística. El estilismo destaca por la mezcla de detalles religiosos, guiños al misticismo y una reinterpretación contemporánea de piezas clásicas.

El blanco domina en sus outfits más recientes, al imponer una identidad estética reconocible donde las siluetas reinventan códigos tradicionales y las texturas aportan dramatismo y volumen.

La artista explora combinaciones de prendas y accesorios inesperados: juega con un equilibrio entre la elegancia y la provocación. Tanto en el escenario como en eventos y editoriales, Rosalía confirma su lugar como referente de glamour y tendencia, al llevar el estilismo experimental a nuevas alturas. A continuación, los ocho looks que definen esta fase.

1- Vestido midi blanco y abrigo de plumas

Rosalía asiste a la Paris Fashion Week con un vestido midi blanco y un abrigo de plumas, imponiendo elegancia y teatralidad en la pasarela (The Grosby Group)

En uno de sus recientes looks, Rosalía apareció en la Paris Fashion Week con un vestido blanco de corte midi, acompañado por un abrigo voluminoso tipo estola confeccionado en plumas blancas, que cubría parcialmente sus brazos. Llevó el cabello recogido en ondas sueltas y pendientes dorados de gran tamaño. Los zapatos de tacón, en tonos negro y beige, presentaron tiras que enmarcaron el conjunto.

2- Vestido largo satinado y tocado escultórico

En París, la artista elige un vestido largo satinado acompañado por un tocado escultural (The Grosby Group)

El segundo vestuario, también en París, se compuso de un vestido largo de satén blanco con tirantes finos y escote pronunciado. Sobre la cabeza, destacaron tiras de tela negra translúcida que se extendían y simulaban un tocado escultural. Un antifaz a juego, en el mismo material negro traslúcido, cubría parte de su rostro y realzó el carácter performático de la escena.

3- Top de plumas negras y pollera de tiro bajo

Sobre la alfombra roja de los 40 Music Awards, luce una falda negra de tiro bajo y un voluminoso top de plumas (CORDON PRESS/Alamy Live News)

En un ambiente interior, en su más reciente aparición, Rosalía posó durante los 40 Music Awards de 2025 sobre una alfombra roja al lucir una pollera negra amplia y de tiro bajo, que dejó su abdomen al descubierto. La parte superior del atuendo era un top voluminoso de plumas negras. Completó el look un gorro de pedrería brillante que cubría sus ojos y parte de la frente.

4- Vestido largo blanco translúcido bajo la lluvia

En la Met Gala 2025, Rosalía destaca con un vestido blanco translúcido (The Grosby Group)

Para la Met Gala de 2025, la artista llevó un vestido largo translúcido de manga larga en color blanco, a través del cual se insinuaban prendas interiores oscuras. El cabello suelto, mojado por la lluvia, caía pegado a su rostro y espalda. Un bolso blanco con cadena dorada cruzó su torso, y unas botas en el mismo tono cerraron el estilismo.

5- Vestido abullonado y accesorios dispersos

En un entorno acristalado, lleva un vestido blanco sin tirantes y bajo abullonado (PALOMAWOOL)

En un entorno acristalado en el interior de un edificio, la cantante lució un vestido sin tirantes confeccionado en tela blanca. La silueta del vestido se caracterizó por un bajo abullonado. Además, permaneció con el cabello suelto.

6- Vestido plisado efecto metálico y accesorios urbanos

Durante el Calvin Klein Fashion Show 2025 en Nueva York, sorprende con un vestido blanco plisado (Backgrid/The Grosby Group)

Durante el Semana de la Moda de Nueva York, se la pudo ver a Rosalía con un vestido blanco plisado con efecto metálico, de hombros descubiertos y parte superior asimétrica. El outfit se complementó con anteojos de sol negros, voluminosos pendientes dorados y una pañoleta oscura atada a la cabeza.

El pelo quedó suelto y como maquillaje optó por llevar los labios oscuros, que añadieron dramatismo.

7- Vestido blanco abullonado al correr por la ciudad

Al presentar su álbum en Madrid, elige un vestido blanco de manga larga y faldón abullonado (EFE)

Durante la presentación de su álbum en Madrid, la cantante optó por llevar un vestido blanco de manga larga y cuello alto, con una pollera amplia y abullonada.

8- Vestido ceñido estructurado sobre alfombra azul

En la escalinata del Museo de Nueva York, deslumbra con un vestido blanco ceñido de aires arquitectónicos (EFE/ Octavio Guzmán)

Finalmente, en una alfombra azul y rodeada de reporteros en la icónica escalinata del Museo de Nueva York, durante la Fashion Week, la artista llevó un vestido blanco ceñido, de cuello alto y manga corta, con detalles estructurados que acentuaron la silueta hasta una pollera recta.