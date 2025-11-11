Tendencias

Leonardo DiCaprio cumple 51 años: ocho looks icónicos y la huella de su influencia en la moda

El actor estadounidense mostró múltiples facetas a través de elecciones de vestuario que acompañaron distintos momentos de su vida

Los trajes clásicos acompañan a Leonardo DiCaprio en sus principales apariciones públicas, reflejando madurez y elegancia (REUTERS/Katie Collins/File Photo)

Leonardo DiCaprio cumplió 51 años y, a lo largo de más de tres décadas de carrera, su estilo se transformó tanto como sus interpretaciones en la gran pantalla. De ícono juvenil de los 90 a figura consolidada del cine internacional, el actor experimentó una transformación en la moda que se refleja en sus looks.

Actualmente, DiCaprio combina la sofisticación clásica con una preferencia cada vez más notoria por la comodidad y el detalle.

A continuación, los siguientes ocho looks ofrecen un recorrido visual sobre cómo el actor se reinventó y mantuvo una esencia propia en cada elección.

1- Traje negro clásico

La combinación de comodidad y lujo discreto es clave en la elección de vestuario del actor (REUTERS/Katie Collins)

En una de sus recientes apariciones, durante la premiere de la película “One Battle After Another” en Londres, en septiembre de 2025, el actor posó y optó por un traje negro de corte clásico que incluyó un saco y pantalón de color negro, entallados, ambos sin mayor ornamento, acompañados por una camisa negra desabotonada en el cuello.

La ausencia de corbata y la barba corta y perfilada mostraron una actitud desenfadada, lejos de la rigidez habitual de las alfombras rojas. Su peinado, lo llevó hacia atrás.

2- Esmoquin negro

La preferencia por peinados hacia atrás y barbas cuidadas define gran parte de su identidad visual (REUTERS/Mike Blake)

Caminando sobre la alfombra roja de la premiere de “One Battle After Another” en Los Angeles, California, el actor volvió a la sofisticación del esmoquin, esta vez con una solapa satinada y camisa blanca abotonada hasta el cuello. Complementó su look con una elección de zapatos de charol negro y contribuyó a su aire distinguido.

El cabello lo llevó perfectamente peinado, con una imagen de elegancia atemporal.

3- Esmoquin con moño

Los eventos de alto perfil presentan a Leonardo DiCaprio en esmóquines y atuendos formales de corte impecable (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En mayo de 2025 durante el Festival de Cannes, Leo llevó el clasicismo a su máxima expresión. Sobre la alfombra roja, lució un esmoquin negro de solapa ancha, esta vez acompañado de un moño negro y la tradicional camisa blanca. Completó su look con zapatos negros y un peinado con gel hacia atrás, dándole formalidad y sofisticación a su estilismo.

4- Traje gris claro y elegancia descontracturada

Traje gris claro de doble botonadura y camisa beige abierta (Stephen Lovekin/Grosby)

Durante un evento en Nueva York para la película “One Battle After Another” el actor vistió un traje gris claro de tejido texturizado, de corte recto y doble botonadura.

Acompañó el conjunto con una camisa beige de cuello abierto, sin corbata, y unos zapatos de cuero negros.

5- Traje azul marino y polo gris en tono moderno

La influencia de las tendencias contemporáneas se refleja en sus elecciones cromáticas y materiales (REUTERS/Steve Marcus)

Otra de las imágenes captó a DiCaprio posando para la convención de CinemaCon, de la National Association of Theatre Owners, en Las Vegas, Nevada, pero esta vez en el año 2023. El traje elegido para esta ocasión fue de color azul marino, de corte entallado, que rompe con el negro habitual y deja ver una voluntad de modernidad.

Dicha elección se acompañó de una camiseta polo gris claro, en vez de camisa o corbata, lo que acentuó la comodidad sin sacrificar elegancia. Además, optó por su peinado hacia atrás y la barba corta.

6- Look ligero, camisa blanca desabotonada y jeans

Estilo casual con chaqueta ligera, camisa blanca desabotonada y jeans claros (Bang Media International)

El actor posó en el Natural Resources Defense Council (NRDC) en 2003 con una campera negra ligera abierta, sobre una camisa blanca informal desabotonada en el cuello, unos jeans azules claros y zapatillas deportivas negras. El cabello lo tenía peinado hacia atrás y lució barba corta y clara.

7- Esmoquin clásico, moño y camisa blanca abotonada

Elegancia clásica en esmoquin negro con moño y camisa blanca (Julian Makey/Grosby)

DiCaprio asistió a la premiere de la película “The Man in the Iron Mask” en 1998 y vistió un esmoquin negro de corte clásico con solapa de pico y moño, acompañado de una camisa blanca abotonada.

Los pantalones eran del mismo tono que la campera y los zapatos negros son de vestir. El cabello lo llevó peinado hacia adelante.

8- Look juvenil de camisa negra y pantalón azul marino

Leonardo DiCaprio luce un atuendo juvenil con camisa negra, pantalón azul marino y collar discreto (ZUMA Press, Inc.)

Durante 1993, junto a su madre, se lo pudo ver al actor de Titanic en la premiere de “What’s Eating Gilbert Grape”, con un atuendo juvenil compuesto por una camisa negra de manga larga con líneas finas y costuras en contraste color rojo, una camiseta oscura debajo, pantalones azul marino de pinzas y un cinturón marrón claro.

Lució el pelo castaño con raya en medio, ligeramente despeinado. Como accesorio llevó un collar discreto al cuello.

