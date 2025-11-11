Día Mundial del Brownie: cinco recetas irresistibles para preparar en casa

Celebrar el Día Mundial del Brownie este 11 de noviembre es mucho más que rendir homenaje a un simple postre de chocolate. Esta fecha convoca a fanáticos de todas las edades a redescubrir el placer de un bocado suave y húmedo, con un aroma irresistible que inunda la cocina.
A continuación, cinco recetas para explorar el universo del brownie, desde la versión clásica hasta innovaciones simples y rápidas para quienes buscan algo diferente. Ideales para compartir en familia, agasajar a los amigos o simplemente para darse un gusto en cualquier momento del año.
1- Receta de brownie clásico
Ingredientes
- 200 g de chocolate semiamargo
- 150 g de manteca
- 200 g de azúcar
- 3 huevos
- 100 g de harina
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer brownie clásico
- Precalentar el horno a 180°C. Engrasar y enharinar un molde rectangular.
- Fundir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño María o en microondas, removiendo hasta que quede una mezcla suave.
- Dejar entibiar y añadir el azúcar, mezclando bien.
- Incorporar los huevos uno a uno, integrando entre cada adición sin batir en exceso.
- Agregar la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- Tamizar la harina e incorporar a la mezcla con movimientos suaves y envolventes para que quede húmedo.
- Verter la preparación en el molde y nivelar la superficie.
- Hornear durante 20 a 25 minutos, o hasta que al pinchar el centro, el palillo salga apenas húmedo.
- Dejar enfriar antes de cortar en porciones.
2- Receta de brownie sin harina (sin gluten)
Ingredientes
- 200 g de chocolate negro
- 150 g de manteca
- 160 g de azúcar
- 3 huevos
- 100 g de almendras molidas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer brownie sin harina
- Precalentar el horno a 180°C y forrar un molde con papel manteca.
- Fundir el chocolate negro junto con la manteca a baño María o en microondas.
- Dejar entibiar y añadir el azúcar, mezclando bien.
- Incorporar los huevos de a uno, integrando después de cada adición.
- Agregar la esencia de vainilla.
- Añadir las almendras molidas e integrar hasta lograr una masa homogénea.
- Verter en el molde y nivelar.
- Hornear durante 20 minutos. Dejar enfriar por completo antes de retirar del molde y cortar.
3- Receta de brownie con nueces
Ingredientes
- 180 g de chocolate
- 120 g de manteca
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 100 g de harina
- 100 g de nueces picadas
Cómo hacer brownie con nueces
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde rectangular.
- Derretir el chocolate junto con la manteca, mezclar hasta obtener una crema lisa.
- Entibiar y añadir el azúcar, integrando muy bien.
- Sumar los huevos uno a uno, sin batir en exceso.
- Tamizar e incorporar la harina, mezclando suavemente.
- Agregar las nueces picadas y distribuir de manera pareja.
- Verter la preparación en el molde.
- Cocinar 20 a 25 minutos, hasta que al pinchar, apenas humedezca el palillo.
- Enfriar bien antes de cortar en porciones.
4- Receta de brownie vegano
Ingredientes
- 200 ml de leche vegetal (soja, almendra, avena o la elegida)
- 150 g de azúcar
- 80 ml de aceite neutro
- 150 g de harina
- 40 g de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 g de chocolate vegano picado
Cómo hacer brownie vegano
- Precalentar el horno a 180°C y forrar un molde con papel manteca.
- Mezclar la leche vegetal, el azúcar y el aceite en un bol.
- Añadir la harina tamizada, el cacao y el polvo de hornear. Integrar hasta que no queden grumos.
- Sumar el chocolate vegano picado a la mezcla.
- Verter la preparación en el molde y emparejar la superficie.
- Hornear 20 a 25 minutos. Comprobar que el centro quede ligeramente húmedo.
- Enfriar antes de porcionar.
5- Receta de brownie exprés en microondas
Ingredientes
- 3 cucharadas de harina
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de leche
- 2 cucharadas de aceite
- 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
- Chips de chocolate (opcional)
Cómo hacer brownie exprés en microondas
- Colocar la harina, cacao y azúcar en una taza apta para microondas y mezclar.
- Añadir la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
- Agregar chips de chocolate si se desea.
- Cocinar en microondas a máxima potencia durante 1 minuto y medio.
- Dejar reposar unos segundos y consumir directamente en la taza, solo o acompañado de helado.