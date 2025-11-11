Tendencias

Día Mundial del Brownie: cinco recetas irresistibles para preparar en casa

Cada 11 de noviembre, amantes del chocolate encuentran una ocasión perfecta para innovar en la cocina con nuevas versiones de este postre

Celebrar este 11 de noviembre
Celebrar este 11 de noviembre se convierte en una excusa perfecta para experimentar con cinco recetas diferentes de brownie, variando desde la versión tradicional hasta adaptaciones veganas y alternativas exprés pensadas para resolver antojos en minutos usando el microondas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celebrar el Día Mundial del Brownie este 11 de noviembre es mucho más que rendir homenaje a un simple postre de chocolate. Esta fecha convoca a fanáticos de todas las edades a redescubrir el placer de un bocado suave y húmedo, con un aroma irresistible que inunda la cocina.

A continuación, cinco recetas para explorar el universo del brownie, desde la versión clásica hasta innovaciones simples y rápidas para quienes buscan algo diferente. Ideales para compartir en familia, agasajar a los amigos o simplemente para darse un gusto en cualquier momento del año.

1- Receta de brownie clásico

Preparar un brownie clásico requiere
Preparar un brownie clásico requiere fundir 200 g de chocolate semiamargo con 150 g de manteca, incorporar 200 g de azúcar y 3 huevos uno a uno, agregar 1 cucharadita de esencia de vainilla y 1 pizca de sal, y mezclar 100 g de harina tamizada antes de hornear a 180 grados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 200 g de chocolate semiamargo
  2. 150 g de manteca
  3. 200 g de azúcar
  4. 3 huevos
  5. 100 g de harina
  6. 1 pizca de sal
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer brownie clásico

  1. Precalentar el horno a 180°C. Engrasar y enharinar un molde rectangular.
  2. Fundir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño María o en microondas, removiendo hasta que quede una mezcla suave.
  3. Dejar entibiar y añadir el azúcar, mezclando bien.
  4. Incorporar los huevos uno a uno, integrando entre cada adición sin batir en exceso.
  5. Agregar la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  6. Tamizar la harina e incorporar a la mezcla con movimientos suaves y envolventes para que quede húmedo.
  7. Verter la preparación en el molde y nivelar la superficie.
  8. Hornear durante 20 a 25 minutos, o hasta que al pinchar el centro, el palillo salga apenas húmedo.
  9. Dejar enfriar antes de cortar en porciones.

2- Receta de brownie sin harina (sin gluten)

Entre las opciones para quienes
Entre las opciones para quienes tienen celiaquía, la receta de brownie sin harina utiliza 200 g de chocolate negro, 150 g de manteca, 3 huevos, 160 g de azúcar, 100 g de almendras molidas y esencia de vainilla, garantizando un resultado libre de gluten y con mucha humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 200 g de chocolate negro
  2. 150 g de manteca
  3. 160 g de azúcar
  4. 3 huevos
  5. 100 g de almendras molidas
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer brownie sin harina

  1. Precalentar el horno a 180°C y forrar un molde con papel manteca.
  2. Fundir el chocolate negro junto con la manteca a baño María o en microondas.
  3. Dejar entibiar y añadir el azúcar, mezclando bien.
  4. Incorporar los huevos de a uno, integrando después de cada adición.
  5. Agregar la esencia de vainilla.
  6. Añadir las almendras molidas e integrar hasta lograr una masa homogénea.
  7. Verter en el molde y nivelar.
  8. Hornear durante 20 minutos. Dejar enfriar por completo antes de retirar del molde y cortar.

3- Receta de brownie con nueces

Para aquellos que buscan una
Para aquellos que buscan una textura especial y un contraste crocante, el brownie con nueces incorpora 100 g de nueces picadas a la clásica preparación de chocolate, azúcar y huevos, logrando un equilibrio entre suavidad interna y superficie decorada con frutos secos (Freepik)

Ingredientes

  1. 180 g de chocolate
  2. 120 g de manteca
  3. 3 huevos
  4. 200 g de azúcar
  5. 100 g de harina
  6. 100 g de nueces picadas

Cómo hacer brownie con nueces

  1. Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde rectangular.
  2. Derretir el chocolate junto con la manteca, mezclar hasta obtener una crema lisa.
  3. Entibiar y añadir el azúcar, integrando muy bien.
  4. Sumar los huevos uno a uno, sin batir en exceso.
  5. Tamizar e incorporar la harina, mezclando suavemente.
  6. Agregar las nueces picadas y distribuir de manera pareja.
  7. Verter la preparación en el molde.
  8. Cocinar 20 a 25 minutos, hasta que al pinchar, apenas humedezca el palillo.
  9. Enfriar bien antes de cortar en porciones.

4- Receta de brownie vegano

El brownie vegano emplea leche
El brownie vegano emplea leche vegetal, azúcar, aceite, harina, cacao amargo en polvo, polvo de hornear y chocolate vegano picado (Freepik)

Ingredientes

  1. 200 ml de leche vegetal (soja, almendra, avena o la elegida)
  2. 150 g de azúcar
  3. 80 ml de aceite neutro
  4. 150 g de harina
  5. 40 g de cacao amargo en polvo
  6. 1 cucharadita de polvo de hornear
  7. 100 g de chocolate vegano picado

Cómo hacer brownie vegano

  1. Precalentar el horno a 180°C y forrar un molde con papel manteca.
  2. Mezclar la leche vegetal, el azúcar y el aceite en un bol.
  3. Añadir la harina tamizada, el cacao y el polvo de hornear. Integrar hasta que no queden grumos.
  4. Sumar el chocolate vegano picado a la mezcla.
  5. Verter la preparación en el molde y emparejar la superficie.
  6. Hornear 20 a 25 minutos. Comprobar que el centro quede ligeramente húmedo.
  7. Enfriar antes de porcionar.

5- Receta de brownie exprés en microondas

La receta del brownie exprés
La receta del brownie exprés en microondas se realiza mezclando tres cucharadas de harina, dos de cacao y dos de azúcar, sumando leche, aceite y esencia de vainilla en una taza, lo que permite obtener un postre listo en solo un minuto y medio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 3 cucharadas de harina
  2. 2 cucharadas de cacao en polvo
  3. 2 cucharadas de azúcar
  4. 2 cucharadas de leche
  5. 2 cucharadas de aceite
  6. 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
  7. Chips de chocolate (opcional)

Cómo hacer brownie exprés en microondas

  1. Colocar la harina, cacao y azúcar en una taza apta para microondas y mezclar.
  2. Añadir la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
  3. Agregar chips de chocolate si se desea.
  4. Cocinar en microondas a máxima potencia durante 1 minuto y medio.
  5. Dejar reposar unos segundos y consumir directamente en la taza, solo o acompañado de helado.

