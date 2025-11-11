Tendencias

Buenos Aires fue elegida la ciudad más atractiva del mundo en un ranking internacional

Fue distinguida en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025. El jurado destacó la diversidad cultural, la gastronomía y la hospitalidad porteña como claves del reconocimiento global

Guardar
En la categoría de Ciudad
En la categoría de Ciudad Más Deseada (del Mundo) de los Wanderlust Awards, Buenos Aires se alzó con el codiciado premio Oro por primera vez (REUTERS/Matias Baglietto)

Por primera vez, Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, un reconocimiento internacional que marca un hito para la capital argentina.

El galardón, anunciado durante una ceremonia en la emblemática National Gallery de Londres, fue el resultado de la votación de 208.000 lectores de Wanderlust Magazine, quienes emitieron cerca de cinco millones de votos en la 24ª edición de estos premios.

Según Wanderlust Magazine, la distinción se basa en la opinión de una comunidad global de viajeros experimentados, que cada año eligen sus destinos favoritos en distintas categorías.

En esta edición, Buenos Aires ascendió seis posiciones respecto al ranking anterior y obtuvo el primer puesto en la categoría de “Ciudad más deseada del mundo”.

En su 24ª edición, este
En su 24ª edición, este glamuroso evento reunió a cientos de líderes de la industria turística en la National Gallery de Londres el 5 de noviembre (Wanderlust Magazine)

Entre los motivos que llevaron a Buenos Aires a encabezar el ranking, Wanderlust Magazine y sus lectores resaltaron la energía creativa de los barrios porteños, el renacimiento de las salas de tango y la pujante escena de jóvenes chefs que están redefiniendo la gastronomía argentina.

“Este triunfo marca un hito para la capital argentina, célebre por su música, su cultura de cafés y su vibrante escena creativa”, dijeron los organizadores.

La publicación también subrayó la oferta cultural de la ciudad, que incluye más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, así como una agenda de espectáculos activa durante todo el año.

Los lectores destacaron la energía
Los lectores destacaron la energía creativa de los barrios de Buenos Aires, el renacimiento de sus salas de tango y el creciente panorama de jóvenes chefs

La hospitalidad y calidez de los porteños fueron señaladas como elementos distintivos que enriquecen la experiencia de quienes visitan la capital argentina.

Con 4,8 millones de votos emitidos por 208.000 lectores apasionados y trotamundos, hubo distinciones en 22 categorías, que incluyen los países, ciudades, islas y regiones más atractivos de Europa y del resto del mundo.

En el ámbito de países, Japón fue elegido como el destino más atractivo a nivel global, e Italia mantuvo su liderazgo en Europa. La edición 2025 de los premios también distinguió a Dubrovnik por sus iniciativas en turismo sostenible.

El ranking de las ciudades más atractivas del mundo

Buenos Aires escaló 6 posiciones
Buenos Aires escaló 6 posiciones respecto al ranking de 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)
  1. Buenos Aires
  2. Tokio
  3. Sídney
  4. Ciudad del Cabo
  5. Vancouver
  6. Singapur
  7. Marrakech
  8. Río de Janeiro 
  9. Quito
  10. Hong Kong

En la categoría de ciudades más deseadas del mundo, Tokio obtuvo la medalla de plata y Sídney la de bronce, mientras que Estambul fue reconocida como la ciudad europea más atractiva. El listado incluyó también a destinos como Ciudad del Cabo, Vancouver, Singapur, Marrakech, Río de Janeiro, Quito y Hong Kong.

Temas Relacionados

Buenos AiresWanderlust Reader Travel Awards 2025TurismoViajesúltimas noticias

Últimas Noticias

3 hábitos que impiden encontrar el amor, según un psicólogo

Mark Travers, en su análisis para Forbes explicó cómo ciertos patrones inconscientes limitan la cercanía emocional y dificultan construir relaciones profundas, y cuáles son los bloqueos más comunes que afectan la vida afectiva

3 hábitos que impiden encontrar

Día del Churro: cuatro recetas para disfrutar un emblema de la gastronomía argentina

Preparaciones tradicionales e innovadoras permiten redescubrir uno de los dulces más consumidos, con opciones que incluyen versiones aptas para celíacos, rellenos y horneados

Día del Churro: cuatro recetas

Cuál es la diferencia entre un lince rojo y un gato montés: el origen lingüístico de la confusión

El uso ambiguo de nombres en inglés y español ha llevado a identificar erróneamente estos ejemplares, pese a que sus linajes, hábitats y características biológicas son distintos

Cuál es la diferencia entre

Agua con gas en el deporte: ¿aliada refrescante o causa de molestias digestivas?

La soda gana espacio entre deportistas, pero especialistas debaten su conveniencia para la hidratación y el rendimiento físico

Agua con gas en el

Riesgo cardíaco y género: por qué el ejercicio tiene un efecto desigual en hombres y mujeres, según la ciencia

Un nuevo estudio internacional advierte que los beneficios cardiovasculares del ejercicio varían. Recomendaciones de expertos y estudios científicos para asegurar una adecuada protección

Riesgo cardíaco y género: por
DEPORTES
Misterio por la muerte de

Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa

Messi reconoció que quiere volver a vivir en Barcelona y aseguró: “Me imaginaba jugando toda la vida”

El plan “potencia física” que prepara Real Madrid para Franco Mastantuono mientras se recupera de su lesión

El cambio drástico en las raquetas que propone Toni Nadal para hacer más atractivo el tenis y los dos argentinos que puso como ejemplo

El duro testimonio de Magic Johnson: cómo su diagnóstico de VIH inspiró a millones y rompió estigmas

TELESHOW
Rufina Cabré acompañó a Rocío

Rufina Cabré acompañó a Rocío Pardo a probarse el vestido de novia: la reacción de la China Suárez

Wanda Nara, Maxi López y una pregunta que despertó viejos rencores: “¿Habías hecho conejo alguna vez?”

La vida de Carmen Maura entre la fama y la autenticidad: por qué se casó a los 20 y el rechazo a las cirugías

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea ve en

La Unión Europea ve en el acuerdo con el Mercosur una vía de escape a la guerra comercial global

Cuando los lagos se vacían: el inesperado vínculo entre la sequía y los terremotos en África Oriental

Cómo las arañas Cyclosa engañan a sus depredadores con señuelos gigantes

La historia desconocida de las iguanas de Clarion: cómo un estudio de ADN transformó un mito

Bienvenidos a nuestra nueva era: ¿cómo la llamaremos?