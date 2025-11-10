Receta de hamburguesas de cerdo caseras, rápida y fácil

La receta de hamburguesas de cerdo caseras ofrece una opción rápida y fácil para renovar los clásicos sándwiches en casa

Preparar hamburguesas de cerdo caseras es una manera deliciosa y sencilla de renovar los clásicos sándwiches. Esta receta rápida y fácil permite disfrutar de hamburguesas jugosas y llenas de sabor en pocos minutos, usando ingredientes simples que se tienen en casa. Ideales para un almuerzo familiar o una cena improvisada, son la opción perfecta para quienes buscan variar y sorprender con algo diferente, sabroso y casero.

La hamburguesa de cerdo tiene un perfil de sabor especial gracias a la jugosidad y el punto justo de grasa natural que distingue a esta carne sobre otras. No es raro encontrar versiones típicas en el sur de los Estados Unidos o en Alemania, pero en la Argentina han ganado su puesto en parrillas y casas de comida rápida. Suelen servirse con queso, cebollas caramelizadas, panceta o incluso con toques agridulces como rodajas de manzana a la plancha. El secreto: buena materia prima, el mínimo de condimentos para resaltar el sabor y una cocción cuidadosa para mantenerlas tiernas.

Receta de hamburguesas de cerdo caseras

Preparar hamburguesas de cerdo en casa es sencillo y rápido, ideal para quienes no cuentan con demasiado tiempo pero quieren disfrutar de una comida distinta. La clave está en elegir carne de cerdo fresca y magra, y picarla (o pedir que la piquen en la carnicería). Luego, se mezcla con condimentos y apenas un poco de pan rallado o avena para darles forma.

La cocción puede hacerse tanto a la plancha como al horno o, si el clima acompaña, a la parrilla para un plus de sabor ahumado. Se pueden armar mini hamburguesas para picadas, o versiones XL para el sándwich clásico. Además, se pueden acompañar con pan casero, ensaladas frescas o papas rústicas.

Tiempo de preparación

Preparar hamburguesas de cerdo caseras lleva aproximadamente 35 minutos en total:

10 minutos para mezclar los ingredientes y formar las hamburguesas.

5 minutos para precalentar la plancha, sartén u horno.

10-15 minutos de cocción (según tamaño y método elegido).

5 minutos para el armado final con panes y toppings.

Ingredientes

500 g de carne de cerdo picada (preferentemente paleta o bondiola magra)

1 huevo

1 diente de ajo picado o rallado (opcional)

1 cucharada de mostaza (opcional)

3 cucharadas de pan rallado (o avena fina)

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)

Aceite de oliva o girasol para cocinar

Cómo hacer hamburguesas de cerdo caseras, paso a paso

En un bol grande, colocar la carne de cerdo picada.

Agregar el huevo, el ajo y la mostaza (si se usan), pan rallado, pimentón, sal, pimienta y el perejil picado.

Mezclar bien con las manos hasta obtener una mezcla homogénea que no se desarme. Si estuviera muy húmeda, agregar una cucharada extra de pan rallado o avena.

Dividir la mezcla en 4 porciones iguales y darles forma de hamburguesas (pueden hacerse más grandes o más chicas, a gusto).

Calentar una plancha, sartén o grill con unas gotas de aceite a fuego medio-alto.

Cocinar las hamburguesas unos 5-7 minutos de cada lado, hasta que estén bien doradas y cocidas en el centro (evitar que se sequen).

Servir en panes a elección, con los toppings preferidos: queso, rodajas de tomate, lechuga, cebolla, etc.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 hamburguesas grandes o 6-8 hamburguesas tipo slider (pequeñas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada hamburguesa (considerando 4 unidades) aporta aproximadamente:

Calorías: 240

Grasas: 13 g

Grasas saturadas: 4,5 g

Carbohidratos: 5 g

Azúcares: 1 g

Proteínas: 23 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hamburguesas de cerdo cocidas pueden conservarse en heladera, bien tapadas, hasta 3 días. Si las preparas crudas, se recomienda consumir dentro de 24 horas o bien congelarlas hasta 3 meses.