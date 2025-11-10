Receta de ensalada tabulé, rápida y fácil

La ensalada tabulé es una receta tradicional de la cocina levantina, ideal para días cálidos y comidas frescas - (Freepik)

Una ensalada tabulé bien preparada invita a viajar con los sentidos a las riberas del Mediterráneo Oriental, donde el frescor de las hierbas y el toque ácido del limón conquistan cada comida. Esta preparación cobra vida con ingredientes simples y frescos, convirtiéndose en una opción ideal para días cálidos o bien para acompañar carnes asadas y platos principales. Por su sabor intenso y su facilidad, el tabulé ha conquistado mesas de todo el mundo.

Originario de la cocina levantina, el tabulé es tradicionalmente parte del mezze, ese conjunto generoso de entradas ideales para compartir. La versión clásica incluye trigo bulgur, perejil, menta, tomate, cebolla, aceite de oliva y jugo de limón.

A veces se suma pepino, aunque esto depende de variantes regionales y del gusto personal. Más allá de atender a purismos, la clave siempre estará en el corte fino de las hierbas y el uso de productos frescos.

Receta de ensalada tabulé

La ensalada tabulé se basa en la utilización de trigo bulgur hidratado, mezclado con abundante perejil, menta opcional, tomate, cebolla y un aliño simple de aceite de oliva y jugo de limón. Se recomienda emplear bulgur fino para obtener la textura tradicional, aunque puede utilizarse cous cous como alternativa en caso de no contar con bulgur.

La preparación se destaca por su velocidad y sencillez. Se hidrata el bulgur y, mientras tanto, se pican finamente las verduras y las hierbas. Una vez listo el grano, se mezcla todo y se adereza justo antes de servir, permitiendo así disfrutar de una ensalada fresca y llena de sabor en menos de media hora.

El tabulé combina trigo bulgur, perejil, menta, tomate, cebolla, aceite de oliva y jugo de limón para lograr un sabor intenso y refrescante (Freepik)

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Hidratación del bulgur: 15 minutos

Montaje y aliño: 5 minutos

Tiempo total: 25-30 minutos

Ingredientes

1 taza de trigo bulgur fino (o cous cous)

1 ½ taza de agua hirviendo

2 tomates medianos

1 pepino chico (opcional)

1 cebolla morada pequeña o 2 cebollitas de verdeo

1 manojo grande de perejil fresco

½ manojo de menta fresca (opcional)

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Jugo de 1 a 2 limones

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer ensalada tabulé, paso a paso

Colocar el trigo bulgur en un bol grande y cubrir con el agua hirviendo. Tapar y dejar hidratar por 15 minutos, hasta que el grano esté tierno y haya absorbido el líquido. Mientras tanto, picar finamente el perejil, la menta (si se utiliza), los tomates, el pepino, y la cebolla. Una vez hidratado el bulgur, mezclar con un tenedor para separar los granos y dejar enfriar durante algunos minutos. Incorporar las hierbas y verduras recién picadas al bol con el bulgur. Añadir el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra al gusto. Mezclar bien y probar. Ajustar la acidez y el condimento si es necesario. De ser posible, dejar reposar en la heladera durante 30 minutos antes de servir para potenciar los sabores (opcional). Servir bien fría, como acompañamiento o entrada.

El bulgur fino es el ingrediente clave del tabulé, aunque puede sustituirse por cous cous si no se dispone del original - (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de ensalada tabulé rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento o 2 a 3 porciones si se sirve como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción estándar (1/4 de la preparación), se estima el siguiente aporte nutricional:

Calorías: 160

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 24 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada tabulé preparada puede conservarse en la heladera, en un recipiente hermético, durante un máximo de 3 días. Se recomienda mezclar nuevamente antes de servir.