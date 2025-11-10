Tendencias

Receta de ensalada tabulé, rápida y fácil

Preparación sencilla y rápida que se destaca por su combinación de ingredientes frescos y hierbas aromáticas, ideal para acompañar platos principales o disfrutar como entrada en días calurosos

Guardar
La ensalada tabulé es una
La ensalada tabulé es una receta tradicional de la cocina levantina, ideal para días cálidos y comidas frescas - (Freepik)

Una ensalada tabulé bien preparada invita a viajar con los sentidos a las riberas del Mediterráneo Oriental, donde el frescor de las hierbas y el toque ácido del limón conquistan cada comida. Esta preparación cobra vida con ingredientes simples y frescos, convirtiéndose en una opción ideal para días cálidos o bien para acompañar carnes asadas y platos principales. Por su sabor intenso y su facilidad, el tabulé ha conquistado mesas de todo el mundo.

Originario de la cocina levantina, el tabulé es tradicionalmente parte del mezze, ese conjunto generoso de entradas ideales para compartir. La versión clásica incluye trigo bulgur, perejil, menta, tomate, cebolla, aceite de oliva y jugo de limón.

A veces se suma pepino, aunque esto depende de variantes regionales y del gusto personal. Más allá de atender a purismos, la clave siempre estará en el corte fino de las hierbas y el uso de productos frescos.

Receta de ensalada tabulé

La ensalada tabulé se basa en la utilización de trigo bulgur hidratado, mezclado con abundante perejil, menta opcional, tomate, cebolla y un aliño simple de aceite de oliva y jugo de limón. Se recomienda emplear bulgur fino para obtener la textura tradicional, aunque puede utilizarse cous cous como alternativa en caso de no contar con bulgur.

La preparación se destaca por su velocidad y sencillez. Se hidrata el bulgur y, mientras tanto, se pican finamente las verduras y las hierbas. Una vez listo el grano, se mezcla todo y se adereza justo antes de servir, permitiendo así disfrutar de una ensalada fresca y llena de sabor en menos de media hora.

El tabulé combina trigo bulgur,
El tabulé combina trigo bulgur, perejil, menta, tomate, cebolla, aceite de oliva y jugo de limón para lograr un sabor intenso y refrescante (Freepik)

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Hidratación del bulgur: 15 minutos
  • Montaje y aliño: 5 minutos
  • Tiempo total: 25-30 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de trigo bulgur fino (o cous cous)
  • 1 ½ taza de agua hirviendo
  • 2 tomates medianos
  • 1 pepino chico (opcional)
  • 1 cebolla morada pequeña o 2 cebollitas de verdeo
  • 1 manojo grande de perejil fresco
  • ½ manojo de menta fresca (opcional)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • Jugo de 1 a 2 limones
  • Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer ensalada tabulé, paso a paso

  1. Colocar el trigo bulgur en un bol grande y cubrir con el agua hirviendo. Tapar y dejar hidratar por 15 minutos, hasta que el grano esté tierno y haya absorbido el líquido.
  2. Mientras tanto, picar finamente el perejil, la menta (si se utiliza), los tomates, el pepino, y la cebolla.
  3. Una vez hidratado el bulgur, mezclar con un tenedor para separar los granos y dejar enfriar durante algunos minutos.
  4. Incorporar las hierbas y verduras recién picadas al bol con el bulgur.
  5. Añadir el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta negra al gusto. Mezclar bien y probar. Ajustar la acidez y el condimento si es necesario.
  6. De ser posible, dejar reposar en la heladera durante 30 minutos antes de servir para potenciar los sabores (opcional).
  7. Servir bien fría, como acompañamiento o entrada.
El bulgur fino es el
El bulgur fino es el ingrediente clave del tabulé, aunque puede sustituirse por cous cous si no se dispone del original - (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de ensalada tabulé rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento o 2 a 3 porciones si se sirve como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción estándar (1/4 de la preparación), se estima el siguiente aporte nutricional:

  • Calorías: 160
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 24 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada tabulé preparada puede conservarse en la heladera, en un recipiente hermético, durante un máximo de 3 días. Se recomienda mezclar nuevamente antes de servir.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasGuarnicionesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Diez claves respaldadas por la ciencia para proteger la salud cardiovascular

Donald Lloyd-Jones, epidemiólogo, profesor universitario y parte del histórico Estudio Framingham, resumió las prácticas más efectivas —desde la alimentación hasta los chequeos médicos— validadas por investigaciones de largo plazo para cuidar el corazón y sostener una vida activa

Diez claves respaldadas por la

La región de las Américas perdió su estatus de libre de sarampión: causas y advertencias sanitarias

Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud. El vínculo con el brote de Canadá

La región de las Américas

Científicos investigan un impacto inesperado del aumento de dióxido de carbono en los árboles

Un experimento en el Reino Unido detectó cambios en las copas de una especie. Las causas y consecuencias

Científicos investigan un impacto inesperado

¿Por qué los pájaros cantan con tanta intensidad al amanecer? Un experimento aportó nuevas pistas

Científicos de Corea del Sur exploraron las causas del estallido vocal del ave diamante mandarín en los primeros minutos del día. Qué factores motivan a los pájaros a liberar toda su energía tras pasar la noche en silencio

¿Por qué los pájaros cantan

Hablar varios idiomas se asocia con un envejecimiento más lento

Científicos de América Latina, Europa y Estados Unidos analizaron datos de más de 86.000 adultos. Cuáles son los resultados que asocian el uso de idiomas con mejores indicadores de la salud cerebral

Hablar varios idiomas se asocia
DEPORTES
El argentino Nico Varrone inició

El argentino Nico Varrone inició su trabajo con su equipo de Fórmula 2, la antesala de la F1: las tareas que realizó

Duelo entre padre e hijo: los detalles del choque entre los Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Vélez

Riestra se enfrenta a Independiente por el Torneo Clausura con el objetivo de meterse en puestos de Copa Libertadores

Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbilli por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

Una pareja filmaba su paseo romántico cuando detrás pasó caminando Messi: su increíble reacción

TELESHOW
Gimena Accardi compartió una jugada

Gimena Accardi compartió una jugada foto con Seven Kayne y contó cuál es su vínculo: “Un drama erótico”

María Belén Ludueña compartió la emoción por su embarazo y reveló el sexo del bebé: “Voy a ser mamá de un varón”

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país

Moria Casán y Graciela Alfano recrearon su polémico piquito de los años 90

Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

INFOBAE AMÉRICA

Operativo policial en Río de

Operativo policial en Río de Janeiro: un informe reveló que ninguna víctima mortal de la redada figuraba entre los principales buscados por la Justicia

Ucrania destapó una red de corrupción en el sector nuclear en plena crisis energética

Purga en Cuba: la dictadura llevará a juicio al ex ministro de Economía Alejandro Gil por supuestos delitos de espionaje y corrupción

Donald Trump y su homólogo sirio Ahmad al-Sharaa acordaron impulsar la cooperación bilateral tras su reunión en la Casa Blanca

América Latina, entre la desconfianza y el crimen: el mapa de riesgos que alerta a los inversores