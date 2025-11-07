Guía para armar un kit de herramientas eficiente en casa

Según la experiencia de Bernarda Siutti, la construcción de un kit de herramientas eficiente no ocurre de la noche a la mañana, sino que se consolida gradualmente a medida que surgen nuevas necesidades y proyectos domésticos.

Transformar una vivienda deteriorada en un hogar funcional la llevó a convertirse en una referencia para quienes buscan soluciones prácticas en el mundo de las reparaciones domésticas. En diálogo con Infobae Deco, la experta creadora de “Mami albañil” compartió su visión sobre el equipamiento básico que toda persona debería tener en casa.

La adquisición de herramientas básicas es clave para el mantenimiento eficiente y seguro del hogar

La adquisición de herramientas básicas representa un paso fundamental para quienes buscan mantener su hogar en óptimas condiciones, ya sea que se trate de propietarios primerizos o de quienes llevan años en la misma vivienda.

Te dejamos una lista de herramientas imprescindibles para cualquier hogar que van a ayudarte a resolver todo, o casi todo:

1- Metro

El metro ocupa un lugar destacado. Este instrumento resulta indispensable para tareas cotidianas, desde medir el espacio para una alfombra hasta verificar si un mueble cabe en determinado rincón. Clave elegir un modelo con empuñadura cómoda, hoja retráctil y sistema de bloqueo automático.

Berni Siutti recomienda comenzar el kit de herramientas con un martillo, un juego de destornilladores y un metro de calidad

2- Destornilladores

El juego de destornilladores es otro elemento esencial. Optar por un destornillador de puntas intercambiables, que incluya cabezales planos y de cruz (Phillips). El destornillador plano, se utiliza en menor medida, pero resulta necesario para montar muebles o instalar tapas de enchufes. El destornillador Phillips, identificado por su punta en forma de “+”, es el más empleado en la mayoría de los proyectos, como la instalación de anclajes de pared o el ajuste de picaportes.

Un juego de destornilladores con puntas intercambiables facilita la instalación y reparación de muebles y dispositivos eléctricos

3- Linterna

La linterna figura en la lista básica como un recurso fundamental, especialmente en casos de cortes de energía. Siempre mantener una linterna con baterías nuevas en la caja de herramientas y adquirir una adicional para el kit de emergencias del hogar.

La linterna y el kit de ferretería con clavos, tornillos, cintas y anclajes son esenciales para afrontar emergencias y proyectos domésticos

4- Martillo

En cuanto al martillo, conviene invertir en un martillo de tamaño mediano (aproximadamente 450 gramos), con mango antideslizante y garra para extraer clavos. Un martillo robusto marca la diferencia al realizar tareas como clavar elementos en la pared.

5- Llave inglesa

La llave inglesa es indispensable para resolver problemas de plomería. Tener en la caja de herramientas un modelo de tamaño medio, capaz de adaptarse a diferentes tuercas y tornillos, aunque también es súper útil disponer de un juego completo de llaves para cubrir una mayor variedad de situaciones.

Mami Albañil destaca la importancia de contar con tarugos, tornillos, cinta de teflón, llave inglesa, cutter, mechas para taladro y precintos en el hogar.

6- Kit de ferretería

El kit de ferretería, compuesto por clavos, tornillos, anclajes de distintos tamaños y diferentes tipos de cintas, facilita la organización y evita desplazamientos innecesarios a la tienda antes de iniciar un proyecto. Siutti recomienda adquirir una caja surtida que permita tener a mano los elementos necesarios para colgar cuadros, estantes o ganchos.

También vale utilizar la tecnología y la inteligencia artificial, como ChatGPT, para consultar sobre herramientas y materiales adecuados en reparaciones domésticas

7- Cuter

Respecto al cúter de hoja retráctil, enfatiza la importancia de contar con una herramienta en buen estado, ya que una hoja oxidada o deteriorada puede resultar peligrosa. Recomienda invertir en un cúter de calidad, útil incluso para tareas simples como abrir cajas.

8- Juego de pinzas

El juego de pinzas es otro componente esencial. Disponer de alicates de punta fina para manipular cables y objetos pequeños, así como de pinzas para diversas tareas de mantenimiento. Un set que incluya varios tipos cubre la mayoría de las necesidades domésticas.

La relación con los ferreteros de barrio es clave para resolver dudas y encontrar soluciones prácticas

9 - Protecciones

La seguridad ocupa un lugar relevante en la propuesta de Siutti, quien recomienda el uso de gafas protectoras, guantes de trabajo y mascarillas durante la realización de proyectos de bricolaje, incluso en tareas menores, para proteger ojos y manos.

Gafas protectoras, guantes de trabajo y mascarillas para proteger ojos y manos

10- Un nivel

El nivel permite asegurar la correcta alineación de elementos como azulejos o cuadros.

11- Llaves allen

Las llaves Allen, tanto en medidas métricas como estándar (pulgadas), son herramientas versátiles para el montaje de muebles, reparación de electrodomésticos y bicicletas.

Invertir en una caja de herramientas robusta y organizar los instrumentos asegura su durabilidad y accesibilidad para cualquier tarea doméstica

12- Taladro

El taladro inalámbrico y su correspondiente juego de brocas constituyen una de las herramientas más utilizadas en el hogar de Mami albañil. Aunque reconoce que puede intimidar a quienes no tienen experiencia, asegura que, con práctica, el taladro se convierte en un aliado indispensable para múltiples proyectos. Recomienda elegir un kit que incluya bolsa de transporte, cargador, batería y el propio taladro, además de un juego de brocas adecuado.

El taladro inalámbrico y el juego de diferentes mechas se destacan como una herramienta versátil para mejoras en el hogar

No es necesario adquirir todas las herramientas de inmediato. Es recomendable comenzar por los elementos básicos —como el martillo, el juego de destornilladores y el metro— y ampliar la colección conforme surjan nuevas necesidades. Invertir en herramientas de calidad y cuidarlas garantiza su durabilidad y contribuye a la confianza y autonomía en el mantenimiento del hogar.

