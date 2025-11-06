Tendencias

Estilo Johnny Depp: de la impronta de Keith Richards al dandy contracultural que define una estética

La combinación de accesorios como sombreros pañuelos y anillos, forja su identidad más rock star

La imagen de Johnny Depp
La imagen de Johnny Depp se forja en la intersección entre la rebeldía rockera, la teatralidad de sus personajes

La imagen de Johnny Depp tiene una marca inconfundible, como registrada. ¿Son sus sombreros? ¿Sus anillos? ¿O la gafas? Definitivamente, es el conjunto. Autentico y rebelde, a sus 62 años el actor y músico estadounidense, convierte cada accesorio en una extensión de su identidad.

Depp, quien regresa a la Argentina tras una visita en febrero pasado, viene ahora para la presentación de su nueva película, en la que asume el rol de director. El film, titulado Modigliani, tres días en Montparnasse, retrata la vida del artista italiano Amedeo Modigliani durante 1916 en París.

La construcción del look de Johnny Depp tiene raíces profundas en su biografía y en los ambientes contraculturales donde se formó. Nacido en Owensboro, Kentucky, el 9 de junio de 1963, y criado en Florida, Depp se volcó en la música desde la adolescencia.

Johnny Depp visitó el Teatro Colón comienzos de este año

A los quince años abandonó la escuela para tocar la guitarra en bandas como The Kids, lo que lo llevó a Los Ángeles y a sumergirse en un entorno de clubes y escenarios alternativos.

El nacimiento de su estética personal

La música traza un hilo
La música traza un hilo conductor en la construcción visual de Depp: desde su adolescencia en bandas como The Kids hasta la experiencia junto a Hollywood Vampires, la estética del rock atraviesa sus elecciones de vestuario y su identidad pública

En ese contexto forjó una estética personal vinculada al rock, caracterizada por prendas desgastadas, camisas de franela y botas militares. Y lo hizo mucho antes de que el grunge se convirtiera en tendencia global.

La música y el rock han sido motores fundamentales en la imagen de Depp sin dudas. Su grupo, Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry, le permitió explorar otra faceta de su identidad.

Inspirado por referentes como Keith
Inspirado por referentes como Keith Richards, Depp consolidó un estilo donde las chaquetas militares, los pantalones ajustados y los cinturones con hebillas se combinan con prendas de origen alternativo, creando una impronta inimitable

Esta influencia musical se refleja en su armario, donde la impronta de Keith Richards —amigo personal y fuente de inspiración para su interpretación del capitán Jack Sparrow— es evidente en chaquetas militares, pantalones ajustados y cinturones con hebillas llamativas.

La estética rockera, sumada a la teatralidad de sus personajes, ha dotado a Depp -afirman los expertos en tendencias- de una imagen que oscila entre el dandy errante y el músico de garito.

Los anillos: significado y función autobiográfica

Los anillos que lleva Depp,
Los anillos que lleva Depp, muchos obsequiados por personas cercanas o adquiridos en viajes, funcionan como relicarios personales que guardan fragmentos de su biografía afectiva REUTERS/Toby Melville

Entre los elementos más emblemáticos de su estilo, los anillos ocupan un lugar central. Depp ha explicado en Vanity Fair que muchos de estos anillos le fueron obsequiados por amigos, familiares, músicos y compañeros de rodaje, mientras que otros los adquirió en mercadillos o durante viajes.

Algunos pertenecieron a personas que ya no están, lo que convierte a estos accesorios en auténticos relicarios de recuerdos y afectos. “Son mis recuerdos. Llevarlos puestos es como llevar conmigo a la gente que ha sido importante en mi vida”, confesó el actor en la citada publicación, según las tres fuentes.

Los anillos se multiplica junto a cadenas, collares, pañuelos y pulseras. Todos estos accesorios ya son parte del estilo Depp.

Sombreros: variedad y función simbólica

El sombrero dejó de ser
El sombrero dejó de ser solo un complemento estético y se transformó en un escudo emocional, utilizado por Depp para crear distancia frente a la fama y resguardar su intimidad

El sombrero, por su parte, se ha transformado en un sello distintivo y en un refugio emocional para Depp.

Su colección abarca desde fedoras y bombines hasta sombreros de vaquero, boinas y gorras de lana.

El actor ha reconocido en varias ocasiones que el sombrero actúa como una barrera simbólica ante la fama y la mirada ajena.

La diversidad de su armario
La diversidad de su armario refleja influencias de la bohemia francesa, el cine clásico y el beatnik, evidenciadas en trajes vintage, zapatos envejecidos y prendas cómodas, especialmente durante su relación con Vanessa Paradis. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En una entrevista con The Guardian, expresó: “No me gusta que me miren demasiado. A veces los sombreros ayudan a desaparecer un poco”. Más allá de su función práctica, estos complementos rematan una figura inconfundible y refuerzan la imagen de alguien que se sitúa entre la bohemia y la rebeldía.

Diversidad en el look de Depp

La vestimenta refleja influencias diversas: el cine clásico se traduce en trajes de tres piezas con aires vintage; el movimiento beatnik, en prendas cómodas y colores neutros; y la bohemia francesa, especialmente durante su relación con Vanessa Paradis, en tejidos fluidos, chalecos y botas de cuero envejecido. Como explicó a GQ: “No sé separar al personaje del hombre. Todos los personajes me han dejado algo, y eso también se nota en cómo me visto”.

En un entorno donde la imagen pública suele estar cuidadosamente fabricada, su persistencia en la autoexpresión se percibe como un acto de libertad y autenticidad.

