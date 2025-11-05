Un simple signo de exclamación puede influir en cómo se perciben los mensajes, afirma un estudio

El uso del signo de exclamación en mensajes digitales influye en la percepción de género y calidez del remitente - (Freepik)

Un signo de exclamación en un mensaje digital puede modificar la percepción del remitente y, según estudios recientes, influye en la interpretación del género de quien escribe.

Investigaciones publicadas en el Journal of Experimental Social Psychology señalan que el uso del signo en correos electrónicos, chats y otros textos digitales se asocia notablemente con las mujeres, lo que repercute sobre la imagen de calidez, entusiasmo, poder y capacidad analítica de quienes lo utilizan.

El signo de exclamación, inventado en el siglo XIV para transmitir emociones en la escritura, adquirió un papel central en la comunicación digital. La ausencia de tono de voz y lenguaje corporal en los mensajes electrónicos obliga a tomar decisiones sutiles sobre la forma de expresar intenciones.

Estudios revelan que los signos de exclamación en correos y chats se asocian más frecuentemente con mujeres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La teoría de roles sociales explica este fenómeno: las expectativas de género condicionan tanto la forma de comunicar como la interpretación recibida. Investigadores del Smeal College of Business de la Pennsylvania State University y de la University of Southern California, entre ellos Yidan Yin, Gil Appel y Cheryl Jan Wakslak, estudiaron este aspecto en cinco investigaciones con estadounidenses reclutados en plataformas como Prolific y estudiantes universitarios.

Asociación entre el signo de exclamación y la percepción de género

La primera serie de hallazgos muestra que los mensajes con signos de exclamación generan una mayor tendencia a identificar al emisor como mujer frente a aquellos con puntuación estándar.

“El estudio 1 mostró que los mensajes con signos de exclamación llevaron a más participantes a inferir una remitente femenina que los mensajes con puntuación estándar, con un tamaño de efecto considerable”, afirmó el equipo investigador.

La teoría de roles sociales explica cómo las expectativas de género afectan la interpretación de los signos de exclamación -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta correlación se mantiene incluso cuando el género de quien envía el mensaje se manipula en los experimentos, lo que evidencia que el signo de exclamación actúa como señal de género en la percepción social.

Consecuencias sociales y profesionales del uso del signo de exclamación

En cuanto a los efectos sociales y profesionales, los estudios reflejan distintos matices. Las investigaciones coinciden en que este signo mejora la impresión general y transmite calidez y entusiasmo. Sin embargo, disminuye la percepción de poder y de capacidad analítica.

Aun así, la investigación destaca que no existe una penalización constante en la percepción de competencia, ni diferencias notorias dependiendo del género de la persona que emplea la exclamación. De este modo, aunque el uso del signo se asocia con menor poder o capacidad analítica, no implica que la persona sea vista como menos competente.

Carga cognitiva y dilemas para las mujeres

Investigaciones muestran que los mensajes con exclamaciones generan una mayor tendencia a identificar al emisor como mujer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis sobre la carga cognitiva y los dilemas que enfrentan las mujeres al decidir usar o no el signo de exclamación resulta revelador. Las mujeres reconocen una mayor frecuencia de uso de exclamaciones en canales digitales y vigilan más cuidadosamente su empleo. Además, intentan limitar su utilización y creen emplearlas en exceso.

El estudio señala que las mujeres reflexionan más sobre las posibles interpretaciones de sus mensajes, ponderan aspectos como calidez, competencia, rudeza, exceso de entusiasmo y la percepción de los destinatarios. Esta atención genera una carga cognitiva adicional, ya que sienten la presión de equilibrar la proyección de calidez con el temor de ser evaluadas negativamente.

Las recomendaciones que se desprenden de estos estudios sugieren considerar los efectos del signo de exclamación según el objetivo del mensaje. Los mensajes que priorizan transmitir calidez pueden beneficiarse del uso de exclamaciones; los que buscan proyectar poder o un tono analítico deben emplear puntuación estándar.

Estos resultados muestran cómo las normas sociales relacionadas con el género influyen en la comunicación diaria y evidencian que incluso las decisiones más pequeñas en la escritura digital pueden tener impactos inesperados en la experiencia de quienes las adoptan.