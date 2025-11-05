Tendencias

Receta de pan nube sin gluten, rápida y fácil

Elaborado sin harinas tradicionales, se presenta como una alternativa ligera y rápida para quienes buscan opciones aptas para celíacos o dietas bajas en carbohidratos

El pan nube sin gluten
El pan nube sin gluten es una alternativa esponjosa y ligera ideal para celíacos (freepik)

El pan nube, también conocido como “cloud bread”, se ha vuelto una de las tendencias a nivel mundial. Su textura esponjosa y su ligereza lo convierten en una receta ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas tradicionales, y especialmente para quienes necesitan alternativas sin gluten. Esta opción es perfecta para sanguches, tostadas o simplemente para acompañar cualquier tipo de comidas.

Su origen se remonta a la dieta Keto y low-carb, donde la creatividad en la cocina floreció ante la necesidad de elaborar productos panificados sin harinas de trigo ni almidones. Se trata de una alternativa naturalmente libre de gluten, ya que su base son claras de huevo y queso crema, lo que lo convierte en una excelente opción para celíacos o personas con sensibilidad al gluten. Además, se prepara en minutos, no requiere levado y es tan versátil que puede comerse tanto dulce como salado, dependiendo de las preferencias.

Receta de pan nube sin gluten

Este pan casero sin gluten es una preparación sumamente simple y rápida. Se realiza a partir de claras de huevo batidas a punto de nieve, a las que se les incorpora suavemente queso crema y, si se desea, un toque de polvo de hornear para mejorar la textura. La mezcla se hornea en porciones individuales semejando pequeñas nubes doradas, livianas y esponjosas.

A diferencia de los panes tradicionales, este no necesita amasado ni reposo. En aproximadamente media hora estará el resultado, ideal para improvisar un snack saludable o acompañar cualquier tipo de comidas. Además, admite variantes saladas y dulces e incluso se puede aromatizar con hierbas, semillas o especias a gusto.

El pan nube utiliza claras
El pan nube utiliza claras de huevo y queso crema como base, lo que lo hace naturalmente libre de gluten (freepik)

Tiempo de preparación

La receta de pan nube sin gluten es bastante rápida:

  • Preparación de la mezcla y batido de claras: 10 minutos
  • Horneado: 20 minutos En total, el pan estará listo en sólo 30 minutos.

Ingredientes

  • 3 huevos grandes
  • 3 cucharadas de queso crema (aproximadamente 50 g)
  • 1/2 cucharadita de polvo para hornear (opcional, ayuda a darle mayor esponjosidad)
  • 1 pizca de sal
  • Especias al gusto (opcional: orégano, pimienta, ajo en polvo para versión salada; esencia de vainilla para versión dulce)

Cómo hacer pan nube sin gluten, paso a paso

  • Precalentar el horno a 150°C y preparar una bandeja con papel manteca.
  • Separar las claras de las yemas cuidadosamente.
  • En un bol, batir las claras junto con una pizca de sal y el polvo para hornear, si es utilizado. Revolver hasta lograr el “punto de nieve” (picos firmes).
  • En otro recipiente, mezclar las yemas con el queso crema hasta obtener una textura homogénea. Incorporar las especias o esencia para sumar un sabor especial.
  • Añadir la mezcla de yemas y queso crema a las claras batidas con movimientos suaves y envolventes, evitando que se bajen.
  • Con una cuchara, formar pequeños “panecillos” sobre la bandeja preparada, dando una forma redondeada y dejando espacio entre cada uno.
  • Hornear durante 20 minutos o hasta que los panes estén dorados y esponjosos.
  • Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de despegarlos cuidadosamente.
Cada porción de pan nube
Cada porción de pan nube sin gluten aporta solo 50 calorías y 1 gramo de carbohidratos (freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen aproximadamente 6 panes nube de tamaño individual.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada pan nube (1/6 de la receta) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 50
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 1,5 g
  • Carbohidratos: 1 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 3,5 g

Se trata de estimaciones, ya que los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan nube se puede conservar en un recipiente hermético en la heladera hasta por 3 días. Para recuperar su textura esponjosa, se puede calentar en el horno o tostadora antes de consumir.

