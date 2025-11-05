Campeonato Mundial de Carnes: qué cortes de bife argentinos se llevaron el oro

Un jurado de 350 expertos reconoció a dos cortes nacionales con la máxima distinción en el Campeonato Mundial de Carnes, que reunió a productores y chefs de América y Europa en Buenos Aires (foto: CMDC)

La carne argentina volvió a destacarse en la escena internacional con la realización del primer Campeonato Mundial de Carnes en La Rural Buenos Aires, un evento que reunió a productores y expertos de 8 países y otorgó a dos cortes nacionales la medalla de oro carne argentina.

La convocatoria reunió 728 piezas de bife ancho y bife angosto, tanto alimentadas a pasto como a grano, provenientes de Irlanda, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

La mayoría de los cortes participantes eran argentinos, lo que subrayó la relevancia local del evento, aunque la competencia incluyó una destacada presencia internacional.

La competencia Campeonato Mundial de Carnes (CMDC®), que consagró a los mejores bifes del mundo, aspira a convertirse en una cita anual de referencia internacional, y es impulsada por Luis Barcos, director de la Escuela de Sommelier de Carnes, junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina.

La carne argentina obtuvo dos medallas de oro en el primer Campeonato Mundial de Carnes realizado en Buenos Aires (foto: CMDC)

La organización del campeonato se apoyó en un jurado de 350 personas, distribuidas en más de 50 mesas, que incluyó sommeliers de carne, consumidores entrenados y un panel de chefs y expertos internacionales.

Entre los nombres destacados figuraron el chef peruano Gastón Acurio y los argentinos Christian Petersen, Juan Gaffuri, Ale Feraud, Dario Gualtieri, Martín Rebaudino, Maximiliano Rossi y Tomás Treschanski.

El proceso de evaluación se realizó mediante catas a ciegas, con cada pieza identificada solo por un código y calificada a través de una aplicación desarrollada especialmente para el certamen, lo que garantizó la transparencia de los resultados.

Los bifes se prepararon sin sal y en un punto de cocción intermedio, para que el jurado pudiera juzgar sus atributos naturales sin intervención del cocinero.

Quiénes fueron los cortes de carne que se llevaron el oro

Los cortes ganadores podrán usar el sello CMDC como símbolo de máxima calidad en la comercialización internacional de carnes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro cortes se alzaron con la medalla de oro, y dos de los distinguidos fueron argentinos:

Bife Ancho alimentado a Grano: Urien Loza, de La Negra Agropecuaria, Argentina (Raza: Aberdeen Angus)

Bife Angosto alimentado a Grano: Alfonso Rebaza González, del Establecimiento Emilio Cubas de Trujillo, Perú.(Raza: Criolla Peruana)

Bife Ancho alimentado a Pasto: Quickfood S.A., del Establecimiento Ricardo y Omar Bailo, de Argentina (Raza: Aberdeen Angus)

Bife Angosto alimentado a Pasto: Alejandro González, del Establecimiento Frigorífico Las Piedras, Uruguay (Raza: Aberdeen Angus)

“Visibilizar la calidad de carne implica reconocer y premiar a todos los que trabajan por ella y honrar a los consumidores”, dijeron los organizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campeonato también otorgó medallas de plata y bronce a otros cortes argentinos, irlandeses y británicos, y concedió menciones especiales a la excelencia en sabor.

Los cortes ganadores no sólo obtienen el prestigio de ser reconocidos mundialmente , sino que también podrán utilizar el sello CMDC en la comercialización de sus carnes, como un símbolo que asegura la máxima calidad.

La iniciativa busca no solo premiar la excelencia, sino también elevar el estándar de la carne a nivel global. Luis Barcos, organizador del certamen, destacó que “el campeonato fue muy convocante y hay muchos interesados en participar en próximas ediciones”, mientras que el chef Christian Petersen subrayó que “todo esto apunta a elevar la calidad de la carne argentina, latinoamericana y mundial”.