Qué es el reto “Roxanne”, la tendencia que combina ejercicio, música y espíritu

El reto Roxanne de flexiones fusiona música, ejercicio y viralidad en redes sociales y gimnasios de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto Roxanne de flexiones se ha convertido en una tendencia creciente en redes sociales y gimnasios. Inspirado en la clásica canción “Roxanne” de The Police, este desafío promete transformar un ejercicio tradicional en una entretenida prueba de resistencia y motivación, tanto para quienes inician una rutina de entrenamiento como para los más experimentados.

Su popularidad refleja una combinación de música, actividad física y espíritu viral, elementos que lo posicionan como un fenómeno dentro del mundo del fitness.

¿En qué consiste el reto Roxanne?

El reto Roxanne plantea una dinámica simple, pero que a su vez exige de esfuerzo físico. Consiste en hacer una flexiones de brazos cada vez que Sting, vocalista de The Police, pronuncia la palabra “Roxanne” en la canción homónima. De acuerdo con estimaciones recopiladas por la revista GQ, el término aparece cerca de 25 veces a lo largo de los tres minutos de duración.

Este tema, célebre por su fusión de rock, reggae y new wave, consolidó su lugar entre los éxitos más representativos de la banda y se mantiene como uno de los símbolos de la música británica del siglo XX.

La dinámica es la siguiente: se comienza en posición de plancha y, al escuchar “Roxanne”, se hace una flexión. Entre cada repetición, la persona debe mantener la posición inicial hasta que la palabra se repita nuevamente.

“El hecho de tener que aguantar en plancha entre repeticiones hace que el ejercicio sea más complejo, porque no es lo mismo hacer las 20 seguidas, que tener que esperar unos segundos soportando el peso corporal...”, detalla la revista GQ. Esta particularidad convierte el reto en una combinación de fuerza, resistencia y paciencia, lo que lo ha hecho tan atractivo y retador para los usuarios de redes sociales.

La tendencia fitness inspirada en la canción de The Police desafía a realizar una flexión cada vez que suena 'Roxanne' (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptaciones para todos los niveles

Una de las razones por las que el reto Roxanne ha tenido tanto alcance es su adaptabilidad a diferentes niveles físicos. Para quienes comienzan una rutina de ejercicios y encuentran las flexiones particularmente difíciles, pueden apoyar las rodillas en el suelo para disminuir la exigencia. “Aquellos principiantes que quieran intentarlo también pueden hacerlo, solo tienen que dejar las rodillas en el suelo para reducir la dificultad, pero el resto del ejercicio se realizará de la misma manera”, señala GQ.

Esta opción permite que más personas se sumen al reto sin sentirse excluidas por su nivel de experiencia. Por otro lado, los más avanzados han decidido llevar el desafío a un nivel superior. Algunos agregan palmadas o toques de hombro en cada repetición al escuchar otra palabra clave de la canción, como “red light”, incrementando el esfuerzo muscular y la coordinación necesaria.

De esta manera, el desafío no solo aumenta su dificultad, sino que también ofrece variedad y creatividad, dos motivos que contribuyen a su viralidad.

La función motivacional y social del reto

El auge del reto Roxanne va más allá de la mera actividad física. Su formato contribuye a la motivación colectiva y al sentido de comunidad. Muchas personas comparten sus intentos y logros en redes sociales, donde millones pueden sumarse, comentar o proponer variantes del mismo ejercicio.

El componente musical también aporta un factor diferencial: acompañar la actividad con una canción reconocida vuelve el reto más ameno y soportable, especialmente cuando el esfuerzo comienza a notarse. “Puede acabar de dos maneras: contigo amando todavía más la canción, u odiándola por el resto de tus días”, resalta GQ.

No es casual que tendencias como el reto Roxanne surjan a partir de una canción con una palabra repetitiva con gran ritmo, lo que facilita la sincronización y el desafío grupal tanto presencial como de manera virtual.