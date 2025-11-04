Tendencias

Qué es el reto “Roxanne”, la tendencia que combina ejercicio, música y espíritu

Inspirado en la canción de The Police, se está convirtiendo en uno de los fenómenos más comentados por quienes buscan motivación extra en sus entrenamientos

Guardar
El reto Roxanne de flexiones
El reto Roxanne de flexiones fusiona música, ejercicio y viralidad en redes sociales y gimnasios de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto Roxanne de flexiones se ha convertido en una tendencia creciente en redes sociales y gimnasios. Inspirado en la clásica canción “Roxanne” de The Police, este desafío promete transformar un ejercicio tradicional en una entretenida prueba de resistencia y motivación, tanto para quienes inician una rutina de entrenamiento como para los más experimentados.

Su popularidad refleja una combinación de música, actividad física y espíritu viral, elementos que lo posicionan como un fenómeno dentro del mundo del fitness.

¿En qué consiste el reto Roxanne?

El reto Roxanne plantea una dinámica simple, pero que a su vez exige de esfuerzo físico. Consiste en hacer una flexiones de brazos cada vez que Sting, vocalista de The Police, pronuncia la palabra “Roxanne” en la canción homónima. De acuerdo con estimaciones recopiladas por la revista GQ, el término aparece cerca de 25 veces a lo largo de los tres minutos de duración.

Este tema, célebre por su fusión de rock, reggae y new wave, consolidó su lugar entre los éxitos más representativos de la banda y se mantiene como uno de los símbolos de la música británica del siglo XX.

La dinámica es la siguiente: se comienza en posición de plancha y, al escuchar “Roxanne”, se hace una flexión. Entre cada repetición, la persona debe mantener la posición inicial hasta que la palabra se repita nuevamente.

“El hecho de tener que aguantar en plancha entre repeticiones hace que el ejercicio sea más complejo, porque no es lo mismo hacer las 20 seguidas, que tener que esperar unos segundos soportando el peso corporal...”, detalla la revista GQ. Esta particularidad convierte el reto en una combinación de fuerza, resistencia y paciencia, lo que lo ha hecho tan atractivo y retador para los usuarios de redes sociales.

La tendencia fitness inspirada en
La tendencia fitness inspirada en la canción de The Police desafía a realizar una flexión cada vez que suena 'Roxanne' (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptaciones para todos los niveles

Una de las razones por las que el reto Roxanne ha tenido tanto alcance es su adaptabilidad a diferentes niveles físicos. Para quienes comienzan una rutina de ejercicios y encuentran las flexiones particularmente difíciles, pueden apoyar las rodillas en el suelo para disminuir la exigencia. “Aquellos principiantes que quieran intentarlo también pueden hacerlo, solo tienen que dejar las rodillas en el suelo para reducir la dificultad, pero el resto del ejercicio se realizará de la misma manera”, señala GQ.

Esta opción permite que más personas se sumen al reto sin sentirse excluidas por su nivel de experiencia. Por otro lado, los más avanzados han decidido llevar el desafío a un nivel superior. Algunos agregan palmadas o toques de hombro en cada repetición al escuchar otra palabra clave de la canción, como “red light”, incrementando el esfuerzo muscular y la coordinación necesaria.

De esta manera, el desafío no solo aumenta su dificultad, sino que también ofrece variedad y creatividad, dos motivos que contribuyen a su viralidad.

La función motivacional y social del reto

El auge del reto Roxanne va más allá de la mera actividad física. Su formato contribuye a la motivación colectiva y al sentido de comunidad. Muchas personas comparten sus intentos y logros en redes sociales, donde millones pueden sumarse, comentar o proponer variantes del mismo ejercicio.

El componente musical también aporta un factor diferencial: acompañar la actividad con una canción reconocida vuelve el reto más ameno y soportable, especialmente cuando el esfuerzo comienza a notarse. “Puede acabar de dos maneras: contigo amando todavía más la canción, u odiándola por el resto de tus días”, resalta GQ.

No es casual que tendencias como el reto Roxanne surjan a partir de una canción con una palabra repetitiva con gran ritmo, lo que facilita la sincronización y el desafío grupal tanto presencial como de manera virtual.

Temas Relacionados

Reto RoxanneThe PoliceFlexionesTendencia viralFitnessResistencia isométricaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo varía el impacto del consumo de alcohol en la salud física y mental desde los 20 hasta los 70 años

Expertos advirtieron que los efectos de este tipo de bebidas varían a lo largo de la vida, afectando desde la salud mental en la juventud hasta el riesgo cardiovascular y de cáncer en la vejez, según un análisis publicado por The Times

Cómo varía el impacto del

5 claves del Pilates Somático, el ejercicio que promueve bienestar físico y mental sin exigir perfección

La integración de la atención plena y la personalización de los movimientos abre nuevas posibilidades para quienes buscan una experiencia física introspectiva y segura, que se adapte a cualquier nivel de ejercicio

5 claves del Pilates Somático,

Alucinaciones nocturnas y parálisis: factores de riesgo, tipos de experiencias y métodos para interrumpirlas

Según un informe realizado por The Telegraph, especialistas británicos explicaron cómo el estrés, la falta de descanso y ciertos trastornos del sueño pueden propiciar episodios en los que la mente permanece alerta mientras el cuerpo sigue inmóvil, dando origen a visiones inusuales

Alucinaciones nocturnas y parálisis: factores

Dieta “paleolítica”, entrenamiento silencioso y minimalismo: así Aaron Pierre se prepara para convertirse en el nuevo héroe de acción de Hollywood

A los 31 años, el actor británico apuesta por la constancia, la selección consciente de alimentos y una rutina diaria libre de distracciones para construir el físico y la mentalidad que exige su próximo desafío en el universo DC

Dieta “paleolítica”, entrenamiento silencioso y

“La soledad es el peor enemigo del envejecimiento saludable”, advierte José Jáuregui, el gerontólogo más reconocido de la Argentina

En diálogo con Infobae, el presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría repasó los nuevos enfoques médicos que mejoran la autonomía y el bienestar de las personas +60. Por qué la ortogeriatría es la tendencia mundial para adultos mayores

“La soledad es el peor
DEPORTES
A 75 años del mundial

A 75 años del mundial de básquet ganado por Argentina: el testimonio de su capitán y el recuerdo de un equipo que hizo historia

El día que un partido se suspendió por falta de pelotas: la intimación de Grondona al árbitro y un llamado de Plácido Domingo

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

TELESHOW
Evangelina Anderson lloró en MasterChef

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Sergio Martínez, doctor: “Hay una

Sergio Martínez, doctor: “Hay una fruta que si tomas antes de dormir puede solucionar el problema del insomnio”

Innovación, tecnología y conservación de la biodiversidad: así es el modelo japonés de desarrollo verde que promete un futuro sostenible

El tifón Kalmaegi dejó al menos cinco muertos y miles de desplazados por inundaciones en el centro de Filipinas

Rodrigo Paz anunció un acuerdo financiero con el CAF por USD 3.100 millones para “reactivar la economía” de Bolivia

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague