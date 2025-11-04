El video viral Antonela Roccuzzo con un reloj de lujo y la insólita pregunta de un influencer de joyas

EL RELOJ VIRAL DE ANTONELA ROCUZZO

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, protagonizó un video viral tras ser abordada por el influencer Ziv Tamir en una cancha de pádel de Miami.

El episodio mostró un encuentro sorpresivo en el que el creador de contenido, conocido por su afición a los relojes de lujo, quien centró su atención en el costoso modelo Tiffany que la rosarina lucía en su muñeca.

La secuencia muestra a Antonela Roccuzzo saliendo de un partido de pádel acompañada de amigas, manteniendo el bajo perfil que suele caracterizarla.

Al ser abordada por Ziv Tamir, el encuentro giró hacia una inesperada interacción, cuando el influencer empezó a preguntar por el elegante accesorio que llevaba, alimentando rápidamente la viralidad en plataformas como TikTok e Instagram.

Antonela con el exclusivo reloj, que tiene agujas de oro amarillo de 18 quilates con minutero de cuerda trenzada

El influencer de los relojes

La grabación, difundida por múltiples portales, revela cómo Ziv Tamir —reconocido por su contenido centrado en joyas y relojes exclusivos— se acercó a Roccuzzo tras el partido.

Tamir, quien recorrió varias zonas de Miami con videos similares, inició una charla en inglés, lo que generó cierto desconcierto.

El influencer, apodado “el chico de los relojes”, genera contenido viral entrevistando espontáneamente a personas sobre sus relojes de alta gama y, como sello personal, consulta sobre a qué se dedican sus entrevistados.

Según reportes de varios medios extranjeros, Tamir ya realizó la misma pregunta a celebridades como Jennifer Lopez y Emma Stone, a quiénes les preguntó cuál era su ocupación profesional.

En este caso, su interlocutora era una figura conocida en todo el mundo del deporte, reconocida más allá de su vínculo con Lionel Messi.

El reloj de lujo con exquisito diseño

El reloj Tiffany de oro amarillo y diamantes, protagonista inesperado de la viralización (gentileza Tiffany)

El accesorio que captó la atención del influencer y de los usuarios de redes sociales fue un reloj Tiffany elaborado en oro amarillo de 18 quilates.

La pieza incorpora una caja de oro de 33 mm y bisel de cuerda trenzada, engastada con 39 diamantes redondos de talla brillante, sumando un total de 0,90 quilates.

La esfera es de nácar blanca, realzada con agujas también de oro amarillo, entre ellas un minutero con detalle de cuerda trenzada. El conjunto se completa con una correa de piel de cocodrilo azul Tiffany®.

El reloj está equipado con un movimiento solar de alta precisión, es resistente al agua hasta 30 metros (100 pies/3 ATM) y está hecho en Suiza, siguiendo los estándares de relojería de alta gama.

La pieza, clásica y sofisticada, unió lujo y discreción sobre la muñeca de Antonela Roccuzzo, quien es embajadora de la marca, e involuntariamente protagonizó una secuencia que enseguida fue compartida por miles de usuarios en todo el mundo.

El accesorio de Antonela Roccuzzo destaca por su correa de piel de cocodrilo azul Tiffany y movimiento solar suizo (Tiffany)

La situación fue descrita por el propio Tamir en sus redes como un encuentro “con una dama amable”, aunque su actitud al no reconocer a la rosarina alimentó la viralización del video.

El video aceleró sus visualizaciones en redes sociales y acumuló comentarios sobre la reacción de Antonela Roccuzzo y el accionar de Tamir. Varios usuarios criticaron el desconocimiento del influencer respecto de la identidad de la entrevistada y cuestionaron la exposición sin consentimiento, mientras que otros enfatizaron el estilo reservado de Roccuzzo como un rasgo distintivo.

Entre los comentarios más repetidos, los seguidores apuntaron al vínculo central de Roccuzzo con Lionel Messi. Frases como “Tiene el trabajo más importante del mundo, hacer feliz al hombre más importante del mundo” y “Es la mujer del mejor jugador de la historia del fútbol” reflejaron el clima en redes.