De actriz de Gossip Girl a ícono de moda: los looks de Leighton Meester que deslumbraron en alfombra rojas

Los looks de Leighton Meester en alfombras rojas fusionan modernidad, atrevimiento y pasión por la moda (REUTERS)

Reconocida internacionalmente por su papel como Blair Waldorf en Gossip Girl, Leighton Meester ha elevado su presencia en las alfombras rojas gracias a una propuesta estilística diversa que la convierte en un referente de estilo.

A lo largo de distintas galas, premios y estrenos, la actriz apostó por prendas que van de la sofisticación clásica a propuestas vanguardistas. A continuación, nueve de sus looks más representativos.

1- Vestido midi negro strapless de lentejuelas y zapatos a juego

La elegancia del vestido negro strapless de lentejuelas destaca como ejemplo de sofisticación atemporal (Grosby/Kathy Hutchins)

Para una de sus últimas apariciones, durante la premiere de “I Love LA”, eligió un vestido midi en negro, de corte strapless y acabado en lentejuelas. El escote estructurado contó con una apertura central discreta, que dio un giro elegante a la pieza clásica. Meester optó por peinar el cabello suelto con ondas y combinó el vestido con zapatos negros de punta fina.

2- Vestido bicolor con escote profundo y pollera en degradado

El contraste cromático y el degradado de la pollera bicolor convierten el look de escote profundo en una propuesta audaz (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa USA)

El contraste y el color definieron este look de líneas limpias. El vestido que eligió la actriz para la premiere de la serie “Nobody Wants This”, era largo y presentó dos secciones: la parte superior en color negro con escote profundo en V, mientras la pollera inició en violeta oscuro, transitó por azul y terminó en un rosa lila en la parte baja.

Esto creó un degradado visual. Meester acompañó el outfit con cabello recogido hacia atrás, labios rojos y un maquillaje suave.

3- Corte princesa en tonos rosa y plateado

Adam Brody y Leighton Meester en la red carpet de la 77th Primetime Emmy Awards en Los Angeles, California (REUTERS/David Swanson)

En una de sus apariciones más recordadas, durante la edición 77 de los Premios Emmy, eligió un vestido largo de inspiración princesa, confeccionado en una tela satinada de textura suave que transicionó sutilmente de un delicado rosa claro a un plateado pálido. Sin mangas y al dejar los hombros al aire, el diseño otorgó un aire etéreo acorde con la iluminación suave del evento.

La actriz complementó el look con el pelo suelto, raya en el centro y flequillo recto. Además, posó junto a su esposo Adam Brody, que estaba vestido con un traje celeste claro, camisa blanca y moño negro sobre la clásica alfombra roja.

4- Destellos metálicos y corsé

Los destellos metálicos y la transparencia del vestido dorado con corsé sugerido revelan una faceta sofisticada (REUTERS/Daniel Cole)

La apuesta por los reflejos y transparencias tuvo un lugar en el repertorio de Meester. En esta ocasión, durante la edición 30 de los Annual Critics Choice Awards, la actriz lució un vestido dorado de corte largo, traslúcido y decorado con destellos metálicos.

El escote fue con tirantes que caían sutilmente sobre el brazo. El cabello recogido en un moño bajo y flequillo recto se acompañó con un collar corto de diamantes.

5- Aplicaciones brillantes y capa en alfombra azul

La originalidad del vestido verde oscuro con aplicaciones brillantes y capa asimétrica enfatiza el interés por los detalles de la actriz (REUTERS/Daniel Cole)

El valor de los patrones geométricos se evidencia en este look de gala que usó para la edición 31 del Screen Actors Guild Awards: un vestido largo de corte recto en color verde oscuro, cubierto por aplicaciones brillantes que dibujaron figuras geométricas en todo el tejido.

El diseño se complementó con una capa o chal del mismo tono, que caía de un solo hombro hasta el suelo. Además, mostró el cabello suelto peinado a un lado.

6- Vestido verde claro satinado en muro de rosas

El satén verde claro del vestido ajustado y su armonía cromática con el esmoquin resaltan la coordinación y el buen gusto en la pareja (REUTERS/Daniel Cole)

La afinidad por los tonos verdes volvió a hacerse presente gracias a un vestido largo en satén verde claro con escote drapeado y tirantes finos. El diseño, que lo usó para la edición 82 de los Golden Globe Awards, se ajustó delicadamente al cuerpo, al dejar los brazos al descubierto, y fue acompañado por un peinado recogido en moño bajo con flequillo.

En la imagen, también posó junto a su esposo, cuyo esmoquin verde oscuro también mantuvo la coherencia cromática.

7- Vestido negro minimalista de tirantes anchos y bolso clásico

La apuesta por la sobriedad se evidencia en el vestido negro minimalista de tirantes anchos (REUTERS/Mike Blake)

Para los Screen Actors Guild Awards de 2024, la actriz apostó por un look minimalista compuesto por un vestido negro largo y recto, sin mangas y con tirantes anchos. El estilismo se completó con un bolso de mano negro y el cabello recogido con flequillo.

8- Metalizado con volantes y bolso negro

El brillo del vestido dorado metalizado con volantes define una imagen festiva y moderna durante las galas (REUTERS/David Swanson)

Un enfoque más llamativo y festivo, durante la premiere de “Shazam! Fury of the Gods” en 2023 se apreció en el vestido largo de manga tres cuartos confeccionado en tela dorada con acabado metalizado.

El diseño incorporó volados en los puños y la parte baja de la pollera, junto a un cuello redondo cerrado. Allí, la actriz optó por llevar el cabello suelto y liso, mantuvo el flequillo, y sumó un bolso de mano negro.

9- Estampado floral violeta y bolso dorado

El vestido color crema con estampado floral y bolso dorado refleja un estilo romántico y fresco (CAMERA PRESS/Lumeimages)

Para la premiere de “Ready Or Not” en 2019, eligió un vestido de tirantes finos y corte en la cintura, con una pollera amplia hasta los tobillos. La tela en color crema lució un estampado de flores violetas; el conjunto se completó con bolso dorado rígido, sandalias beige y cabello suelto en ondas suaves.