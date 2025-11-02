Los looks de la realeza europea que convierten a príncipes y reyes en íconos de la moda global

Las prendas elegidas por la realeza europea reflejan la combinación de tradición y tendencia en cada evento oficial (REUTERS)

La moda tiene un lugar destacado en las agendas de las casas reales europeas. Los atuendos seleccionados para cada evento marcan tendencia fuera de los palacios y convierten a príncipes y reyes en referentes de estilo.

Los trajes de tonos oscuros, la indumentaria casual y los trajes grises protagonizan los looks. Detalles de diseño y combinaciones precisas revelan el equilibrio entre la tradición de la realeza y la adaptación a las tendencias actuales.

Trajes oscuros: autoridad y sobriedad institucional

En diferentes eventos reales, optaron por los colores negros o azules oscuros para sus trajes.

Guillermo Alejandro, rey de los Países Bajos

Los trajes azules oscuros, como los de Guillermo Alejandro y Carlos III, consolidan a la realeza europea como símbolo de autoridad y elegancia en actos institucionales (REUTERS/Monicah Mwangi)

Los actos formales encuentran su máxima expresión en trajes oscuros y cortes clásicos. Guillermo Alejandro, rey de los Países Bajos, eligió para su visita al State House en Nairobi, Kenya, un traje azul marino de doble botonadura, camisa blanca y corbata clara.

Nicolás príncipe de Grecia y Dinamarca

Nicolás de Grecia llegó al hotel Grande Bretagne, en Atenas, Grecia (Raúl Terrel / Europa Press)

Por su parte, el príncipe Nikolaos de Grecia y Dinamarca apostó, mientras estaba con su familia en el hotel Grande Bretagne en Grecia, por un traje oscuro, camisa blanca y corbata negra. Su cabello lo llevaba peinado hacia atrás.

Carlos III, rey del Reino Unido

El rey Carlos III y la reina Camila en la Basílica Papal, durante su visita al Vaticano (REUTERS)

El rey Carlos III del Reino Unido caminaba junto a la reina consorte Camila al vestir un traje azul marino, camisa azul clara y corbata azul con patrones. Camila completó el cuadro de sobriedad con un vestido claro, sombrilla y collar de perlas, en un entorno rodeado de oficiales y personal de seguridad.

Guillermo, príncipe de Gales

El príncipe William, en el almuerzo del Global Humanitarian Memorial en Londres (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Por su parte, durante un almuerzo en Londres, el príncipe William se inclinó por una chaqueta y un pantalón azul oscuro, con camisa azul clara y corbata de patrones geométricos. De pie en un espacio al aire libre, transmite concentración y mantiene las manos entrelazadas, rodeado de vegetación y señalización oficial.

Ropa casual: el estilo relajado tras el protocolo

El estilo casual del rey Felipe VI de España destaca por su elegancia relajada y adaptación al entorno veraniego (Europa Press)

Fuera del entorno institucional, la realeza europea introduce variaciones casuales en su estilo, sin renunciar a la elegancia. El rey Felipe VI de España aparece durante el atardecer con camisa azul de lino de manga larga, pantalones blancos y alpargatas azules.

Los detalles y combinaciones precisas en la vestimenta real marcan el equilibrio entre el protocolo y la modernidad (REUTERS)

El príncipe William del Reino Unido llevó un outfit relajado, con camisa celeste de manga larga arremangada, pantalones blancos y cinturón oscuro. Con respecto a los accesorios, optó por anteojos de sol negros que aportaban un matiz actual al conjunto, con el ambiente relajado.

En otro momento, durante la visita a The Royal Foundation, el príncipe William adoptó una combinación de saco azul marino, camisa azul claro sin abotonar el cuello, pantalones azul oscuro y zapatillas deportivas negras con suela blanca.

El príncipe William apuesta por combinaciones informales y deportivas, utilizando colores neutros y accesorios modernos en eventos no oficiales (REUTERS)

Trajes grises: solución versátil para actos públicos

El traje gris se consolida como pieza clave en eventos oficiales y encuentros públicos. El rey Carlos III lució un traje gris claro de corte clásico, combinado con camisa clara y corbata azul con pequeños patrones, mientras caminaba junto a la reina Camila en la pista del aeropuerto de Ciampino, a las afueras de Roma, en la víspera de su visita al Vaticano, el 22 de octubre de 2025.

Los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra llegan al aeropuerto de Ciampino (Cecilia Fabiano/Lapresse vía AP)

Durante el Grand Prix de la Fórmula 1 en Zandvoort, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos eligió un traje gris medio, cruzando líneas entre el atuendo institucional y el estilo contemporáneo. La elección de camisa celeste y una corbata azul oscuro refuerza la identidad real, mientras que su barba rubia y el cabello claro aportan luminosidad al conjunto.

Compartió plano con la reina Máxima, que lleva vestido blanco sin mangas y bolso marrón claro.

Adam Norris, padre de Lando Norris, la reina Maxima y Willam-Alexander, el rey de los Países Bajos (AP Photo/Patrick Post)

En esta ocasión, el príncipe William, durante su visita al St. George’s Park, en la UEFA Women’s Euros competition, apostó por un saco gris claro de textura visible, que otorga dimensión y relieve, combinado con camisa blanca lisa y pantalón azul marino. Sostiene una caja rectangular de cartón, elemento ajeno al protocolo que sugiere un acto práctico o solidario.

El traje gris claro es elegido por figuras como el rey Carlos III y el príncipe William para eventos públicos, mostrando versatilidad y adaptación en la moda real (REUTERS )

La alternancia entre los distintos estilos y colores ilustra la capacidad de los royals para adaptarse a diversas circunstancias públicas sin perder coherencia visual ni presencia de marca personal.