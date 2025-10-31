Cuántas veces por semana conviene entrenar fuerza para ganar músculo y evitar lesiones, según expertos

La frecuencia ideal de entrenamiento con pesas es de dos a tres veces por semana para aumentar fuerza y masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia en el entrenamiento de fuerza determina los avances en fuerza muscular y masa muscular. Sin embargo, la frecuencia semanal adecuada marca la diferencia entre el progreso sostenido y el riesgo de estancamiento o lesiones.

Según expertos citados por GQ, la recomendación general para quienes buscan aumentar fuerza y músculo consiste en realizar pesas entre dos y tres veces por semana, priorizando la regularidad y el equilibrio para evitar tanto el sobreentrenamiento como la falta de estímulo suficiente.

Esta pauta, respaldada por Harvard Health Publishing y recogida por GQ, responde a una de las dudas más frecuentes entre quienes desean mejorar su condición física: ¿cuántas sesiones semanales son necesarias para obtener resultados óptimos?

Los especialistas advierten que entrenar menos de dos veces por semana suele ser insuficiente para generar adaptaciones musculares, mientras que exceder cinco sesiones eleva el riesgo de lesiones y fatiga muscular. “El reto más importante con el entrenamiento de pesas es encontrar la zona ideal entre hacer muy poco y hacer demasiado”, afirmó Harvard Health, citado por el medio.

Beneficios integrales del entrenamiento con pesas: ¿cuánto hay que hacer?

El entrenamiento de fuerza tiene efectos positivos que trascienden el aumento de masa muscular. Como destacan los expertos citados por GQ, entrenar con pesas entre dos y tres veces por semana no solo favorece el crecimiento muscular, sino que también fortalece los huesos, contribuye a conservar la independencia funcional con el paso de los años y previene la sarcopenia, una condición asociada a la pérdida progresiva de masa muscular y el aumento del riesgo de caídas.

Esta frecuencia semanal resulta clave para lograr que los músculos reciban el estímulo adecuado, permitan la recuperación necesaria y se minimice el riesgo de lesiones. Además, la práctica regular de pesas se asocia con mejoras en la salud mental, la postura, el equilibrio y la coordinación, así como con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la osteoporosis y las afecciones cardíacas.

Cómo estructurar una rutina eficaz

Para quienes desean diseñar una rutina eficiente, las recomendaciones de Harvard Health, recogidas por GQ, plantean incluir entre uno y dos ejercicios multiarticulares por cada uno de los seis grupos musculares principales, lo que eleva el total de seis a doce ejercicios diferentes por sesión.

En cuanto a la intensidad, los especialistas aconsejan trabajar con cargas equivalentes al 70%–85% del máximo peso que se puede mover en una repetición, y realizar de seis a doce repeticiones por serie. La consistencia resulta esencial: se necesitan al menos ocho semanas de entrenamiento regular para percibir cambios notorios en fuerza y masa muscular.

El exceso de ejercicio puede ser perjudicial. Heather Milton, supervisora de fisiología del ejercicio en el Centro de Rendimiento Deportivo Langone de la Universidad de Nueva York, advirtió en GQ que entrenar con pesas todos los días puede interferir con la recuperación muscular, incrementar el cansancio y aumentar el riesgo de lesiones.

Por tal motivo, los especialistas recomiendan no superar cuatro o cinco sesiones semanales y evitar trabajar el mismo grupo muscular en días consecutivos, permitiendo que los músculos se reparen y crezcan adecuadamente.

Organización semanal: cuerpo completo o por grupos musculares

Existen dos alternativas principales para organizar la semana de entrenamiento. Según expertos citados por GQ, una opción consiste en realizar entrenamientos de cuerpo completo tres veces por semana, lo que estimula todos los grupos musculares en cada sesión y maximiza la recuperación entre entrenamientos.

La otra estrategia es repartir los ejercicios por grupos musculares a lo largo de la semana para asegurar que cada zona recibe el estímulo necesario sin sobrecargarla.

La evidencia científica y la experiencia de los especialistas recogidas por GQ coinciden en que entrenar con pesas dos o tres veces por semana representa la dosis ideal para la mayoría de las personas que buscan mejorar su fuerza, postura y salud general, al tiempo que minimizan el riesgo de lesiones y enfermedades asociadas al sedentarismo.