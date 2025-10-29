Día Mundial del ACV: cuáles son las 5 señales de alerta que hay que reconocer a tiempo

El ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro o se produce un sangrado, el daño neuronal puede ser irreversible (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Accidente Cerebrovascular (ACV), una fecha destinada a generar conciencia sobre esta urgencia médica, promover hábitos de prevención y reforzar la importancia del reconocimiento temprano de los síntomas.

El ACV, también conocido como ictus o infarto cerebral, ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro (ACV isquémico) o cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe y provoca un sangrado (ACV hemorrágico). En ambos casos, la falta de oxígeno daña rápidamente las neuronas y puede dejar secuelas permanentes si no se actúa de inmediato.

En Argentina, se estima que una persona sufre un ACV cada 15 a 20 minutos. Es la primera causa de discapacidad en adultos y la tercera causa de muerte, pero hasta el 80% de los casos podrían prevenirse con controles y hábitos saludables, y muchos pueden tratarse si se consulta a tiempo.

Cinco señales de alerta de ACV

Los síntomas de ACV incluyen dolor de cabeza agudo, dificultad para hablar y pérdida de fuerza en un brazo, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas del ACV aparecen en forma súbita y constituyen una emergencia médica:

Pérdida de fuerza o sensibilidad en la cara, brazo o pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo. Dificultad para hablar o comprender lo que otros dicen. Alteraciones visuales súbitas en uno o ambos ojos. Problemas de equilibrio o coordinación, mareos o dificultad para caminar. Dolor de cabeza intenso y repentino, sin causa aparente.

Ante cualquiera de estos signos, cada minuto cuenta. Se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias y acudir a un centro especializado en ACV.

“HABRASO”: una campaña que salva vidas

Una persona sufre un ACV en Argentina cada 15 a 20 minutos, su prevención depende de controles y hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación INECO impulsa desde hace años la campaña HABRASO, que resume de forma simple cómo identificar un ACV:

HA por habla : dificultad para hablar o entender.

BRA por brazo : pérdida de fuerza o dificultad para levantar un brazo.

SO por sonrisa: un lado de la cara puede verse caído.

Si aparece alguno de estos síntomas, no esperar a que pasen: llamar inmediatamente a emergencias.

Factores de riesgo y prevención

Factores como hipertensión, diabetes y colesterol alto incrementan el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los ACV se relacionan con factores que pueden modificarse con hábitos saludables y controles médicos regulares:

Hipertensión arterial

Diabetes

Colesterol elevado

Tabaquismo

Sedentarismo

Consumo excesivo de alcohol

Fibrilación auricular u otras enfermedades cardíacas

Adoptar un estilo de vida equilibrado, basado en alimentación saludable, ejercicio físico, control del estrés y chequeos médicos periódicos, puede reducir significativamente el riesgo de padecer un ACV.

Recomendaciones para prevenir y actuar ante un ACV

Realizar actividad física al menos 30 minutos al día fortalece el sistema vascular y ayuda a prevenir ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer los signos de alarma: ante dificultad para hablar, mover un brazo o sonreír, buscar ayuda médica urgente.

Controlar la presión arterial y el colesterol: los chequeos regulares son la mejor forma de prevención.

Abandonar el tabaco y reducir el alcohol: ambos hábitos dañan los vasos sanguíneos y aumentan el riesgo.

Llevar una alimentación equilibrada: priorizar frutas, verduras, legumbres y reducir la sal.

Realizar actividad física regular: al menos 30 minutos de movimiento diario fortalecen el sistema vascular.

El trabajo coordinado entre equipos de salud y la familia mejora la calidad de vida tras un episodio de ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar ante un AIT (Accidente isquémico transitorio - “mini ACV”): aunque el paciente haya presentado síntomas compatibles con ACV y se haya recuperado solo, debe consultar inmediatamente, ya que pueden repetirse y ser permanentes.

Acompañar emocionalmente: el apoyo psicológico y social es clave en la rehabilitación.

El doctor Santiago Claverie, Jefe del Centro de ACV del Instituto de Neurociencias de Fundación Favaloro – INECO concluyó: “Luego de un ACV, la rehabilitación temprana es clave. El trabajo coordinado entre neurólogos, fisiatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y neuropsicólogos permite recuperar funciones y mejorar la calidad de vida. El acompañamiento familiar también es fundamental para sostener la motivación y la autonomía del paciente”.