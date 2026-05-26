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Por qué los botones de las camisas de hombre y mujer están en lados opuestos

Lo que nació como una solución para la nobleza europea se volvió símbolo de estatus, se estandarizó en la industria textil y hoy la moda lo desafía

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Ilustración de dos manos: una femenina abotonando una camisa blanca (botones a la izquierda) y una masculina abotonando otra (botones a la derecha), fondo celeste.
La ubicación de los botones en camisas revela una diferenciación histórica entre ropa masculina y femenina, basada en la tradición europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ponerse una camisa por la mañana puede mostrar diferencias sutiles entre prendas según el género. En la ropa femenina, los botones suelen estar a la izquierda, mientras que en la masculina están a la derecha, una costumbre histórica que todavía llama la atención y genera interrogantes sobre su origen y sentido actual. No obstante, no se trata de una tendencia reciente, sino de un aspecto con mucha historia.

La razón principal de esta diferencia proviene de la moda europea de siglos pasados, cuando las damas nobles llevaban vestidos complicados y necesitaban ayuda de sirvientes para vestirse. Para facilitar la tarea a los asistentes, se ubicaban los cierres de modo que el 90% de las personas diestras pudieran abrochar la prenda desde el lado izquierdo de la usuaria. En contraste, la ropa masculina estaba pensada para que el hombre se vistiera solo, por lo que los botones y los cierres se colocaron en ese lado, priorizando la comodidad.

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Efectos de la funcionalidad y la tradición en el diseño de ropa

Según JuYoung Lee y Caroline Kobia, profesoras asociadas de Diseño y Comercialización de Moda en la Universidad Estatal de Misisipi, en Estados Unidos, los botones y los cierres en la ropa masculina obedecen razones principalmente funcionales.

Asimismo, de acuerdo con su artículo en The Conversation, algunos historiadores sostienen que la influencia militar también jugó un papel decisivo: los hombres debían evitar que las chaquetas o uniformes se engancharan al sacar sus espadas, de ahí la ubicación particular de los cierres según el estudio.

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Primer plano de la parte superior del torso de un hombre vistiendo una camisa blanca de manga larga. Se aprecian el cuello, la solapa de botones y la tela texturizada.
La ropa masculina adoptó botones a la derecha priorizando la practicidad, ya que los hombres solían vestirse sin ayuda de terceros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, añade que el uniforme diario masculino siempre priorizó la practicidad y el movimiento, y esas reglas se afianzaron hasta convertirse en estándares que pocas veces se cuestionaron. Así, detalles establecidos por necesidades antiguas permanecieron mucho después de perder su función original.

A partir del siglo XIX, la expansión de la confección industrial aceleró la consolidación de patrones estandarizados en las fábricas, según las expertas citadas en The Conversation. Las marcas mantuvieron la distribución tradicional de cierres y, al introducir innovaciones como las cremalleras en el siglo XX, simplemente replicaron el mismo esquema de ubicación en cada tipo de prenda.

Hoy, la moda tiende a romper la rigidez de las divisiones de género. La moda unisex vive un gran incremento y aparece la ropa sin género, lo que permite que nuevas propuestas prescindan de la antigua regla sobre la posición de los cierres.

En la misma línea, The Conversation explica que diseñadores y marcas de diferentes partes del mundo han comenzado a dejar atrás la norma tradicional, demostrando que no existen razones técnicas para distinguir la ubicación según el género. Las nuevas colecciones apuestan por la flexibilidad y la comodidad, reflejando una visión más abierta y adaptada a la diversidad.

Aunque los cierres hayan sido durante siglos reflejo de reglas históricas, la moda contemporánea se orienta hacia la libertad de elección. Quienes eligen o confeccionan prendas hoy pueden decidir dónde colocar los botones o cualquier otro tipo de cierre, dejando atrás las imposiciones de la tradición y abriendo espacio a la creatividad personal.

Primer plano de una cremallera metálica plateada cerrando una campera de abrigo negra acolchada, con pequeños filamentos blancos sobresaliendo.
La confección industrial consolidó la diferenciación de botones según el género y replicó las distribuciones tradicionales en nuevas prendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación como marcador de estatus y símbolo social

Más allá de la funcionalidad y las tradiciones de género, la colocación en las camisas también funcionó durante siglos como un marcador de estatus y pertenencia social. El surgimiento de los botones y ojales reforzados en la Europa medieval no solo introdujo una innovación técnica, sino que marcó una diferencia visible entre quienes podían permitirse prendas complejas y quienes vestían de manera más sencilla.

Durante los siglos XIII y XIV, los botones elaborados con materiales lujosos como oro, plata o perlas se convirtieron en símbolos de riqueza y prestigio, accesibles solo para las clases altas.

La orientación de los cierres en las prendas femeninas, facilitando el trabajo a los sirvientes, se transformó en un código tácito: solo las mujeres con recursos contaban con asistentes, por lo que el sentido del abotonado revelaba su posición social ante los demás.

Así, la diferencia no solo respondía a cuestiones prácticas, sino que también transmitía una señal de distinción y jerarquía dentro de la sociedad europea de la época, como destacan investigaciones publicadas por Smithsonian Magazine y Boldsky.

Con el paso de los siglos y la expansión de la confección industrial, este detalle visual perdió su función como señal de privilegio, pero conservó la diferenciación entre géneros, convirtiéndose en una tradición arraigada en la moda contemporánea.

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