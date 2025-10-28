Tendencias

Para qué sirve mezclar menta y bicarbonato de sodio: todos los beneficios

Se trata de una solución simple y ecológica para limpiar, desodorizar y cuidar distintos espacios del hogar, con resultados efectivos y un aroma natural que transforma la rutina diaria

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El bicarbonato de sodio y
El bicarbonato de sodio y la menta eliminan manchas, desinfectan y dejan un aroma fresco en ambientes domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de menta y bicarbonato de sodio se convirtió en un recurso clave para quienes prefieren alternativas ecológicas en la limpieza y el bienestar cotidiano. Esta mezcla se destaca por su versatilidad, eficacia y facilidad de preparación, cualidades que la ubican en el centro de tendencias de cuidado del hogar, según consignó The Guardian.

Cuáles son los beneficios en el hogar de mezclar menta y bicarbonato de sodio

Entre los principales beneficios de la mezcla de menta y bicarbonato de sodio se encuentra la limpieza de superficies. Al licuar hojas frescas de menta con bicarbonato y un poco de agua, se obtiene una pasta que puede aplicarse sobre mesadas, fregaderos y otras áreas resistentes. Esta preparación elimina manchas y residuos, desinfecta gracias a las propiedades naturales de la menta y deja un aroma fresco. De acuerdo con Good Housekeeping, la inclusión de menta realza el efecto desodorizante y prolonga la sensación de limpieza en el ambiente.

El bicarbonato, por su parte, actúa como un abrasivo suave que permite limpiar sin dejar rastros de productos químicos. Además, la misma mezcla puede colocarse en recipientes pequeños dentro de armarios, refrigeradores o zapateros, donde absorbe malos olores y mantiene el aire fresco, siguiendo consejos como los que destacan publicaciones internacionales especializadas.

En el ámbito del cuidado de plantas, la solución diluida se emplea para rociar hojas y funciona como repelente natural de insectos. El aroma mentolado resulta especialmente molesto para plagas frecuentes. Según The Guardian, sumar ingredientes de origen vegetal al mantenimiento del jardín ayuda a proteger las plantas de manera ecológica. Adicionalmente, el bicarbonato colabora en equilibrar el pH del suelo y puede favorecer el crecimiento de ciertas especies, siempre que se aplique en concentración suave.

Preparar la pasta de menta
Preparar la pasta de menta y bicarbonato es sencillo y se adapta a diferentes usos domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar la mezcla de menta y bicarbonato de sodio en casa

Preparar la solución es sencillo y se adapta a diferentes usos domésticos. Para la limpieza se recomienda lavar una taza de hojas de menta, licuarlas con dos cucharadas de bicarbonato y un poco de agua hasta formar una pasta homogénea. Se aplica directamente sobre superficies resistentes o se diluye para utilizarla en plantas, siempre asegurando no exceder la cantidad de bicarbonato. Good Housekeeping sugiere este tipo de mezclas para atacar manchas difíciles y neutralizar olores sin recurrir a productos industriales.

Como desodorante de ambientes, basta con distribuir la mezcla en pequeños recipientes en lugares estratégicos, logrando un entorno más fresco y natural. Para higiene personal, la preparación de un enjuague bucal casero consiste en disolver bicarbonato en agua tibia y añadir unas gotas de aceite esencial de menta, lo que ayuda a neutralizar bacterias y refrescar el aliento. Incluso se puede emplear como baño de pies para combatir el cansancio y los malos olores, aprovechando la capacidad de ambos ingredientes para proporcionar bienestar.

Es fundamental tomar precauciones: conviene evitar aplicar la mezcla sin diluir en plantas sensibles, siempre probar en áreas pequeñas antes de extender su uso y recordar que no sustituye productos especializados para limpiezas profundas. The Guardian subraya la importancia de emplear estos trucos caseros como un complemento seguro y natural, especialmente en hogares que buscan reducir la presencia de químicos.

Por su origen natural y eficacia comprobada en distintas áreas del hogar, la mezcla de menta y bicarbonato de sodio figura, también para publicaciones especializadas, entre las alternativas más recomendadas y respetuosas con el entorno, capaz de transformar la limpieza cotidiana con un gesto mínimo y resultados duraderos.

Temas Relacionados

MentaBicarbonato de sodioNewsroom BUEÚltimas noticiasLimpieza

Últimas Noticias

10 disfraces de Halloween para niños que se pueden hacer en casa

Opciones sencillas, creativas y económicas para celebrar Noche de Brujas con ingenio y materiales reutilizables

10 disfraces de Halloween para

¿Consumir canela ayuda en el control de la glucosa y la diabetes? Qué dice la ciencia sobre sus verdaderos efectos

El uso moderado de este condimento puede ser un aliado ante algunos cuadros particulares, aunque las pruebas disponibles son parciales, advierten diversos estudios científicos citados por Verywell Health. La importancia de consultar con un profesional de la salud para incorporarlo en la dieta diaria

¿Consumir canela ayuda en el

Los 7 micro hábitos cotidianos que afectan al sueño, la digestión y el estado de ánimo

Especialistas citados por The Telegraph alertaron sobre prácticas diarias como usar el celular en el baño o saltarse el desayuno, que podrían aumentar riesgos de enfermedades cardíacas, metabólicas y neurológicas

Los 7 micro hábitos cotidianos

Científicos de Harvard descifraron cómo el ajolote regenera sus miembros: qué implica para la medicina del futuro

Detectaron que el anfibio genera una respuesta sistémica que prepara tejidos distantes para regenerarse rápidamente. Cómo ese fenómeno podría utilizarse para mejorar tratamientos médicos

Científicos de Harvard descifraron cómo

La pista de la nueva ANMAT: cómo actualiza controles a laboratorios y flexibiliza la regulación de productos

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había anticipado a Infobae que la agencia reguladora se focalizará en medicamentos y alimentos, lo que implica simplificar controles en otros rubros. Las últimas medidas

La pista de la nueva
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 disfraces de Halloween para

10 disfraces de Halloween para niños que se pueden hacer en casa

“La Toretto” deberá asistir a una nueva audiencia preliminar antes del juicio por la muerte del músico en La Plata

Detuvieron a un hombre que quiso ingresar marihuana a un penal oculta en frascos de shampoo y acondicionador

Sobreseyeron a una mujer de una causa por drogas luego de llevar 60 bizcochuelos a un centro comunitario

Balearon a un joven por tercera vez en seis años en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Un brutal accidente lo desfiguró,

Un brutal accidente lo desfiguró, tuvieron que extirparle un ojo, pero una innovadora prótesis impresa en 3D le devolvió el rostro

El sorprendente caso de los “lagartos piratas” que sobreviven con solo tres patas

Los superpoderes biológicos que permiten a las aves volar durante 11 días sin comer

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

TELESHOW
Ángela Torres sorprendió al contar

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

La terminante reacción de Maxi López sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: “Si me lo cruzo”

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: “Bailamos hasta las cinco”