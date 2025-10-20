Receta de budín de quinoa, rápida y fácil

Comenzar a explorar nuevas formas de cocinar la quinoa llevó a que surgiera el budín de quinoa, una opción deliciosa, húmeda y rápida de preparar, ideal para aprovechar este pseudocereal tan versátil.
Convertirse en una alternativa preferida para desayunos, meriendas o snacks saludables, sobre todo para quienes buscan evitar el gluten, permitió que el budín de quinoa llegue a las mesas argentinas y del mundo con fuerza renovada. Imaginar el aroma a budín recién horneado en la cocina, con ingredientes naturales y sencillos, invita a animarse a probarlo.
La quinoa, central en la dieta andina desde la antigüedad, trascendió fronteras en los últimos años debido a su valor nutricional y su perfil sin TACC. Preparar budín de quinoa vincula la tradición ancestral con un enfoque moderno y saludable: se utiliza quinoa cocida en lugar de harina y se logran texturas suaves en pocos pasos.
El budín de quinoa puede encontrarse en variantes que suman fruta seca, chips de chocolate o ralladura de cítricos. Lo importante es que, en poco tiempo, se obtiene un budín sabroso y apto para todo público.
Receta de budín de quinoa fácil y rápida
El budín de quinoa se prepara de manera simple: cocinar la quinoa, dejar enfriar y mezclarla con los ingredientes del budín, sustituyendo la harina por quinoa cocida. Se puede personalizar con vainilla, cítricos, fruta seca, semillas o chips de chocolate. El resultado es un budín húmedo y aireado, ideal para acompañar con una infusión o un mate.
Aprovechar restos de quinoa cocida o incorporar nuevos sabores en la dieta resulta sencillo con esta receta. El budín es liviano y digestivo al no utilizar harinas tradicionales, y suma proteínas y fibra al menú diario.
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de aproximadamente 45 minutos:
- Cocinar la quinoa: 10 minutos
- Integrar los ingredientes: 10 minutos
- Hornear: 25 minutos (puede variar según el horno)
Ingredientes
- 1 taza de quinoa cocida (fría)
- 2 huevos
- 1/2 taza de azúcar (puede ser rubia o mascabo)
- 1/4 de taza de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
- 1/2 taza de yogur natural o leche vegetal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón o naranja (opcional)
- 1 cucharadita de polvo de hornear (sin TACC si es requerido)
- 1 pizca de sal
- Opcional: frutos secos, chips de chocolate, semillas o pasas de uva a gusto
Cómo hacer budín de quinoa rápido y fácil, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y enmantecar o aceitar un molde chico, o cubrirlo con papel manteca.
- Enjuagar la quinoa bajo agua fría y cocerla con el doble de agua hasta que absorba el líquido y esté tierna (alrededor de 10 minutos). Dejar enfriar.
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que espumen. Agregar el aceite, el yogur o la leche, la esencia y la ralladura de cítricos si corresponde.
- Añadir la quinoa cocida y mezclar para distribuirla en la preparación.
- Incorporar el polvo de hornear y la sal. Integrar con movimientos envolventes. En este momento, agregar chips de chocolate, frutos secos, pasas o semillas si se desea.
- Volcar la mezcla en el molde y hornear entre 25 y 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar. Servir solo o con mermelada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde aproximadamente 8 porciones, dependiendo del tamaño de los cortes y del molde utilizado.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción aproximada contiene:
- Calorías: 145
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 19 g
- Azúcares: 9 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín de quinoa se conserva en heladera hasta 4 días si se guarda en recipiente hermético. También se puede cortar en porciones y congelar, descongelando a temperatura ambiente o en microondas al momento de consumir.