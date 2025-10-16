Tendencias

Quién es Molly Gallagher, la heredera de Oasis que impone estilo y mirada propia en la moda

La hija mayor de Liam Gallagher se destaca como modelo, influencer y creadora de contenido para construir una identidad dentro de su familia

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Molly Moorish-Gallagher reúne en sus
Molly Moorish-Gallagher reúne en sus looks la herencia de los Gallagher y la creatividad de una nueva generación

El nacimiento de Rudy, el primer hijo de Molly Moorish-Gallagher, marcó una nueva era en la familia Oasis. El anuncio recibió decenas de miles de reacciones y felicitaciones en cuestión de horas.

Pero detrás del impacto inmediato que generó la llegada de Rudy, hoy Molly de 27 años es mucho más que la hija mayor de Liam Gallagher y Lisa Moorish.

Suma más de 100 mil seguidores en Instagram, pero la cifra es solo el punto de partida: lo que distingue a Molly es su forma de dialogar con la moda y proponer, desde su perfil muy personal.

Un armario como terreno de juego: del minimalismo al maximalismo

Molly elige sus atuendos con la destreza de quien entiende que vestirse es narrar una historia. El archivo digital que comparte en redes oscila entre dos extremos: la pureza minimalista y la audacia maximalista.

Uno de sus looks muestra prefiere la comodidad elegante de un suéter de punto gris, acompañado de ropa interior del mismo tono sobre un fondo blanco, sin accesorios llamativos.

Con más de 100 mil
Con más de 100 mil seguidores en Instagram, Molly marca tendencia en cada aparición pública

El maquillaje natural y el cabello liso refuerzan el efecto de “belleza espontánea”, donde la desnudez cromática se convierte en declaración de principios. Esta apuesta por lo esencial la muestra vulnerable y real, como si se tratara de una editorial de moda centrada únicamente en la verdad del cuerpo y la luz.

En el extremo opuesto, Molly se adueña del espacio con piezas exuberantes. Un mini vestido rojo fucsia, cubierto de volantes y texturas en relieve que simulan plumas, es acompañado por plataformas negras de charol y accesorios mínimos.

La cola de caballo alta pule la silueta y el maquillaje nocturno suma dramatismo. El resultado es pura teatralidad: volúmenes inusuales, color saturado y una silueta que parece lista para una pasarela o una campaña de alta moda. Este look, a la vez divertido y sofisticado, desafía los límites y revela a una Molly interesada en experimentar por fuera de las normas.

Molly utiliza accesorios delicados y
Molly utiliza accesorios delicados y joyería sutil para potenciar la fuerza de cada outfit

Juegos de texturas, monocromías y contrastes

La mirada estilística de la joven fluye con agilidad entre materiales y colores.

Domina la monocromía en tonos eléctricos, como una camisa oversized azul brillante combinada con mini falda y accesorios dorados delicados.

El maquillaje, lejos de retraerse, acompaña el look con sombras a juego, construyendo una imagen que mezcla juventud y confianza. El pelo suelto en ondas y la manicure nude terminan de cerrar la composición visual.

Looks monocromáticos y maquillaje a
Looks monocromáticos y maquillaje a juego confirman la atención al detalle que define el estilo de Molly

Sus apuestas para la noche abrazan la provocación. Vestidos de terciopelo negro, escotes profundos y escenarios insólitos —como un ring de boxeo envuelto en luces cálidas— redoblan la carga glam y la actitud desafiante.

El maquillaje sube de intensidad, el cabello se vuelve más oscuro y la postura exhibe una seguridad apabullante. En estos contextos, Molly no solo modela ropa: interpreta personajes, explora narrativas y se afirma como protagonista de su propio universo visual.

El contraste entre piezas oversize
El contraste entre piezas oversize y siluetas ajustadas caracteriza su forma de habitar la moda

Un lenguaje propio para una nueva generación

Cada uno de los looks que Molly comparte parece moverse por una frontera creativa distinta: la del juego y el riesgo, la de la introspección y la exuberancia.

Alterna siluetas oversized con miniaturas ultra ceñidas, combina tejidos livianos y técnicas de drapeado, intercala estilismos neutros con acentos de color intenso. Y todo esto bajo la mirada atenta de una comunidad que encuentra en la modelo no solo inspiración, sino una invitación a la experimentación.

El peso de su apellido convive con el deseo explícito de trazar su propia trayectoria. Molly utiliza la moda como mapa, como manifiesto visual y como forma de relación con el mundo.

Cada fotografía publicada en Instagram
Cada fotografía publicada en Instagram suma miles de reacciones, reforzando su papel como referente digital

La llegada de Rudy actúa como catalizador de una etapa, pero la narrativa de Molly Moorish-Gallagher ya estaba en marcha desde mucho antes.

Cada look que comparte es una puerta al universo que construye día tras día: uno donde la moda sirve tanto para celebrar el linaje Gallagher como para desafiarlo y reinventarlo.

