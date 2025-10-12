Entretenimiento

Liam Gallagher se convirtió en abuelo: su hija mayor fue mamá de un varón

Molly Moorish-Gallagher reveló el nacimiento de su primer bebé, Rudy, fruto de su relación con el futbolista Nathaniel Phillips

Liam Gallagher, líder de Oasis,
Liam Gallagher, líder de Oasis, se convierte en abuelo mientras la banda atraviesa uno de sus momentos de mayor notoriedad mediática (Instagram/@mollymoorishgallagher)

La llegada de Rudy, el primer nieto de Liam Gallagher, establece un nuevo capítulo en la vida del líder de Oasis. El nacimiento fue anunciado públicamente el 11 de octubre de 2024 a través de una publicación en Instagram de Molly Moorish-Gallagher, hija mayor del cantante.

Molly, de 27 años, compartió imágenes del recién nacido y de su pareja, el futbolista Nathaniel Nat Phillips, junto a mensajes de bienvenida como “Rudy”, “Hola, bebé” y “Te adoramos”, además de la frase “Un mensaje para ti, Rudy”.

El anuncio del nacimiento de Rudy, que tuvo lugar en septiembre de este año, se difundió ampliamente tras la publicación de Molly, quien es hija de Gallagher y la cantautora británica Lisa Moorish, ex vocalista de la banda indie Kill City. Molly fue concebida en una relación extramatrimonial, pues Liam aún continuaba casado con Patsy Kensit para ese entonces.

Molly Moorish-Gallagher compartió imágenes de
Molly Moorish-Gallagher compartió imágenes de su hijo Rudy en Instagram, recibiendo muestras de cariño de familiares y celebridades del entorno británico (Instagram/@mollymoorishgallagher)

En la publicación, la joven madre mostró a su hijo en diferentes momentos y recibió numerosas felicitaciones. Entre los primeros en reaccionar estuvo Moorish, quien expresó su emoción con un mensaje dirigido a su hija: “Mi hermoso nieto 🤗🤗🤗”.

Gene Gallagher, hermano de Molly e hijo menor de Liam, también dejó un mensaje de cariño en la publicación, mientras que la modelo Daisy Lowe sumó sus felicitaciones con un “Muchísimas felicidades, cariño”.

El entorno familiar de Molly estuvo presente en cada etapa de este proceso. La joven anunció su embarazo en mayo de 2024, compartiendo imágenes junto a Phillips y mostrando su entusiasmo con la frase “Temporada de aumento de volumen🤰🏻”.

Lisa Moorish, por su parte, manifestó su alegría ante la perspectiva de convertirse en abuela. Nathaniel Phillips, padre de Rudy, es futbolista profesional y actualmente juega en el West Bromwich Albion, tras haber iniciado su carrera en el Liverpool.

Molly Moorish-Gallagher mantiene una relación
Molly Moorish-Gallagher mantiene una relación cercana con sus hermanos, Gene y Lennon, reflejando la compleja pero unida dinámica de los Gallagher (Instagram/@mollymoorishgallagher)

La familia Gallagher, conocida por su compleja dinámica, suma así un nuevo integrante. Liam, de 53 años, tiene otros tres hijos de diferentes relaciones: Lennon, nacido durante su matrimonio con la actriz Patsy Kensit; Gene, fruto de su relación con la cantante Nicole Appleton; y Gemma, hija de la periodista estadounidense Lisa Ghorbani, con quien el cantante mantiene una relación distante.

Molly Moorish-Gallagher fue criada por su madre y, durante gran parte de su vida, estuvo alejada de su padre. En 2017, Liam admitió en una entrevista que nunca había conocido a su hija, argumentando diferencias irreconciliables con Moorish.

“La niña no la he visto. Ya veremos algún día, pero no, no la he visto”, declaró entonces. Sin embargo, en 2018, padre e hija se reencontraron y posaron juntos en una fotografía tomada en un concierto de los Rolling Stones en Londres, acompañados por los hijos varones de Liam.

Después de años de distancia,
Después de años de distancia, Molly se reencontró con su padre Liam en 2018 durante un concierto en Londres junto a sus hermanos (Instagram/@mollymoorishgallagher)

Actualidad de Liam Gallagher y Oasis

El nacimiento de Rudy coincide con un momento de alta exposición mediática para la familia Gallagher.

Oasis, la legendaria banda liderada por Liam y su hermano Noel, se encuentra en plena gira de reunión, la “Oasis Live ’25”, que ha batido récords de venta en el Reino Unido e Irlanda, con más de 10 millones de fans de 158 países intentando conseguir entradas.

La banda tiene 13 conciertos confirmados en Asia, Australia y Sudamérica, y Liam ha insinuado en redes sociales que podrían anunciarse nuevas fechas, alimentando rumores sobre posibles celebraciones por los 30 años de los históricos conciertos en Maine Road y Knebworth.

A esto se suman proyectos paralelos como un libro fotográfico de la gira y un documental producido por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.

El músico británico insinuó que
El músico británico insinuó que Oasis podría sumar nuevas fechas a la gira internacional, generando expectativas entre fanáticos sobre posibles anuncios en las próximas semanas (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Mientras la familia y los seguidores celebran la llegada de Rudy, permanece la duda sobre si Liam Gallagher ya conoció personalmente a su nieto.

