La impactante rutina de Borat después de los 50 que cambió para siempre su look

Sacha Baron Cohen se sometió a un intenso proceso físico y mental para transformarse en Mefisto, demostrando cómo los actores enfrentan constantemente nuevas exigencias

Por Fausto Urriste

La transformación física de Sacha Baron Cohen
La transformación física de Sacha Baron Cohen para Marvel reabre el debate sobre los límites en Hollywood

El reciente cambio físico de Sacha Baron Cohen sorprendió al público, colocando bajo la lupa la dinámica oculta detrás de las transformaciones exprés en Hollywood.

Más allá de la polémica generada por el empleo de medicamentos como Ozempic, el caso del actor británico resalta la presión sobre los intérpretes para moldear su apariencia en tiempos récord y bajo una exigencia de perfección que trasciende la pantalla.

A los 53 años, el protagonista de Borat debió dejar atrás su imagen cómica y desenfadada para interpretar a Mefisto, el nuevo antagonista de Ironheart.

El actor británico cambió su
El actor británico cambió su imagen a los 53 años para interpretar a Mefisto en Ironheart (Marvel)

El encargo de Marvel llegó acompañado por un objetivo rotundo: lograr un físico completamente distinto al que había mostrado hasta entonces. Baron Cohen aceptó el desafío y se embarcó en un proceso de tres semanas que combinó, en partes iguales, entrenamiento supervisado, disciplina nutricional y consultoría profesional.

Hollywood y la obligación del cambio rápido

La industria convirtió la transformación corporal en una especie de acreditación tácita para papeles de alto perfil. En este contexto, la estrategia de Baron Cohen no fue excepcional, sino representativa: bajo la tutela de Alfonso Moretti, conocido como “El Entrenador Enfadado”, el actor sumó rutinas breves, exigentes y orientadas a modelar un cuerpo marcado.

La rutina exprés de Baron
La rutina exprés de Baron Cohen combinó entrenamiento, dieta y asesoría profesional en solo tres semanas (Instagram/Sacha Baron Cohen)

Estos ejercicios, de apenas 20 a 30 minutos al día, se centraron en movimientos clásicos como flexiones y dominadas y se sirvieron de tecnología para el seguimiento a distancia.

Sin la habitual presencia de gimnasios lujosos ni recursos espectaculares, el triunfo estuvo en la constancia y la eficacia. Junto a la actividad física, el control nutricional fue clave: una dieta restrictiva en azúcares y abundante en proteínas y fibra completó el proceso.

Aquí el factor humano resultó decisivo: la asesoría permanente y la red de soporte hicieron posible mantener el ritmo sin margen para el desánimo.

Un pasado deportivo, la base sólida

El pasado deportivo del actor
El pasado deportivo del actor facilitó su rápida metamorfosis física para el papel de Marvel

A menudo, al analizar estos cambios vertiginosos, se ignora el punto de partida. En el caso de Baron Cohen, detrás de la comedia y la irreverencia, existía una historia familiar marcada por el deporte.

Su padre fue jugador de rugby, su madre nadadora y él mismo practicó kickboxing durante más de una década. En el periodo de pandemia, el actor mantuvo la natación como hábito, lo que le permitió llegar al reto de Marvel con un estado físico por encima de la media.

Este antecedente explicaría la viabilidad de una metamorfosis en tan corto plazo. Como explica Yann Morisseau, expreparador físico de halterofilia, el rigor y la genética favorable pueden acortar los plazos de adaptación: “No es un logro atlético, es un impacto visual; una imagen poderosa ante el público general”, precisó a L’Equipe.

El caso de Borat evidencia
El caso de Borat evidencia el peso de la rutina y la disciplina en las transformaciones de Hollywood

En estas transformaciones, la fotografía y la iluminación cumplen un papel decisivo en amplificar el resultado.

La presión y el costo de la imagen perfecta

El caso de Baron Cohen resume la realidad del espectáculo: la necesidad de cumplir estándares, la exposición constante y la vigilancia sobre la apariencia. Detrás de cada vídeo viral se esconde la exigencia de mantener un físico fuera de lo común, muchas veces a expensas de recursos y apoyos que pocos fuera del ambiente artístico pueden replicar.

Más allá de recursos accesibles o de polémicas farmacológicas, el ejemplo de Borat evidencia el peso de la rutina, el deseo de superarse y el eco que estas transformaciones pueden tener entre espectadores y colegas.

El control nutricional y la
El control nutricional y la constancia fueron claves en el cambio físico de Sacha Baron Cohen (REUTERS/Danny Moloshok)

El verdadero desafío no está solo en renovar el propio cuerpo, sino en sostener esos logros en un entorno donde la apariencia se exige, se observa y se mide hasta en el más mínimo detalle.

El caso de Sacha Baron Cohen sirve como recordatorio: detrás de cada cambio impactante y cada portada, hay un recorrido de trabajo silencioso, determinación y una industria que nunca deja de presionar a quienes buscan un lugar bajo sus reflectores.

