Sacha Baron Cohen comenzó una relación con la modelo de OnlyFans Hannah Palmer: se mostraron juntos por primera vez en una fiesta en Ibiza

Sacha Baron Cohen inicia una relación con la modelo de OnlyFans Hannah Palmer tras su divorcio de Isla Fisher. La pareja se mostró junta por primera vez en la fiesta de cumpleaños del director Taika Waititi en Ibiza (Instagram)

La escena social de Ibiza sumó un nuevo capítulo de interés mediático con la primera aparición pública de Sacha Baron Cohen junto a la modelo de OnlyFrans Hannah Palmer, apenas tres meses después de que el actor finalizara su divorcio de Isla Fisher. La pareja fue fotografiada durante la celebración del 50º cumpleaños del director Taika Waititi, un evento que reunió a figuras del espectáculo internacional y que, según reportó el Daily Mail, marcó el inicio de una nueva etapa sentimental para el protagonista de “Borat”.

La fiesta, celebrada en una villa privada de la isla española, congregó a celebridades como Kate Moss, Matt Damon, Sebastian Stan y Natasha Lyonne. En este entorno exclusivo, Baron Cohen y Palmer compartieron mesa mientras Waititi y su esposa, la cantante Rita Ora, dirigían unas palabras a los asistentes. De acuerdo con fuentes citadas por el Daily Mail, la presentación entre el actor y la modelo se produjo durante una cena formal previa a una noche de baile en la discoteca privada de la villa. Un asistente al evento describió a Palmer como “una chica muy divertida, tan inteligente como hermosa”, y añadió que Baron Cohen “es un hombre afortunado por tener una cita con ella”.

Tras el evento, la relación entre ambos continuó en la esfera pública. El Daily Mail documentó una salida nocturna en la que Baron Cohen y Palmer cenaron juntos antes de abandonar el restaurante por separado, aunque ambos subieron al mismo vehículo. Testigos presenciales relataron al medio que la pareja permaneció dos horas conversando y que, pese a la diferencia de edad —Baron Cohen tiene 53 años y Palmer 27—, la conexión entre ambos resultó evidente.

Hannah Palmer, creadora de contenido en OnlyFans, cuenta con millones de seguidores y altos ingresos en redes sociales (@hannah_cpalmer)

Hannah Palmer, conocida por su actividad en redes sociales y su perfil en OnlyFans, ha construido una comunidad de 2,2 millones de seguidores en Instagram y 575.000 en TikTok. Su contenido, centrado en imágenes de viajes a destinos como Hawái, México y Saint-Tropez, le ha permitido forjar amistades con otras figuras del entretenimiento, como la DJ y modelo Chantel Jeffries.

En entrevistas anteriores, Palmer reveló que su primer año en OnlyFans le reportó ingresos de USD 4,8 millones, consolidando su posición como una de las creadoras de contenido más exitosas de la plataforma.

El mediático divorcio de Sacha Baron Cohen e Isla Fisher

Sacha Baron Cohen e Isla Fisher anunciaron su divorcio tras casi 14 años juntos (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

El trasfondo de esta nueva relación se sitúa en el reciente y mediático divorcio entre Sacha Baron Cohen e Isla Fisher. La pareja, que se conoció en una fiesta en Sídney en 2001 y contrajo matrimonio nueve años después, compartió 14 años de vida en común y tres hijos. En abril de 2024, ambos anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto en redes sociales, en el que subrayaron su deseo de privacidad y su compromiso con la crianza compartida: “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad y hemos gestionado este cambio de manera discreta. Seguiremos compartiendo nuestra devoción y amor por nuestros hijos”, declararon según recogió el Daily Mail.

El proceso de divorcio, valorado en USD 145 millones, concluyó en junio de 2025. Posteriormente, Fisher expresó en entrevistas su intención de reconstruir su identidad y retomar su carrera profesional, tras lo que describió como “un par de años difíciles”.

Sacha Baron Cohen mostró su transformación en la revista Men's Fitness UK (REUTERS/Instagram/Sacha Baron Cohen)

En paralelo a estos cambios personales, Baron Cohen ha experimentado una transformación física notable. En julio, posó para la portada de la revista Men’s Fitness UK, donde exhibió una musculatura renovada como preparación para su papel de Mephisto en el universo Marvel. El actor relató al medio que recurrió al actor Matthew McConaughey para obtener el contacto del entrenador Alfonso Moretti, conocido por sus métodos de transformación física en plazos ajustados. El régimen incluyó rutinas diarias de 100 flexiones y una dieta rica en fibra y proteínas, con bajo contenido de azúcar, priorizando la constancia sobre los entrenamientos extremos.

Mientras la atención mediática se centra en la nueva pareja, Isla Fisher ha compartido que el proceso de separación ha supuesto un reto personal sin precedentes, del que ha extraído valiosas lecciones sobre sí misma, según declaraciones recogidas por el Daily Mail.