Día Internacional del Maní: cinco recetas originales para incluirlo en la alimentación

Cada 13 de octubre, abre la puerta a propuestas gastronómicas originales con ingrediente presente en platos principales, postres y ensaladas de distintas culturas (Freepik)

Cada 13 de octubre, el Día Internacional del Maní es una oportunidad perfecta para descubrir nuevas formas de incorporar este ingrediente en la cocina. Este alimento se adapta a preparaciones de diferentes culturas y estilos culinarios.

A continuación, cinco recetas variadas para disfrutar su sabor y textura durante todo el año.

1- Pollo en salsa cremosa de maní

Incorporar maní en comidas cotidianas permite enriquecer el menú con sabores diferentes y nutritivos (Freepik)

El pollo en salsa cremosa de maní es una receta que aprovecha la suavidad de la carne y el sabor profundo del fruto seco. Se trata de un plato inspirado en la gastronomía africana y del sudeste asiático, donde las salsas con frutos secos acompañan a menudo las proteínas magras. Ideal para quienes buscan un plato principal diferente, abundante y fácil de preparar en casa.

Ingredientes

500 gramos de pechuga de pollo

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

120 gramos de manteca de maní

200 mililitros de leche de coco

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta

Preparación

Cortar el pollo en cubos y reservar. Picar la cebolla y el ajo. Calentar el aceite en una sartén y sellar el pollo hasta dorar. Incorporar la cebolla y el ajo, mezclar hasta que se ablanden. Agregar la manteca de maní y la salsa de soja, unificar bien. Añadir la leche de coco, salpimentar y dejar cocinar cinco minutos a fuego bajo. Servir acompañado de arroz blanco.

2- Galletas clásicas de maní

Las galletas clásicas de maní fusionan lo sencillo con el sabor característico de este fruto seco (Freepik)

Las galletas clásicas de maní representan la fusión entre sencillez y sabor en la repostería casera. Se caracterizan por su textura crujiente por fuera y su interior tierno para acompañar el desayuno, la merienda o un café de media tarde.

Ingredientes

200 gramos de manteca de maní

100 gramos de azúcar

1 huevo

100 gramos de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

Preparación

Colocar la manteca de maní y el azúcar en un bol y mezclar. Incorporar el huevo hasta integrar bien. Añadir la harina y el polvo de hornear, batir hasta formar una masa. Formar bolitas, aplanarlas con el dorso de un tenedor y colocarlas en una placa para horno. Cocinar en horno precalentado a 180℃ durante doce minutos. Dejar enfriar antes de servir.

3- Ensalada fresca con zanahoria, pepino y maní

Ensaladas frescas con maní aportan textura crocante y valor nutricional a los platos (Freepik)

Esta ensalada fresca es una alternativa para quienes desean un plato liviano pero nutritivo. El maní, tostado y sin sal, suma textura y una nota crujiente, mientras que la zanahoria y el pepino brindan frescura y color.

Ingredientes

2 zanahorias

1 pepino

40 gramos de maní tostado sin sal

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de medio limón

Sal

Preparación

Pelar y rallar las zanahorias. Cortar el pepino en tiras finas o rodajas. Mezclar zanahorias y pepino en una ensaladera. Añadir el maní tostado. Condimentar con aceite, jugo de limón y sal al gusto. Servir inmediatamente.

4- Fideos con pesto de maní

El pesto de maní, una variante innovadora, transforma la experiencia de las pastas tradicionales (Freepik)

El pesto de maní es una variante del tradicional pesto italiano que emplea frutos secos, cambios fácilmente aceptados por su perfil sabroso y cremoso. Esta salsa se prepara rápido, no requiere cocción y brinda una nueva dimensión a cualquier tipo de pasta.

Ingredientes

300 gramos de fideos secos

50 gramos de maní tostado

30 gramos de hojas de albahaca

2 dientes de ajo

60 mililitros de aceite de oliva

30 gramos de queso rallado

Sal

Preparación

Cocinar los fideos según las instrucciones del envase. Procesar el maní, la albahaca y el ajo hasta formar una pasta. Incorporar el aceite de oliva y el queso. Salar a gusto. Mezclar la pasta ya colada con el pesto. Servir tibia o a temperatura ambiente.

5- Helado cremoso de maní

La preparación de helado artesanal amplía el abanico de opciones en la cocina (Freepik)

El helado cremoso de maní es un postre que sorprende a quien busca alternativas originales a los sabores tradicionales. La base de leche y crema, sumada a manteca de maní, genera una preparación densa, suave y perfecta para cualquier época del año.

Ingredientes

400 mililitros de leche entera

200 mililitros de crema de leche

80 gramos de azúcar

100 gramos de manteca de maní

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Calentar la leche, la crema y el azúcar, sin dejar que hiervan. Retirar del fuego y mezclar con la manteca de maní y la esencia de vainilla. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Llevar la mezcla al congelador en un recipiente, revolviendo cada treinta minutos durante tres horas. Servir en copas individuales.