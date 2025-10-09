Tendencias

Seis recetas fáciles con queso para preparar y disfrutar en casa

Estos platos ofrecen combinaciones rápidas e ideales para resolver cualquier comida con creatividad y sencillez

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Seis recetas rápidas que destacan
Seis recetas rápidas que destacan el sabor y la textura del queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso ocupa un lugar destacado en la cocina doméstica y profesional debido a su versatilidad. Forma parte de la tradición gastronómica global y consigue aportar textura, sabor y valor nutricional a una amplia gama de platos.

La presencia de este ingrediente se encuentra tanto en menús familiares como en restaurantes. Aquí, seis recetas rápidas y fáciles.

1- Omelette de queso y hierbas frescas

El omelette de queso y
El omelette de queso y hierbas frescas aporta ligereza y proteína al desayuno (Freepik)

El omelette de queso y hierbas frescas constituye una de las opciones más simples y funcionales para quienes buscan un desayuno o una cena ligera con aporte proteico.

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 50 gramos de queso rallado
  • Un manojo de perejil, ciboulette o albahaca picada
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Paso a paso:

  1. Romper los huevos en un bol y agregar sal, pimienta y las hierbas frescas.
  2. Añadir el queso rallado e integrar bien la mezcla.
  3. Calentar el aceite en una sartén antiadherente.
  4. Volcar la preparación y cocinar hasta que los bordes estén firmes.
  5. Doblar el omelette y cocinar un minuto más.
  6. Retirar del fuego y servir inmediatamente.

2- Gratinado de papas y queso

El gratinado de papas con
El gratinado de papas con queso gruyere es un clásico para reuniones familiares (Imagen ilustrativa Infobae)

El gratinado de papas y queso ofrece una preparación cremosa de excelente aceptación en almuerzos o cenas familiares.

Ingredientes:

  • 4 papas medianas
  • 200 ml de crema de leche
  • 150 gramos de queso gruyere rallado
  • 1 diente de ajo
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

  1. Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.
  2. Frotar el fondo de una fuente para horno con el ajo partido.
  3. Armar capas con las papas, sazonarlas y espolvorear nuez moscada.
  4. Añadir la crema de leche y cubrir con queso.
  5. Llevar al horno a 180℃ y cocinar durante 40 minutos.
  6. Retirar, dejar reposar y servir tibio.

3- Ensalada caprese con mozzarella y tomate

La ensalada caprese combina frescura
La ensalada caprese combina frescura e ingredientes naturales para días cálidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada caprese se caracteriza por la frescura y la suavidad de su combinación, ideal en épocas de clima cálido.

Ingredientes:

  • 2 tomates
  • 150 gramos de mozzarella fresca
  • Hojas de albahaca fresca
  • Aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Cortar los tomates y la mozzarella en rodajas de igual grosor.
  2. Alternar los ingredientes en una fuente plana.
  3. Incorporar hojas de albahaca.
  4. Rociar con aceite de oliva y sazonar con sal y pimienta.
  5. Servir en el momento.

4- Quesadillas de pollo y queso cheddar

Las quesadillas de pollo, cheddar,
Las quesadillas de pollo, cheddar, pimiento y cebolla ofrecen una opción práctica y sabrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quesadillas de pollo y queso cheddar constituyen una comida práctica, especialmente recomendada para encuentros informales o cenas rápidas.

Ingredientes:

  • 2 tortillas de harina grandes
  • 100 gramos de queso cheddar rallado
  • 100 gramos de pollo cocido y desmenuzado
  • 1 pimiento pequeño
  • 1 cebolla

Paso a paso:

  1. Cortar el pimiento y la cebolla en tiras finas y saltear hasta ablandar.
  2. Distribuir el pollo cocido, el salteado de verduras y el queso entre las dos tortillas.
  3. Cubrir con la segunda tortilla.
  4. Cocinar en sartén por ambos lados hasta lograr que el queso funda y las tortillas doren.
  5. Retirar del fuego, cortar y servir caliente.

5- Pizza casera de cuatro quesos

La pizza de cuatro quesos
La pizza de cuatro quesos une propuestas italianas con variedad de texturas y aromas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza casera de cuatro quesos reúne variedad de texturas y sabores en cada porción, convirtiéndose en una elección atractiva para compartir.

Ingredientes:

  • Masa para pizza
  • 50 gramos de queso mozzarella
  • 50 gramos de queso gorgonzola
  • 50 gramos de queso parmesano rallado
  • 50 gramos de queso fontina o similar
  • Salsa de tomate

Paso a paso:

  1. Estirar la masa y colocarla en una fuente de horno.
  2. Cubrir con una capa uniforme de salsa de tomate.
  3. Distribuir los cuatro quesos de forma equitativa.
  4. Hornear a 200℃ durante 12 minutos.
  5. Servir caliente.

6- Tartaletas de ricotta, vegetales y queso

Las tartaletas de ricotta y
Las tartaletas de ricotta y vegetales son ideales para un picnic o evento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tartaletas de ricotta y vegetales resultan apropiadas para servir como entrada en eventos o en una mesa de picnic.

Ingredientes:

  • Masa de tartaleta
  • 200 gramos de queso ricotta
  • Queso crema
  • 1 huevo
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 calabacín pequeño
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Rallar la zanahoria y el calabacín.
  2. Mezclar el queso ricotta, el huevo, sal y pimienta en un bol. Integrar los vegetales rallados.
  3. Forrar moldes individuales con la masa.
  4. Llenar con la mezcla de ricotta, verduras y agregarle queso crema.
  5. Cocinar en horno precalentado a 180℃ durante 25 minutos.
  6. Dejar entibiar antes de desmoldar y presentar.

Temas Relacionados

QuesoLácteosRecetas fácilesCocina cotidianaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de key lime pie, rápida y fácil

El toque cítrico, junto a la suavidad de la leche condensada y la base de galletitas, convierte cada porción de este pastel en una experiencia fresca, ligera y fácil de lograr

Receta de key lime pie,

Hallan objetos humanos de la Edad Media que buitres llevaron a sus nidos durante generaciones

El análisis de sus cuevas de quebrantahuesos abandonadas en acantilados permiten a los científicos descubrir objetos cotidianos y restos de fauna que aportan datos valiosos para entender la interacción humana y animal a lo largo del tiempo en el Mediterráneo

Hallan objetos humanos de la

Referente de la alta costura y figura clave en desfiles: quién es la modelo que conquistó a Leonardo DiCaprio

Nacida en el norte de Italia en 1998, Vittoria Ceretti construyó una trayectoria internacional al colaborar con casas de moda como Chanel y Prada. Además, ha destacado por su presencia recurrente en las principales fashion weeks del mundo

Referente de la alta costura

Un hombre heredó una mutación genética ligada al Alzheimer y no desarrolló la enfermedad: qué dice la ciencia

Doug Whitney fue identificado como uno de los pocos casos en el mundo de personas con riesgo hereditario que permanecen sin síntomas. Su historia protagonizó un estudio científico. La palabra de los autores

Un hombre heredó una mutación

Qué es el duelo invisible y cómo reconocerlo en la vida diaria, según la psicología

Identificar la raíz de estas heridas, resignificar el pasado y permitirse sentirlas son acciones determinantes a la hora de iniciar el proceso de recuperación emocional. Cómo realizarlo de manera efectiva

Qué es el duelo invisible
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las imágenes de la salida

Las imágenes de la salida exprés de “Pequeño J” del país y del auto de Sotacuro la noche del crimen

A la espera del fallo por las boletas, el PJ intensifica su campaña y Taiana pide debatir con Reichardt

Receta de key lime pie, rápida y fácil

El dólar oficial quedó en $1.420, su cotización más baja en lo que va de octubre

La Cámara de Diputados le dio media sanción al Programa Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias

INFOBAE AMÉRICA
¿Qué necesita el Perú para

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

Resiliencia, memoria y milagro: la historia de la pequeña iglesia que desafió el tiempo y venció el horror del 11 de septiembre

TELESHOW
Yanina Latorre fue desafiada a

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana

Tras recibir el alta médica, Thiago Medina se reencontró con sus hijas: “Gracias a cada oración”

Paula Chaves celebró el cumpleaños de Pedro Alfonso con un emotivo homenaje: “Te amo en todas tus versiones”