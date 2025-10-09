Seis recetas fáciles con queso para preparar y disfrutar en casa

El queso ocupa un lugar destacado en la cocina doméstica y profesional debido a su versatilidad. Forma parte de la tradición gastronómica global y consigue aportar textura, sabor y valor nutricional a una amplia gama de platos.
La presencia de este ingrediente se encuentra tanto en menús familiares como en restaurantes. Aquí, seis recetas rápidas y fáciles.
1- Omelette de queso y hierbas frescas
El omelette de queso y hierbas frescas constituye una de las opciones más simples y funcionales para quienes buscan un desayuno o una cena ligera con aporte proteico.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 50 gramos de queso rallado
- Un manojo de perejil, ciboulette o albahaca picada
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva
Paso a paso:
- Romper los huevos en un bol y agregar sal, pimienta y las hierbas frescas.
- Añadir el queso rallado e integrar bien la mezcla.
- Calentar el aceite en una sartén antiadherente.
- Volcar la preparación y cocinar hasta que los bordes estén firmes.
- Doblar el omelette y cocinar un minuto más.
- Retirar del fuego y servir inmediatamente.
2- Gratinado de papas y queso
El gratinado de papas y queso ofrece una preparación cremosa de excelente aceptación en almuerzos o cenas familiares.
Ingredientes:
- 4 papas medianas
- 200 ml de crema de leche
- 150 gramos de queso gruyere rallado
- 1 diente de ajo
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso:
- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.
- Frotar el fondo de una fuente para horno con el ajo partido.
- Armar capas con las papas, sazonarlas y espolvorear nuez moscada.
- Añadir la crema de leche y cubrir con queso.
- Llevar al horno a 180℃ y cocinar durante 40 minutos.
- Retirar, dejar reposar y servir tibio.
3- Ensalada caprese con mozzarella y tomate
La ensalada caprese se caracteriza por la frescura y la suavidad de su combinación, ideal en épocas de clima cálido.
Ingredientes:
- 2 tomates
- 150 gramos de mozzarella fresca
- Hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Cortar los tomates y la mozzarella en rodajas de igual grosor.
- Alternar los ingredientes en una fuente plana.
- Incorporar hojas de albahaca.
- Rociar con aceite de oliva y sazonar con sal y pimienta.
- Servir en el momento.
4- Quesadillas de pollo y queso cheddar
Las quesadillas de pollo y queso cheddar constituyen una comida práctica, especialmente recomendada para encuentros informales o cenas rápidas.
Ingredientes:
- 2 tortillas de harina grandes
- 100 gramos de queso cheddar rallado
- 100 gramos de pollo cocido y desmenuzado
- 1 pimiento pequeño
- 1 cebolla
Paso a paso:
- Cortar el pimiento y la cebolla en tiras finas y saltear hasta ablandar.
- Distribuir el pollo cocido, el salteado de verduras y el queso entre las dos tortillas.
- Cubrir con la segunda tortilla.
- Cocinar en sartén por ambos lados hasta lograr que el queso funda y las tortillas doren.
- Retirar del fuego, cortar y servir caliente.
5- Pizza casera de cuatro quesos
La pizza casera de cuatro quesos reúne variedad de texturas y sabores en cada porción, convirtiéndose en una elección atractiva para compartir.
Ingredientes:
- Masa para pizza
- 50 gramos de queso mozzarella
- 50 gramos de queso gorgonzola
- 50 gramos de queso parmesano rallado
- 50 gramos de queso fontina o similar
- Salsa de tomate
Paso a paso:
- Estirar la masa y colocarla en una fuente de horno.
- Cubrir con una capa uniforme de salsa de tomate.
- Distribuir los cuatro quesos de forma equitativa.
- Hornear a 200℃ durante 12 minutos.
- Servir caliente.
6- Tartaletas de ricotta, vegetales y queso
Las tartaletas de ricotta y vegetales resultan apropiadas para servir como entrada en eventos o en una mesa de picnic.
Ingredientes:
- Masa de tartaleta
- 200 gramos de queso ricotta
- Queso crema
- 1 huevo
- 1 zanahoria mediana
- 1 calabacín pequeño
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Rallar la zanahoria y el calabacín.
- Mezclar el queso ricotta, el huevo, sal y pimienta en un bol. Integrar los vegetales rallados.
- Forrar moldes individuales con la masa.
- Llenar con la mezcla de ricotta, verduras y agregarle queso crema.
- Cocinar en horno precalentado a 180℃ durante 25 minutos.
- Dejar entibiar antes de desmoldar y presentar.