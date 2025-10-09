Seis recetas fáciles con queso para preparar y disfrutar en casa

Seis recetas rápidas que destacan el sabor y la textura del queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso ocupa un lugar destacado en la cocina doméstica y profesional debido a su versatilidad. Forma parte de la tradición gastronómica global y consigue aportar textura, sabor y valor nutricional a una amplia gama de platos.

La presencia de este ingrediente se encuentra tanto en menús familiares como en restaurantes. Aquí, seis recetas rápidas y fáciles.

1- Omelette de queso y hierbas frescas

El omelette de queso y hierbas frescas aporta ligereza y proteína al desayuno (Freepik)

El omelette de queso y hierbas frescas constituye una de las opciones más simples y funcionales para quienes buscan un desayuno o una cena ligera con aporte proteico.

Ingredientes:

2 huevos

50 gramos de queso rallado

Un manojo de perejil, ciboulette o albahaca picada

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Paso a paso:

Romper los huevos en un bol y agregar sal, pimienta y las hierbas frescas. Añadir el queso rallado e integrar bien la mezcla. Calentar el aceite en una sartén antiadherente. Volcar la preparación y cocinar hasta que los bordes estén firmes. Doblar el omelette y cocinar un minuto más. Retirar del fuego y servir inmediatamente.

2- Gratinado de papas y queso

El gratinado de papas con queso gruyere es un clásico para reuniones familiares (Imagen ilustrativa Infobae)

El gratinado de papas y queso ofrece una preparación cremosa de excelente aceptación en almuerzos o cenas familiares.

Ingredientes:

4 papas medianas

200 ml de crema de leche

150 gramos de queso gruyere rallado

1 diente de ajo

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas. Frotar el fondo de una fuente para horno con el ajo partido. Armar capas con las papas, sazonarlas y espolvorear nuez moscada. Añadir la crema de leche y cubrir con queso. Llevar al horno a 180℃ y cocinar durante 40 minutos. Retirar, dejar reposar y servir tibio.

3- Ensalada caprese con mozzarella y tomate

La ensalada caprese combina frescura e ingredientes naturales para días cálidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada caprese se caracteriza por la frescura y la suavidad de su combinación, ideal en épocas de clima cálido.

Ingredientes:

2 tomates

150 gramos de mozzarella fresca

Hojas de albahaca fresca

Aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta

Paso a paso:

Cortar los tomates y la mozzarella en rodajas de igual grosor. Alternar los ingredientes en una fuente plana. Incorporar hojas de albahaca. Rociar con aceite de oliva y sazonar con sal y pimienta. Servir en el momento.

4- Quesadillas de pollo y queso cheddar

Las quesadillas de pollo, cheddar, pimiento y cebolla ofrecen una opción práctica y sabrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quesadillas de pollo y queso cheddar constituyen una comida práctica, especialmente recomendada para encuentros informales o cenas rápidas.

Ingredientes:

2 tortillas de harina grandes

100 gramos de queso cheddar rallado

100 gramos de pollo cocido y desmenuzado

1 pimiento pequeño

1 cebolla

Paso a paso:

Cortar el pimiento y la cebolla en tiras finas y saltear hasta ablandar. Distribuir el pollo cocido, el salteado de verduras y el queso entre las dos tortillas. Cubrir con la segunda tortilla. Cocinar en sartén por ambos lados hasta lograr que el queso funda y las tortillas doren. Retirar del fuego, cortar y servir caliente.

5- Pizza casera de cuatro quesos

La pizza de cuatro quesos une propuestas italianas con variedad de texturas y aromas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pizza casera de cuatro quesos reúne variedad de texturas y sabores en cada porción, convirtiéndose en una elección atractiva para compartir.

Ingredientes:

Masa para pizza

50 gramos de queso mozzarella

50 gramos de queso gorgonzola

50 gramos de queso parmesano rallado

50 gramos de queso fontina o similar

Salsa de tomate

Paso a paso:

Estirar la masa y colocarla en una fuente de horno. Cubrir con una capa uniforme de salsa de tomate. Distribuir los cuatro quesos de forma equitativa. Hornear a 200℃ durante 12 minutos. Servir caliente.

6- Tartaletas de ricotta, vegetales y queso

Las tartaletas de ricotta y vegetales son ideales para un picnic o evento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tartaletas de ricotta y vegetales resultan apropiadas para servir como entrada en eventos o en una mesa de picnic.

Ingredientes:

Masa de tartaleta

200 gramos de queso ricotta

Queso crema

1 huevo

1 zanahoria mediana

1 calabacín pequeño

Sal y pimienta

Paso a paso:

Rallar la zanahoria y el calabacín. Mezclar el queso ricotta, el huevo, sal y pimienta en un bol. Integrar los vegetales rallados. Forrar moldes individuales con la masa. Llenar con la mezcla de ricotta, verduras y agregarle queso crema. Cocinar en horno precalentado a 180℃ durante 25 minutos. Dejar entibiar antes de desmoldar y presentar.