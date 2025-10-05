Hitos de la Semana de la Moda de París: de los colores que dominan los looks a las celebridades en pasarela

La pasarela parisina reafirmó su lugar como epicentro de la moda mundial durante una edición que celebró la diversidad etaria y la innovación en diseño REUTERS/Stephane Mahe

La Semana de la Moda de París, que se desarrolla entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, presenta una edición primavera-verano 2026 con tres hitos sobresalientes: el protagonismo de mujeres mayores de 50 años sobre la pasarela, la tendencia creciente de los colores terracota y tierra, y la consolidación de celebridades internacionales.

1. Celebridades mayores de 50 redefinen la pasarela

El escenario parisino se caracterizó en los últimos desfiles por la presencia deslumbrante de actrices y modelos que superan los 50 años.

Laura Dern

La actriz Laura Dern debutó sobre la pasarela para Gabriela Hearst REUTERS/Gonzalo Fuentes

El debut de Laura Dern marcó un antes y un después en el evento. Con 58 años, la actriz protagonizó la apertura del desfile de Gabriela Hearst con una creación inspirada en el Tarot. Dern encarnó a La Emperatriz, llevando un vestido de lamé plateado con más de 2.500 flores de cuero blanco aplicadas a mano.

“Me emocionó celebrar la colección de pasarela primavera-verano 2026 que presenta tejidos hechos con un 97% de materiales remanentes de temporadas anteriores. El material remanente restante se utilizará para el 83% de su producción final. ¡Qué inspiración para la moda!”, publicó Dern en sus redes sociales. Su presencia trajo no solo elegancia sino también un mensaje de compromiso con la sustentabilidad en la industria.

Jane Fonda

Jane Fonda desfiló en París a los 87 años REUTERS/Stephanie Lecocq

A sus 87 años, la galardonada Jane Fonda desfiló en el Hôtel de Ville bajo el lema “Libertad, Igualdad y Sororidad”. Fue ovacionada por el público, subrayando su poder como símbolo de lucha y renovación para distintas generaciones.

Helen Mirren

Helen Mirren aportó elegancia británica y carisma REUTERS/Stephanie Lecocq

La actriz británica Helen Mirren (80 años) también se sumó a la tendencia, luciendo un conjunto de Rabih Kayrouz en el desfile de L’Oréal. Además, Mirren tuvo un papel especial en el show de Stella McCartney, donde su voz narró la canción “Come Together” de los Beatles, aportando un toque artístico e intergeneracional a la programación.

2. Los colores terracota dominan la tendencia primavera-verano 2026

El segundo gran hito fue la consolidación de los colores terracota, marrón, ocre y oliva como protagonistas indiscutidos de los looks. Diferentes casas de moda apostaron por esta paleta, que remite a la naturaleza y proyecta un aire atlético, funcional y sofisticado.

Valentino

Los tonos tierra y terracota dominaron la colección primavera-verano 2026 REUTERS/Stephane Mahe

La colección de Valentino, a cargo de Alessandro Michele, presentó piezas como la blusa fluida en tono verde menta pálido, de escote drapeado, junto a pantalones de pierna ancha en color marrón chocolate con caída pesada. El look fue completado por botines de cuero oscuros. La propuesta fusionó romanticismo, teatralidad y una sensibilidad que desafía los códigos tradicionales de género.

Hermès

Las texturas fluidas y materiales nobles definieron los looks clave de la temporada, con diseños que priorizan la comodidad sin perder sofisticación REUTERS/Gonzalo Fuentes

Bajo la dirección de Nadège Vanhee-Cybulski, la maison Hermès realizó un tributo a la herencia ecuestre y utilitaria. Dos conjuntos destacaron especialmente en la pasarela: uno compuesto por bustier negro, chaqueta safari y bermudas oversized de cuero oliva, acompañado de botas altas a juego; el otro formado por un bralette estructurado y short alto con cinturón integrado, todos en tono ocre cálido, y cubierto por una gabardina larga y botas en ocre claro.

Hermès renovó su herencia ecuestre y su enfoque utilitario, apostando por el cuero, las bermudas oversized y las gabardinas ligeras en tonos tierra REUTERS/Gonzalo Fuentes

El uso de materiales naturales, siluetas libres y prendas funcionales marcó una dirección clara hacia el lujo nómada y contemporáneo.

3. Celebridades internacionales

La Semana de la Moda de París fue escenario de la consolidación de celebridades como portavoces de nuevos valores en la industria. Personalidades icónicas aportaron glamour, autenticidad y visibilidad a sus respectivos desfiles.

Cara Delevingne

Cara Delevingne sorprendió con un mini vestido negro de inspiración gótica REUTERS/Gonzalo Fuentes

Cara Delevingne sorprendió en la pasarela de Vetements al lucir un mini vestido negro ajustado, tejido semitransparente y detalles de encaje. El look, fortalecido por medias translúcidas y la visibilidad de los tatuajes de la modelo, era minimalista pero poderoso, con un estilo gótico contemporáneo.

Heidi Klum

Heidi Klum se destacó con un vestido negro de escote pronunciado y adorno metálico REUTERS/Stephanie Lecocq

Durante el desfile “Libertad, Igualdad, Hermandad. Porque tú lo vales”, Heidi Klum llevó un vestido negro de profundo escote en V, adornado con un gran accesorio metálico en forma de flor o estrella en el centro. Su cabello suelto y maquillaje luminoso acompañaron el estilo sofisticado y moderno.

Eva Longoria

Eva Longoria lució un look sobrio y estructurado REUTERS/Stephanie Lecocq

Eva Longoria optó por un vestido negro asimétrico sin tirantes, de corte corset y líneas limpias que remarcaban una silueta fuerte y elegante. Con un peinado sencillo y maquillaje natural, la actriz transmitió una presencia impactante y elegante.

Simone Ashley

Simone Ashley presents a creation during a public show titled, "Liberty. Equality. Sisterhood. Because You're Worth It", organised by French cosmetics group L'Oreal, in front of Paris city hall as part of Paris Fashion Week, France, September 29, 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

La actriz de Bridgerton Simone Ashley destacó con un conjunto dorado de textura brillante y silueta suelta, acompañado de mangas amplias que añadían dramatismo.

Así, la edición 2025 de la Semana de la Moda de París celebra la autenticidad de mujeres icónicas y afianza la relevancia global de los tonos terracota y tierra.