Hitos de la Semana de la Moda de París: de los colores que dominan los looks a las celebridades en pasarela

La Semana de la Moda de París, que se desarrolla entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, presenta una edición primavera-verano 2026 con tres hitos sobresalientes: el protagonismo de mujeres mayores de 50 años sobre la pasarela, la tendencia creciente de los colores terracota y tierra, y la consolidación de celebridades internacionales.
1. Celebridades mayores de 50 redefinen la pasarela
El escenario parisino se caracterizó en los últimos desfiles por la presencia deslumbrante de actrices y modelos que superan los 50 años.
Laura Dern
El debut de Laura Dern marcó un antes y un después en el evento. Con 58 años, la actriz protagonizó la apertura del desfile de Gabriela Hearst con una creación inspirada en el Tarot. Dern encarnó a La Emperatriz, llevando un vestido de lamé plateado con más de 2.500 flores de cuero blanco aplicadas a mano.
“Me emocionó celebrar la colección de pasarela primavera-verano 2026 que presenta tejidos hechos con un 97% de materiales remanentes de temporadas anteriores. El material remanente restante se utilizará para el 83% de su producción final. ¡Qué inspiración para la moda!”, publicó Dern en sus redes sociales. Su presencia trajo no solo elegancia sino también un mensaje de compromiso con la sustentabilidad en la industria.
Jane Fonda
A sus 87 años, la galardonada Jane Fonda desfiló en el Hôtel de Ville bajo el lema “Libertad, Igualdad y Sororidad”. Fue ovacionada por el público, subrayando su poder como símbolo de lucha y renovación para distintas generaciones.
Helen Mirren
La actriz británica Helen Mirren (80 años) también se sumó a la tendencia, luciendo un conjunto de Rabih Kayrouz en el desfile de L’Oréal. Además, Mirren tuvo un papel especial en el show de Stella McCartney, donde su voz narró la canción “Come Together” de los Beatles, aportando un toque artístico e intergeneracional a la programación.
2. Los colores terracota dominan la tendencia primavera-verano 2026
El segundo gran hito fue la consolidación de los colores terracota, marrón, ocre y oliva como protagonistas indiscutidos de los looks. Diferentes casas de moda apostaron por esta paleta, que remite a la naturaleza y proyecta un aire atlético, funcional y sofisticado.
Valentino
La colección de Valentino, a cargo de Alessandro Michele, presentó piezas como la blusa fluida en tono verde menta pálido, de escote drapeado, junto a pantalones de pierna ancha en color marrón chocolate con caída pesada. El look fue completado por botines de cuero oscuros. La propuesta fusionó romanticismo, teatralidad y una sensibilidad que desafía los códigos tradicionales de género.
Hermès
Bajo la dirección de Nadège Vanhee-Cybulski, la maison Hermès realizó un tributo a la herencia ecuestre y utilitaria. Dos conjuntos destacaron especialmente en la pasarela: uno compuesto por bustier negro, chaqueta safari y bermudas oversized de cuero oliva, acompañado de botas altas a juego; el otro formado por un bralette estructurado y short alto con cinturón integrado, todos en tono ocre cálido, y cubierto por una gabardina larga y botas en ocre claro.
El uso de materiales naturales, siluetas libres y prendas funcionales marcó una dirección clara hacia el lujo nómada y contemporáneo.
3. Celebridades internacionales
La Semana de la Moda de París fue escenario de la consolidación de celebridades como portavoces de nuevos valores en la industria. Personalidades icónicas aportaron glamour, autenticidad y visibilidad a sus respectivos desfiles.
Cara Delevingne
Cara Delevingne sorprendió en la pasarela de Vetements al lucir un mini vestido negro ajustado, tejido semitransparente y detalles de encaje. El look, fortalecido por medias translúcidas y la visibilidad de los tatuajes de la modelo, era minimalista pero poderoso, con un estilo gótico contemporáneo.
Heidi Klum
Durante el desfile “Libertad, Igualdad, Hermandad. Porque tú lo vales”, Heidi Klum llevó un vestido negro de profundo escote en V, adornado con un gran accesorio metálico en forma de flor o estrella en el centro. Su cabello suelto y maquillaje luminoso acompañaron el estilo sofisticado y moderno.
Eva Longoria
Eva Longoria optó por un vestido negro asimétrico sin tirantes, de corte corset y líneas limpias que remarcaban una silueta fuerte y elegante. Con un peinado sencillo y maquillaje natural, la actriz transmitió una presencia impactante y elegante.
Simone Ashley
La actriz de Bridgerton Simone Ashley destacó con un conjunto dorado de textura brillante y silueta suelta, acompañado de mangas amplias que añadían dramatismo.
Así, la edición 2025 de la Semana de la Moda de París celebra la autenticidad de mujeres icónicas y afianza la relevancia global de los tonos terracota y tierra.