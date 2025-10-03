Llega una nueva edición de la Feria Leer y Comer para descubrir sabores, libros y espectáculos

La fusión de la gastronomía internacional y la literatura se convierte en el eje central de la Feria Leer y Comer 2025

Viajar por el mundo sin salir de Buenos Aires será posible el primer fin de semana de octubre de 2025, cuando la 18° edición de la Feria Leer y Comer abra sus puertas en Concepción Arenal, entre Warnes y Montenegro. Este evento, de entrada libre y gratuita, propone una experiencia única al fusionar gastronomía internacional, literatura y cultura, y este año suma como eje temático os viajes y el turismo, invitando al público a recorrer distintas culturas a través de sabores, libros y espectáculos.

La edición 2025, que se realizará este sábado y domingo 4 y 5 de octubre desde las 12, se distinguirá por su enfoque internacional y participativo. Bajo el lema “Leer, Comer y Viajar”, la propuesta incorpora la presencia de representantes de diversos países, quienes presentarán lo mejor de su gastronomía, literatura, danza y costumbres. Esta ampliación temática ha llevado a que la feria reciba la declaración de interés turístico por parte de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su formato al aire libre como un punto de encuentro multicultural y abierto a toda la comunidad.

Entre las actividades principales, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de puestos gastronómicos internacionales, donde se ofrecerán degustaciones de platos típicos de diferentes regiones. La literatura también tendrá un lugar destacado, con editoriales y autores extranjeros que participarán en firmas de ejemplares y presentaciones de libros. El programa incluye espectáculos de danza en vivo, con compañías que interpretarán bailes tradicionales de cada país, y charlas sobre turismo a cargo de referentes de embajadas y periodistas especializados, enriqueciendo la experiencia con perspectivas globales.

La edición 2025 reafirma el carácter inclusivo y gratuito de este clásico encuentro de la Ciudad de Buenos Aires (Feria Leer y Comer)

El encuentro contará con la presencia de reconocidas figuras de la gastronomía, la literatura y el arte. Entre los invitados confirmados se encuentran Jorge Fernández Díaz, Donato De Santis, Daniel López Rosetti, Milo Lockett, Cristina Pérez, Claudio Zuchovicki, Bernardo Stamateas, Bruno Gillot, Guillermo Oliveto, Conrado Estol, Mauricio Asta, Karina Gao, Caro Abriani, Nicolás Pasquali, Mariana Kerz, Luis Rodríguez Ríos, Patricio Negro, Nicolás Artusi, Iwao Komiyama, Romina Pereiro, Fede Bal, Rochy Sánchez, Juan Leguizamón, Florencia Canale, Brenda Haines, Paco Almeida, Gabriel Zurdo, Mercedes Casini, Diorella Pugliese y Daniela Lopilato. Estas personalidades participarán en charlas, demostraciones culinarias, presentaciones y actividades interactivas, para aportar su experiencia y conocimiento a la programación.

La experiencia para el público se completa con una ruta gastronómica internacional a través de una selección de foodtrucks. Entre las propuestas se destacan Creps Kreaps y Bouquet, con especialidades francesas; Gazpacho, Mautino y Two Churros, que representan la cocina española; Oggi y Vera Pizza, con sabores italianos; y una variada oferta latinoamericana con Mochica de Perú, Tequepops de Venezuela, Robertinho de Brasil y Master Arepa de Colombia.

También estarán presentes Austin y 24st de Estados Unidos, Taquería Zapata con comida mexicana, Shami de Medio Oriente, Koko con fusión asiática, Bthen Bahn con platos vietnamitas y Erdelys Kurtos con dulces húngaros.

Danzas típicas, degustaciones y propuestas participativas completan el programa del fin de semana (Feria Leer y Comer)

Para los más pequeños, la feria ofrecerá actividades lúdicas e interactivas como la Plataforma 360, el Taller de Arte de Pinturas Eterna y el espacio de maquillaje artístico MA!, pensados para estimular la creatividad infantil. Además, se suman propuestas participativas como “Pinta con Milo”, a cargo de Milo Lockett, y para los adultos, degustaciones de café y vinos, premios y el cierre musical del sábado con la banda Ibiza Pareo.

En cuanto a la organización, la feria se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 12 horas, en Concepción Arenal entre Warnes y Montenegro, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento ocupará más de 3.000 m² al aire libre y 400 m² cubiertos, con una ambientación y decoración que reflejarán la identidad de cada país participante, facilitando el acceso y la circulación de los asistentes.

A lo largo de los años, la Feria Leer y Comer se ha consolidado como un clásico porteño, manteniendo su carácter gratuito y su vocación de apertura a toda la comunidad. La edición 2025 reafirma este espíritu, invitando a vecinos y visitantes a sumarse a una celebración que une cultura, gastronomía y literatura en un entorno festivo y plural.

Luis Majul, organizador de la feria que ya lleva 18 ediciones (Feria Leer y Comer)

El programa de la Feria Leer y Comer 2025

Los invitados previstos entre artistas, escritores, periodistas, músicos, chefs, entre otros:

Jorge Fernández Díaz

Florencia Canale

Cristina Pérez (presentará su novela Mujer Samurái)

Bernardo Stamateas

Daniel López Rosetti

Conrado Estol

Claudio Zuchovicki

Guillermo Oliveto

Gabriel Zurdo

Mariana Kerz

Caro Abriani

Nico Pasquali

Brenda Haines

Milo Lockett

Fede Bal

Gonzalo Bonadeo

Mercedes Casini – Diorella Pugliese

Rochy Sánchez (Leona)

Juan Leguizamón (ex Puma)

Felipe Formáriz Pombo — Consejero de Turismo, Embajada de España en Argentina

Ibiza Pareo

Daniela Lopilato

Donato de Santis

Iwao Komiyama

Karina Gao

Mauricio Asta

Patricio Negro (Sarasanegro)

Bruno Gillot (L’Epi Boulangerie)

Luis Rodríguez Ríos (Primavera Trujillana 2)

Paco Almeida

El evento se realiza al aire libre en Concepción Arenal, con más de 3.000 m² para recorrer (Feria Leer y Comer)

Cronograma de actividades Feria Leer y Comer 2025

Sábado 4 de octubre

14:00 – Escenario Montenegro Invitado: Jorge Fernández Díaz Tema: Presentación del libro “El secreto de Marcial” Editorial: Planeta Presenta y modera: Luis Majul

14:30 – Escenario Warnes Invitado: Embajada de España – Felipe Formariz Pombo (Consejero de Turismo en la Embajada de España en Argentina) Tema: “Un viaje por España a través de los sabores” Presenta: Lu Gutierre Modera: Marina Calabró

15:00 – Escenario Montenegro Invitados: Luis Rodríguez Ríos (“Primavera Trujillana 2”), Patricio Negro (SarasanegrO), Bruno Gillot (Lepi Boulangerie) Tema: “Maestros del sabor, cada uno en lo suyo” Presenta: Lu Gutierre Modera: Dexter

15:30 – Escenario Warnes Invitados: Caro Abriani y Nico Pasquali Tema: “Viajeros por el mundo” Presenta y modera: Dammy

16:00 – Escenario Montenegro Invitados: Mauricio Asta y Karina Gao Tema: “La cocina del mundo” + Presentación del libro “Pastelería muy brutal” Presenta y modera: Martín F. Cruz

16:00 – Concepción Arenal Invitado: Milo Lockett Actividad: Intervención artística Presenta y modera: Santi Costa

16:30 – Escenario Warnes Invitadas: Mercedes Casini y Diorella Pugliese Tema: “Un viaje a la astrología” + Libros Presenta y modera: Guido Záffora

17:00 – Escenario Montenegro Invitado: Bernardo Stamateas Tema: Presentación del libro “Vida nutritiva – Un viaje al interior del ser” Editorial: Vergara Presenta y modera: Agus Girón

17:30 – Escenario Warnes Invitada: Brenda Haines Tema: “Tu viaje organizado, tu espacio organizado” Editorial: Planeta Presenta y modera: Vanina Parejas

18:00 – Escenario Montenegro Invitado: Conrado Estol Tema: “Tu mente, tu mejor viaje” – Libro “Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes” Editorial: El Ateneo Presenta y modera: Luis Gasulla

18:30 – Escenario Warnes Invitado: Ibiza Pareo Tema: Show musical – Covers de canciones Presenta y modera: Corina

Presentaciones de libros, charlas de autores y shows musicales enriquecen la experiencia cultural de la comunidad (Feria Leer y Comer)

Domingo 5 de octubre

14:00 – Escenario Montenegro Invitado: Iwao Komiyama Tema: “Un viaje por la cocina asiática” Presenta: Majul Modera: Gustavo Noriega

14:30 – Escenario Warnes Invitados: Claudio Zuchovicki y Guillermo Oliveto Tema: “Economía y viajes” + Presentación del libro “Clase media: mito, realidad o nostalgia” Editorial: Planeta Presenta y modera: Mariana Shaalo

15:00 – Escenario Montenegro Invitado: Donato De Santis Tema: “Un viaje a los sabores de la cocina italiana” Presenta y modera: Luis Majul

15:30 – Escenario Warnes Invitada: Mariana Kerz Tema: “Un viaje al placer” – Presentación del libro Editorial: Urano Presenta: Jowi Modera: Guada

16:00 – Escenario Montenegro Invitado: Daniel López Rosetti Tema: “Recetas para vivir mejor y más tiempo” – Presentación del libro Editorial: Planeta Presenta: Luis Majul

16:30 – Escenario Warnes Invitadas: Daniela Lopilato y Paco Almeida Tema: “Sabores de casa: nutrición y cocina saludable” – Charlas y libro “Comer contentos. Comer es un placer saludable” Editorial: Planeta Presenta y modera: Fede Flowers

17:00 – Escenario Montenegro Invitada: Florencia Canale Tema: Presentación del libro “La cruzada” Editorial: Planeta Presenta: Maru Drozd Modera: Nuria Gómez Videla

17:30 – Escenario Warnes Invitados: Rochy Sánchez (Leona) y Juan Leguizamón (ex Puma) Tema: “El viaje del deportista profesional” Presenta: Julieta Argenta Modera: Gonzalo Bonadeo

18:00 – Escenario Montenegro Invitado: Gabriel Zurdo Tema: “¿Qué riesgos corremos a la hora de viajar?” Presenta y modera: Tomás Díaz Cueto

18:30 – Escenario Warnes Invitado: Fede Bal Tema: “Resto del mundo” Presenta: Fede Flowers Modera: Luis Majul

Otras actividades destacadas:

15:00 – Espacio MDM Actividad: Show de magia (sábado y domingo)

15:00 – Cata de café Invitado: Nicolás Artusi Tema: El viaje del café

La Feria Leer y Comer recibe la declaración de interés turístico por parte de la Ciudad de Buenos Aires (Feria Leer y Comer)

Foodtrucks Feria Leer y Comer – Viajar

Francia:

Creps Kreaps, Bouquet ·L’épi Boulangerie

España: Gazpacho, Mautino, Two Churros ·

Italia: Oggi, Vera Pizza ·

Latinoamérica: Mochica (Perú),

Tequepops (Venezuela), Robertinho (Brasil), Master Arepa (Colombia), México: Taquería Zapata

EE.UU.: Austin, 24st ·

Medio Oriente: Shami ·

Asia: Koko, Bthen Bahn (Vietnam) ·

Hungría: Erdelys Kurtos

Mauricio Asta- Pasteleria

Margen del Mundo Café