Esta salsa cremosa y versátil se prepara con harina, manteca y leche, logrando una textura suave y homogénea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa bechamel es una de las preparaciones fundamentales para quienes buscan realzar sus platos con una textura cremosa y suave. Esta salsa, presente en infinidad de recetas como lasagna, gratinados o croquetas, aporta elegancia y une sabores con su delicadeza. Por su sencillez y rapidez, se utiliza tanto en hogares como en la alta gastronomía.

Originaria de la cocina francesa del siglo XVII, la bechamel debe su nombre al marqués Louis de Béchameil. Se trata de una salsa madre, utilizada como base para variantes como la salsa Mornay (con queso) o la salsa blanca criolla. Es típica en la cocina europea y fue adoptada en la Argentina donde acompaña verduras gratinadas o pastas al horno. Dependiendo del uso, puede personalizarse con nuez moscada, queso o hierbas.

Receta de salsa bechamel, rápida y fácil

La salsa bechamel se elabora utilizando harina, manteca y leche, junto con condimentos. Es fundamental cocinar correctamente la harina en la manteca para evitar el sabor a crudo y lograr una mezcla sin grumos. La incorporación paulatina de la leche es clave para lograr la textura cremosa y homogénea característica.

El resultado es una salsa blanca, neutra y versátil, ideal para gratinados, pastas, carnes o verduras. Su sabor suave permite tanto el protagonismo de otros ingredientes como el lucimiento de la propia salsa, según la receta.

La salsa bechamel es una receta clásica de la cocina francesa, ideal para lasagna, gratinados y croquetas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 2 minutos

Cocción de manteca y harina: 2 minutos

Adición de leche y cocción final: 5-7 minutos

Tiempo total: aproximadamente 12 minutos.

Ingredientes

50 g de manteca

50 g de harina común (aproximadamente 2 cucharadas colmadas)

500 ml de leche

Sal a gusto

Pimienta blanca a gusto

Nuez moscada (opcional), a gusto

Cómo hacer salsa bechamel, paso a paso

Derretir la manteca en una olla pequeña, a fuego medio. Agregar la harina y mezclar rápidamente con una cuchara de madera o batidor de mano. Cocinar durante 1-2 minutos, evitando que tome color. Incorporar la leche poco a poco, batiendo constantemente para evitar la formación de grumos. Continuar revolviendo de forma constante hasta que la salsa espese, lo que lleva aproximadamente 5-7 minutos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Cuando la salsa tenga una textura cremosa y esté libre de grumos, retirar del fuego y utilizar según la receta elegida.

Cada porción de bechamel aporta 155 calorías y contiene grasas, carbohidratos y proteínas, según los ingredientes utilizados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, la salsa bechamel rinde aproximadamente 4 porciones, suficiente para cubrir una fuente de lasagna grande o gratinar verduras para cuatro personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de salsa bechamel (1/4 del total) aporta aproximadamente:

Calorías: 155

Grasas: 9 g

Grasas saturadas: 5,7 g

Carbohidratos: 13 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa bechamel puede conservarse en la heladera hasta por 3 días. Debe guardarse en un recipiente hermético, colocando un film en contacto con la superficie de la salsa para evitar que se forme una película. Al momento de reutilizarla, se recomienda calentarla suavemente y añadir leche si fuera necesario para devolverle la textura cremosa.