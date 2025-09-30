Por qué el aburrimiento puede ser valioso según un experto de la Universidad de Harvard

Tomarse unos minutos diarios lejos del celular, según el profesor de Harvard Arthur Brooks, ayuda a recuperar el equilibrio emocional y facilita la reflexión sobre el sentido de la vida (Arthur C. Brooks)

En la era de la hiperconectividad, la costumbre de acudir al celular ante el menor signo de aburrimiento forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, lo que parece un gesto inofensivo podría tener consecuencias profundas para el bienestar emocional, transformando la manera en que las personas experimentan el sentido y el equilibrio en la vida.

Un número creciente de especialistas señala que dejar el celular a un lado por unos minutos cada día no solo representa un acto de resistencia frente a la distracción, sino también una oportunidad para reconectar con uno mismo y avanzar hacia una existencia más significativa.

El precio invisible de la hiperconectividad

Arthur C. Brooks, profesor de la Universidad de Harvard y referente en psicología de la felicidad, advierte sobre los riesgos de la incapacidad para tolerar el aburrimiento en una época dominada por la tecnología. Según Brooks, la respuesta automática de recurrir al dispositivo móvil ante cualquier espera o pausa refleja una creciente dificultad para afrontar momentos de soledad e introspección. “Si cada vez que te aburres usas tu teléfono, se volverá más difícil encontrarle sentido a la vida”, afirmó el especialista en declaraciones recogidas por Harvard Business Review.

El aburrimiento activa regiones cerebrales clave para la creatividad y el propósito, según estudios citados por Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno es evidente en escenas cotidianas: personas revisando su pantalla en semáforos, transportes públicos o incluso durante comidas familiares. Brooks sostiene que este hábito interrumpe las oportunidades de reflexión y desconexión mental, elementos fundamentales para mantener el equilibrio emocional. Lejos de eliminar el malestar, el uso constante de los dispositivos alimenta una sensación de insatisfacción permanente y una desconexión con el propósito vital.

El poder del aburrimiento en la salud mental

Desde el campo de la neurociencia, Brooks explica que el aburrimiento activa la default mode network (red de modo predeterminado). Esta región cerebral entra en funcionamiento cuando el cerebro se libera de tareas específicas, permitiendo que la mente explore preguntas profundas sobre el propósito y el significado de la existencia.

En un experimento citado por Brooks, desarrollado por el psicólogo Dan Gilbert, los participantes preferían recibir una descarga eléctrica antes que permanecer quince minutos sin hacer nada. “No nos gusta el aburrimiento porque nos enfrenta a preguntas incómodas sobre nuestra existencia”, señaló Brooks en Harvard Business Review.

La tolerancia al aburrimiento fortalece el bienestar emocional y la capacidad de disfrutar el presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el malestar que genera la inactividad puede ser el primer paso hacia una mayor claridad vital. Cuando se permite que la mente divague, surgen nuevas ideas, se procesan emociones y se fomenta la creatividad. La sistemática eliminación del aburrimiento, facilitada por el celular, contribuye a lo que Brooks denomina un “círculo vicioso de falta de sentido”, en el que evadir la incomodidad mental hace cada vez más difícil encontrar propósito.

El impacto emocional de vivir sin espacios de reflexión es notorio en las tasas actuales de ansiedad y depresión. “Esa es la receta para la depresión y la ansiedad y una sensación de vacío, que, por cierto, están por las nubes”, advirtió el especialista. Según Brooks, la desconexión con el sentido vital es mucho más frecuente que en décadas anteriores, en parte porque la tecnología ofrece vías inmediatas para evitar el encuentro con las preguntas esenciales de la vida.

La dependencia del celular alimenta un círculo vicioso de insatisfacción y desconexión con el propósito vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias prácticas para recuperar el control

Para revertir este fenómeno, Brooks recomienda medidas sencillas pero efectivas. Una de las principales sugerencias es prescindir del dispositivo durante los trayectos, las comidas y antes de dormir. “No toques tu teléfono, solo quédate en tu cabeza”, aconseja, convencido de que el contacto auténtico con uno mismo puede despertar nuevas perspectivas y enriquecer incluso las actividades más rutinarias.

Otra de las estrategias recomendadas son los llamados “ayunos digitales”: periodos prolongados sin acceso a redes sociales ni pantallas. Estos descansos ayudan al cerebro a recuperar su equilibrio y reconstruir la tolerancia al aburrimiento. Brooks comparte que aplica personalmente varias de estas prácticas, como evitar el uso de dispositivos después de las 19:00, no tocar el teléfono en la mesa familiar y realizar pausas regulares en el uso de redes sociales.

El especialista reconoce que la transición hacia una rutina menos dependiente del móvil puede ser incómoda al principio. La dopamina asociada con las notificaciones y estímulos constantes genera una dependencia difícil de romper. Sin embargo, Brooks asegura que con el tiempo la mente se calma y la sensación de bienestar aumenta.

Reservar minutos diarios sin pantalla puede transformar la relación con la tecnología y enriquecer la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes temen perder información relevante, el profesor recomienda configurar el teléfono para recibir solo llamadas de emergencia, una medida que permite desconectar sin dejar de lado asuntos urgentes. “La noticia puede esperar. Tus abuelos no sabían lo que ocurría cada segundo en Washington, DC, y no pasaba nada”, concluyó Harvard Business Review.

En última instancia, Brooks llama a replantear la relación con la tecnología y priorizar la búsqueda de significado sobre la gratificación inmediata. Reservar incluso unos minutos diarios para estar lejos de la pantalla puede abrir la puerta a una vida más rica y plena, ya sea para quienes se encuentran en busca de respuestas o para quienes acompañan a otros en ese camino.

Aprender a tolerar el aburrimiento, lejos de ser un sacrificio, representa una herramienta poderosa para fortalecer el bienestar emocional y la capacidad de disfrutar plenamente cada momento. La decisión de dejar el móvil unos minutos al día puede ser el primer paso hacia una transformación profunda y duradera.