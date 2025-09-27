Tendencias

El truco japonés para secar la ropa en días de lluvia

El control de la humedad y la buena ventilación permiten evitar malos olores en la ropa, incluso durante periodos de precipitaciones continuas

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

La ventilación cruzada y el uso adecuado de aparatos comunes permiten mantener la ropa libre de olores aún durante jornadas húmedas (Freepik)

Durante los días de lluvia, secar la ropa en casa puede convertirse en un problema frecuente debido a la humedad, el clima cerrado y la ausencia de sol.

En respuesta a esa necesidad cotidiana, el método japonés para secar la ropa de manera rápida y eficiente sin recurrir a secarropas ni fuentes de calor se ha difundido como infalible para tener prendas secas rápidamente. Esta técnica, perfeccionada en una cultura con frecuentes temporadas lluviosas, prioriza la circulación de aire frío a través de ventiladores y una disposición específica de las prendas para lograr secado homogéneo y sin mal olor.

El truco japonés parte de un principio sencillo: maximizar el contacto del aire con la ropa colgada dentro del hogar. Para ello, lo ideal es emplear un tender, soga o estructura horizontal donde se pueda colgar cada prenda, procurando siempre que estén separadas y no se solapen entre sí. Esta disposición evita la acumulación de humedad en puntos de contacto y facilita que el aire frío circule de forma uniforme.

El truco principal fue popularizado por Izumi Onuki, un experto japonés en técnicas de secado. Un aspecto clave de este método es la llamada “técnica del tendido en arcoíris”. Consiste en colocar las prendas más largas, como pantalones o toallas, en los extremos del tender, mientras que las piezas más pequeñas, como camisetas o ropa interior, se ubican en el centro. De esa manera, todas las prendas reciben la misma cantidad de flujo de aire y se acelera el secado sin generar zonas problemáticas de humedad.

Separar por tamaños, asegurar buena circulación del aire y minimizar el gasto eléctrico son claves para superar el desafío de lavar en días sin sol Fuente: Freepik

Una vez organizada la ropa, se recomienda situar un ventilador doméstico cerca del tender.

La función de este artefacto es generar un flujo de aire constante, que remueva el vapor de agua desprendido por las prendas mojadas y evite que la humedad se concentre en el ambiente. La distancia óptima entre el ventilador y las prendas varía según la potencia y el tipo de aparato, pero debe evitarse que el aire las golpee directamente o las desplace. Lo importante es mantener el movimiento del aire durante varias horas, adaptando la dirección del ventilador de acuerdo al espacio disponible.

Adicionalmente, es preferible secar la ropa en habitaciones bien ventiladas. Si la casa cuenta con ventanas o puertas enfrentadas, abrirlas ayuda a crear ventilación cruzada, lo que facilita la salida de la humedad. En caso de tener calefacción encendida en invierno, se puede colocar el tender cerca de la fuente de calor para acelerar el proceso, pero sin que la ropa esté a contacto directo o sufra aumentos bruscos de temperatura. De esa manera se reduce el riesgo de incendios y se conserva la calidad de los tejidos.

Otra recomendación para optimizar tiempos y evitar el típico olor a humedad es separar las prendas según su grosor y material. Las piezas más pesadas, como toallas y jeans, suelen secarse más lentamente y conviene colgarlas en zonas con mayor exposición al flujo de aire. Las prendas sintéticas y livianas tienden a secarse más rápido y pueden ubicarse en el centro o los extremos del tender.

Prácticas simples desde Asia ayudan a enfrentar días húmedos, cuidando las telas y manteniendo el orden en la casa (Canva)

La ventilación constante combinada con una disposición inteligente de la ropa permite obtener prendas secas en pocas horas, sin recurrir a secarropas ni a grandes gastos de electricidad. Otra ventaja de este sistema es que resulta apto para espacios reducidos, como departamentos sin balcón, lavaderos techados o habitaciones multifunción. No requiere adquirir artefactos costosos ni instalaciones complejas, lo que lo convierte en una opción práctica y accesible.

El método japonés de secado también presenta beneficios ambientales. Al evitar electrodomésticos de alto consumo, contribuye al ahorro energético y reduce la huella de carbono doméstica. Además, prolonga la vida útil de la ropa, ya que las telas no se deterioran por exposición al calor excesivo o por centrifugados intensos.

La adaptación de esta técnica suele darse por necesidad en grandes ciudades, durante los meses donde las lluvias son continuas y el clima húmedo impide secar al aire libre. El reconocimiento a la eficiencia del método ha ido creciendo entre quienes buscan alternativas económicas y ecológicas para las tareas del hogar.

Secar la ropa con la ayuda de un ventilador y el orden estratégico de las prendas permite superar con eficacia los problemas asociados a la humedad y a la falta de sol. La clave está en la circulación de aire frío combinada con una adecuada organización en el tender, elementos que garantizan un secado rápido, seguro y sin olores indeseables, en cualquier clima y espacio.

