Tendencias

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Un nuevo método casero llama la atención por su simplicidad y popularidad entre los aficionados a la jardinería, generando curiosidad acerca de su propósito y eficacia

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La mezcla de cáscara de
La mezcla de cáscara de banana y vinagre enriquece el sustrato de macetas y huertas urbanas, promoviendo el crecimiento saludable de las plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el uso de alternativas naturales para el cuidado del jardín ha aumentado, especialmente entre quienes buscan soluciones económicas que reduzcan el desperdicio y prescindan de fertilizantes industriales.

Una opción destacada es la mezcla de cáscara de banana con vinagre, un método recomendado tanto por especialistas como por medios reconocidos, entre ellos Real Simple y Better Homes & Gardens. Estos portales de jardinería explican cómo los residuos de cocina pueden convertirse en poderosos aliados para fortalecer las plantas de manera sencilla y sostenible, al tiempo que se cuida el medio ambiente.

Por qué la mezcla de cáscara de banana con vinagre es buena para el jardín

En el contexto de la jardinería actual, cada vez más personas buscan opciones naturales y económicas para el cuidado de sus plantas. La combinación de cáscara de banana y vinagre se ha convertido en una de las soluciones caseras preferidas, gracias a sus efectos positivos en la salud y vitalidad del jardín.

El método casero aprovecha residuos
El método casero aprovecha residuos de cocina y reduce la necesidad de fertilizantes industriales, cuidando el medio ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que hace especial a esta mezcla es la capacidad de aportar nutrientes clave de manera sencilla y aprovechar residuos domésticos, reduciendo la necesidad de productos comerciales y minimizando el impacto ambiental. Diversos medios especializados, como Real Simple y Better Homes & Gardens, coinciden en que aplicar fertilizantes orgánicos provenientes de residuos de cocina representa una alternativa eficaz y accesible para los cuidadores de huertas, jardines urbanos y macetas.

Cómo ayuda la cáscara de banana a las plantas

La cáscara de banana es un residuo orgánico que muchas veces se desecha sin considerar sus beneficios para el suelo. Este material contiene potasio, fósforo y magnesio, tres minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El potasio favorece la resistencia general de las especies, estimula la formación de flores y frutos y fortalece el sistema radicular.

La cáscara de banana aporta
La cáscara de banana aporta potasio, fósforo y magnesio, minerales esenciales para la resistencia y desarrollo de las plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fósforo impulsa el crecimiento y la fortaleza de la raíz, mientras que el magnesio resulta imprescindible para la fotosíntesis, ayudando a las plantas a generar su propio alimento. Según Real Simple, “las cáscaras de banana son una fuente natural y orgánica de nutrientes, ideales para enriquecer el sustrato del jardín”. Su descomposición en el sustrato libera lentamente estos minerales, permitiendo que las plantas los absorban de manera gradual y eficiente.

Cómo ayuda el vinagre a las plantas

El vinagre blanco o de manzana, por su parte, cumple con una doble función al integrarse en el fertilizante casero. Primero, gracias a su acidez natural, favorece la descomposición de la cáscara de banana, acelerando el proceso mediante el cual los nutrientes son transferidos al líquido fertilizante.

El vinagre acelera la descomposición
El vinagre acelera la descomposición de la cáscara y ajusta el pH del suelo, beneficiando especies que prefieren ambientes ácidos (VisualesIA)

Segundo, el vinagre reduce ligeramente el pH del suelo, lo que puede ser especialmente ventajoso para especies que prefieren ambientes ácidos, como hortensias, azaleas o determinados frutales. Better Homes & Gardens sugiere que la aplicación controlada de vinagre contribuye a ajustar el pH, pero advierte: “El uso excesivo puede afectar negativamente a plantas sensibles a la acidez, por lo que siempre debe hacerse con moderación y bajo observación”.

Por eso, es recomendable probar la mezcla en una sola planta antes de aplicarla masivamente para confirmar que el suelo y las especies respondan bien a la acidez.

Cómo preparar la mezcla de cáscara de banana y vinagre

La elaboración del fertilizante es simple y sus ingredientes habituales en cualquier hogar. Para empezar, se deben recolectar las cáscaras de banana y colocarlas en un recipiente limpio, como un frasco de vidrio. El siguiente paso consiste en cubrir a fondo las cáscaras con vinagre blanco o de manzana, asegurando que queden completamente sumergidas. Este preparado debe reposar al menos 48 horas, tiempo necesario para que los nutrientes se desprendan y se mezclen con el vinagre, formando un concentrado nutricional apto para el jardín.

Antes de aplicar, es fundamental diluir el líquido resultante en partes iguales con agua –esto previene posibles daños derivados del exceso de acidez–. La mezcla debe emplearse únicamente sobre la tierra, sin contacto directo con hojas o tallos.

La preparación del fertilizante casero
La preparación del fertilizante casero requiere reposar la mezcla de cáscara y vinagre al menos 48 horas antes de su uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas recomiendan utilizar la solución una vez por semana, especialmente en especies adaptadas a sustratos ácidos. Para quienes cuentan con sistema de compost, existe la opción de incorporar directamente las cáscaras troceadas al compostador, prescindiendo del vinagre y favoreciendo una descomposición natural.

El fertilizante casero de cáscara de banana y vinagre representa una solución práctica, económica y respetuosa con el medio ambiente para fortalecer el jardín. Sus beneficios nutricionales, la sencillez de preparación y el respaldo de publicaciones especializadas avalan su incorporación como parte de una rutina consciente y sostenible de jardinería.

Temas Relacionados

BananaVinagreFertilizanteJardínNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

De la huida al refugio: cómo una vaca logró escapar del sacrificio y ganar una segunda oportunidad

El rescate de Mootilda evidencia cómo la intervención de la comunidad y organizaciones sin fines de lucro puede ofrecer segundas oportunidades a animales en riesgo de perder la vida

De la huida al refugio:

Receta de hamburguesas de arvejas, rápida y fácil

Los medallones se convirtieron en protagonistas de la cocina de aquellos que priorizan la salud y buscan incorporar legumbres

Receta de hamburguesas de arvejas,

Sheldon Cooper se equivocó: el mejor número no es el 73, sino el 37

Entre ecuaciones y referencias científicas, un patrón sencillo desafía la “supremacía” del elegido por el protagonista de The Big Bang Theory

Sheldon Cooper se equivocó: el

Poblaciones en riesgo por el cambio climático: cómo las desigualdades marcan el futuro

Una investigación revela variaciones en la ubicación de comunidades cercanas al mar, determinadas por la capacidad de adaptación y los recursos disponibles frente a amenazas ambientales

Poblaciones en riesgo por el

Restos de armas y barcos de guerra bajo el agua se transformaron en refugios para la vida silvestre

Dos equipos científicos documentaron cómo vestigios sumergidos de la Primera y Segunda Guerra Mundial favorecen la formación de ecosistemas con gran diversidad de especies. La amenaza de la contaminación por compuestos tóxicos

Restos de armas y barcos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Preocupación por un principio de

Preocupación por un principio de incendio en la Casa Rosada

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por compartir un video de cómo golpeó y mató a un cachorro de puma

Receta de hamburguesas de arvejas, rápida y fácil

La semana de la ayuda de EEUU terminó con las reservas por encima de los USD 41.000 millones y nuevos controles cambiarios

INFOBAE AMÉRICA
Rusia está ayudando a China

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

Partió a la NASA el satélite argentino Atenea, que viajará a la Luna en la misión espacial Artemis II

TELESHOW
La palabra de Milett Figueroa

La palabra de Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

Cumpleaños y reflexión: Pancho Dotto festeja 70 años rodeado de gratitud y memoria