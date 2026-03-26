Sociedad

La historia de la silla de ruedas “Monster”: la solución a una problemática que viven las personas con discapacidad

Creada por la Fundación Jean Maggi y VML Argentina, con su diseño absurdo, busca exponer uno de los principales obstáculos que se viven en las calles. Apuntan a concientizar sobre la obstaculización de las rampas

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Una silla de ruedas intervenida con ruedas gigantes. Así de irrisorio como suena, fue la idea que irrumpió durante la inauguración del TC2000 y, de inmediato, captó la atención de todos en las redes sociales. La imagen, tan inesperada como llamativa, expone de forma directa una problemática que se repite en todos lados: la obstrucción de rampas y espacios accesibles para personas con discapacidad.

La iniciativa corresponde a la Fundación Jean Maggi, que desde hace una década impulsa campañas de concientización sobre la importancia de la movilidad y la inclusión, y que ahora redobla la apuesta con una acción visual que busca poner en agenda el derecho a la libre circulación.

La "Silla Monster" no es un producto funcional ni está pensada para la venta. Según detalló el propio Jean Maggi en diálogo con Infobae, el objetivo de su creación fue “buscar una pieza audiovisual que pudiese dejar en conversación una problemática que día a día crece y es el tapado de las rampas”.

El diseño, disruptivo y absurdo, responde a una premisa concreta: “Representar cómo debería ser una silla si la sociedad no respeta a estos espacios. Y que podamos imaginar el caos que sería una ciudad con este tipo de sillas”. La intervención refiere a los vehículos “monster” y que la silla puede subir veredas y superar obstáculos urbanos, una solución exagerada para un problema que, según la fundación, no debería existir.

La imagen de la Silla Monster se viralizó en redes sociales tras su debut en el TC2000
La imagen de la Silla Monster se viralizó en redes sociales tras su debut en el TC2000

La campaña se lanzó durante la Semana de la Accesibilidad y, desde su primera aparición pública, el impacto fue inmediato. El público se mostró sorprendido, se acercó a fotografiarse con la silla y las imágenes se replicaron rápidamente en plataformas digitales. “Fundamentalmente, nos ha sucedido que los lleva a sus redes, lo cual indica que el objetivo de visibilidad, el de mostrar la problemática, se logró”, explicó Maggi.

La acción busca ahora ampliar su alcance. La idea es que la silla recorra distintos puntos del país y cierre su periplo el 28 de abril en Córdoba, en el aniversario de la fundación. Al mismo tiempo, se proyecta que la pieza termine su ciclo en el museo de la industria local.

La elección de una campaña visual responde a una necesidad de instalar el debate sobre accesibilidad en la agenda pública. Según los datos que maneja la fundación, el único indicador concreto sobre la obstrucción de rampas son las multas, que muestran un crecimiento exponencial.

La campaña de la Fundación Jean Maggi propone recorrer el país con la Silla Monster
La campaña de la Fundación Jean Maggi propone recorrer el país con la Silla Monster

“Somos hijos del rigor y creo que la multa sería lo mejor. Sin embargo, tengo esperanza en que la sociedad entienda el daño que hace tapar una rampa”, señaló el fundador. El bloqueo de rampas aumentó un 70% en los últimos años, lo que convierte un trayecto cotidiano en un obstáculo imposible de cruzar para miles de personas con discapacidad.

El mensaje de la campaña es directo: “Esta silla no debería existir. Ayúdanos a que no suceda”, reza el lema oficial. El hashtag #NoTapemosRampas convoca a sumarse a la conversación y a repensar prácticas cotidianas que, muchas veces sin intención, terminan excluyendo.

Para Maggi, el problema de fondo no se explica solo por la falta de infraestructura, sino también por una cuestión de conciencia social. Consultado por este medio, fue tajante: “La falta de empatía del ciudadano común es tremenda”.

El bloqueo de rampas creció un 70 por ciento en los últimos años según datos de la Fundación
El bloqueo de rampas creció un 70 por ciento en los últimos años según datos de la Fundación

La situación en el interior del país resulta aún más compleja. “Buenos Aires tuvo la suerte de tener una persona con discapacidad en el gobierno y por eso las rampas son más comunes, pero si nos adentramos en el interior de la problemática, es tremenda. Increíble la odisea de una persona para transitar o moverse de un lugar a otro, rampas, transporte, etc.”, puntualizó el entrevistado.

La Fundación Jean Maggi cumple diez años de trabajo y, en este tiempo, mantuvo una agenda centrada en la inclusión, la convivencia y la transformación del concepto de discapacidad. En su repaso, Maggi mencionó el documental realizado por Juan José Campanella, titulado “El límite infinito”, que estuvo disponible en Netflix durante cinco años y que, según el propio protagonista, ayudó a cambiar la percepción social, orientándola hacia la capacidad y no hacia la limitación.

Además, la fundación sostiene un taller donde trabajan personas con discapacidad fabricando bicicletas adaptadas, con el objetivo de promover el trabajo, la educación, el deporte y la libre circulación.

El objetivo de la Silla Monster es educar sobre la importancia de respetar espacios accesibles
El objetivo de la Silla Monster es educar sobre la importancia de respetar espacios accesibles

La continuidad de la campaña depende ahora de la articulación con empresas y medios de comunicación. El objetivo central, según detalló Maggi a Infobae, es “educar con buenas ideas y sin pelearse con la sociedad, porque así se obtienen muy buenos resultados”.

La invitación se extiende a quienes todavía no dimensionan el impacto de bloquear rampas y espacios accesibles: “Tapar una rampa es adueñarse del tiempo del otro. Me pregunto: ¿quién le dio semejante poder a aquel que tapa rampas?”.

La Silla Monster avanza en su recorrido con la promesa de seguir visibilizando la problemática en diferentes puntos del país. El itinerario incluye una parada final en Córdoba y la posibilidad de que el objeto sea expuesto en el museo de la industria una vez concluida la campaña.

La apuesta de la Fundación Jean Maggi apunta a que el derecho a la movilidad no dependa de la conducta de terceros y que la ciudad se convierta en un espacio de circulación real para todas las personas.

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