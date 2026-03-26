El Festival Internacional de Cine de Panamá anuncia su décimo cuarta edición: una apuesta por la identidad y el talento regional

Directivos y autoridades presentan la programación oficial de la décimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá./(IFF Panamá)

La Fundación IFF Panamá ha anunciado la realización de la décimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), que se celebrará del 9 al 12 de abril de 2026.

El evento, considerado el epicentro del cine en Centroamérica y el Caribe, reunirá a autoridades, directivos, medios y representantes de la industria audiovisual para consolidar a Panamá como un puente entre la cinematografía mundial y la identidad de la región.

En esta edición, el festival reafirma su papel como motor de la economía creativa y plataforma de visibilidad internacional para el talento local y regional.

El festival presentará una cuidadosa selección de 40 películas provenientes de América Latina, África, Europa y Asia, incluyendo siete producciones panameñas.

De estas, tres tendrán su estreno nacional y dos su estreno internacional, fortaleciendo así la presencia del cine panameño en la cita cinematográfica.

Entre los títulos locales destacados figuran Saloma (dirigida por Miguel González), Paraíso Tropical (Abner Benaim), El viaje del Kokodrit (Elio B. Cumampio y Guido Bilbao), En busca del indio conejo (Annie Canavagio) y Cautiverio (Omar Calvo). La programación también incluye el estreno internacional de la comedia dramática puertorriqueña Sana y Salva, de Arí Maniel Cruz, y la cinta chilena La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 10 de abril en el histórico Teatro Nacional, con la alfombra azul de COPA Airlines y la proyección del documental peruano Runa Simi, dirigido por Augusto Zegarra. Esta obra, galardonada en el Festival de Tribeca 2025 con el Albert Maysles Award, aborda la preservación lingüística a través del doblaje al quechua. La clausura, prevista para el domingo 12 de abril, celebrará el legado caribeño con la proyección de Milly: Reina del Merengue, dirigida por Leticia Tonos, en homenaje a la icónica Milly Quezada.

Los organizadores anunciaron que siete producciones panameñas destacan entre los 40 filmes seleccionados para la nueva edición del festival./(IFF Panamá)

Durante la conferencia de prensa de lanzamiento, la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron, subrayó la responsabilidad del festival con los cineastas y la industria local, así como el papel de Panamá como punto de conexión entre la región y el mundo.

Ortega Heilbron destacó: “Tenemos una responsabilidad enorme con nuestros cineastas y con la industria, pero también con Panamá, que por su posición geográfica, generosidad y nobleza como país sirven para impulsar y conectar a toda la región e inclusive al mundo. Esto es lo que ha sido IFF Panamá para nuestra región y para el Cine de Centroamérica y del Caribe”.

Por su parte, la directora del festival, Karla Quintero, agradeció al equipo que ha hecho posible cada edición y resaltó el trabajo apasionado que permite ofrecer un festival de calidad. “Han sido 13 años trabajando juntos, quienes en cada edición hacen posible con trabajo arduo y un profundo compromiso que todo ocurra para el público pueda disfrutar un festival de altura”, afirmó.

La edición de 2026 marca un hito al incorporar una transición visual estratégica que evolucionará en 2027, con el objetivo de proyectar una marca cultural sólida, vinculada a la identidad panameña y con una resonancia internacional creciente. La Ciudad de las Artes será la sede principal y núcleo del programa educativo del festival, que incluirá master class, paneles y talleres.

Manuel Abramovich, cineasta argentino y ganador del Oso de Plata en la Berlinale, impartirá una clase magistral sobre documental autoral. Además, se realizarán paneles con expertas como Diana Cadavid (TIFF) e Itzel Martínez (Ambulante), así como el programa “Voces de los Territorios”, que fomenta la participación de jóvenes de la comunidad Guna Dule y becarios Colón.

El IFF Panamá anunció que se harán proyecciones gratuitas en comunidades de Ciudad de Panamá y San Miguelito./(IFF Panamá)

El impacto comunitario también será relevante este año, con proyecciones gratuitas al aire libre en barrios de Ciudad de Panamá y San Miguelito, así como en el Biomuseo. Desde 2012, IFF Panamá ha convocado a más de 187,000 espectadores y continúa expandiendo su alcance con actividades educativas en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio e Industria refrendaron su apoyo al festival, resaltando su importancia para la generación de empleo, la atracción de inversión y el fortalecimiento de la identidad nacional a través del cine. La ministra Maruja Herrera subrayó que el festival “es una marca país que proyecta nuestro talento, atrae al mundo hacia nuestra industria audiovisual y nos posiciona como un punto de encuentro para el diálogo, la formación y la colaboración creativa”.

Los boletos para la décimo cuarta edición del IFF Panamá ya están disponibles en panatickets.com. La Fundación IFF Panamá, organizadora del evento, continúa apostando por el desarrollo de la industria cinematográfica, el intercambio cultural y la difusión internacional del cine centroamericano y caribeño, consolidando al festival como un referente en la región y el mundo.