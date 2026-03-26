Nicole Neumann le respondió a Juli Poggio luego de su comentario contras las botineras: “No está bueno generalizar”

La modelo recordó sus propia experiencia como pareja de un jugador de fútbol (Video: Puro Show-El Trece)

Julieta Poggio quedó en el ojo de la tormenta al asegurar en una entrevista que “jamás sería botinera”, que “los futbolistas son todos gatos” y que “todas las mujeres de los futbolistas son cornudas”. Sus declaraciones, que rápidamente se viralizaron y generaron fuertes repercusiones en redes y en los medios, no tardaron en recibir respuestas de figuras que hace años están vinculadas al mundo del fútbol.

“No podría ser botinera. No me veo en esa vida. Me parece, con todo respeto, que son todos súper gatos. Siento que muchas minas son cornudas. No podría, a mí me gusta mucho ser muy independiente. Ganarme mi propia plata, irme a donde quiero. No sé si podría acompañar a un jugador a cualquier lado y dejar todas mis cosas”, fue la declaración que hizo Poggio en uno de los programas de DGO.

Entre ellas, Nicole Neumann, quien durante años fue considerada una de las botineras más reconocidas por su matrimonio con Fabián Cubero, respondió en diálogo con Puro Show (El Trece) y eligió la mesura: “Uy, qué fuerte”, comentó apenas escuchó el textual de Julieta. Nicole tomó distancia de cualquier generalización: “A mí me parece que no, en nada me parece que hay que meter a todos en la misma bolsa para nada. No, no, no siempre es todo tan, tan literal para ningún lado de nada. Siempre hay excepciones, se puede haber casos como otros que nada que ver, me parece que no”.

Nicole le respondió a Poggio luego que dijera que todos los jugadores de fútbol son "gatos"

El cronista insistió sobre la fama de los futbolistas y el supuesto destino inevitable de las mujeres que los acompañan, pero Nicole fue categórica: “No hay que meter a todos en la misma bolsa, ni en, en ningún rubro, ni en ninguna clasificación, ni en nada. No, no está bueno”. Reconoció que escuchó historias y rumores, pero aclaró: “He escuchado, obviamente he escuchado, pero por eso te digo, no es todos. No, para nada, no, no me parece”.

Cuando le preguntaron por su experiencia personal, Nicole amplió su mirada: “De hecho, me parece que, a ver, pasan un montón de cosas en las parejas en absolutamente todos los rubros, no solamente el fútbol, ¿se entiende? Temas en las parejas de un lado o del otro, hay tanto en... que no sé, en cualquier profesión que se te ocurra. Me parece que es más una cosa del ser humano en sí, si querés, y tampoco de todos, que de encasillar ahí, ¿no?”.

La charla también abordó la cuestión de la independencia económica y la decisión de muchas mujeres de acompañar a sus parejas futbolistas en sus carreras internacionales. Nicole explicó: “No, me parece que por ahí muchas lo hacen, pero también es algo que uno hace por la familia, porque bueno, qué sé yo, tu marido tiene que ir a trabajar afuera, pero también le pasa a un diplomático de golpe o a un CEO de una empresa que lo mueven a otro país. Y bueno, si la mujer acompaña porque tiene hijos y está haciendo todo como el sostén de la familia, me parece que también es un rol importantísimo y supervalioso”.

La respuesta de Nicole Neumann aportó una mirada más amplia sobre la vida en pareja, el recorte mediático sobre las mujeres vinculadas al fútbol y el valor de no caer en prejuicios ni etiquetas. Frente a la ola de comentarios y reacciones que desató Julieta Poggio, la modelo defendió el derecho a la diversidad de historias, reivindicó el rol de las mujeres que eligen acompañar y sostuvo que el amor, la lealtad y los problemas de pareja existen en todos los ámbitos, no solo en el fútbol.