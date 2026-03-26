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Faustino Oro fue convocado por el equipo argentino para disputar la Olimpíada de ajedrez: el nuevo récord que marcará

Con tan solo 12 años el Maestro Internacional fue confirmado como integrante del seleccionado nacional en la Olimpíada de Uzbekistán

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Faustino Oro en el Open Internacional Aeroflot
Faustino Oro es el argentino más joven en ser convocado para representar al país en una olímpiada (Crédito: aeroflotopen)

El ajedrez argentino vivirá un momento histórico en la Olimpíada de Samarcanda 2026, con la presencia de Faustino Oro en el equipo absoluto nacional. Con solo 12 años, el joven Maestro Internacional se convertirá en el argentino más joven en disputar una olimpíada, superando por amplio margen el récord anterior que ostentaba Alan Pichot, quien participó en Bakú 2016 a los 18 años.

La Federación Argentina de Ajedrez oficializó la nómina que representará al país en la 46ª Olimpíada, a celebrarse en Uzbekistán entre el 15 y el 28 de septiembre. La confirmación de Oro, quien tendrá 12 años y once meses justo para el inicio del certamen, marca un hito en la historia del ajedrez nacional. El joven prodigio ya había sido parte de la delegación en Budapest 2024, aunque en aquella ocasión lo hizo como invitado y colaborador en la preparación del equipo, sin integrar la formación titular.

El equipo absoluto argentino estará compuesto, además de Oro, por los Grandes Maestros Diego Flores, Sandro Mareco, Fernando Peralta y Federico Pérez Ponsa. Para el joven, la oportunidad llega en un contexto de crecimiento meteórico y con la expectativa de convertirse pronto en Gran Maestro, una meta que lo obsesiona y para la que mostró notables progresos en los últimos meses.

Faustino Oro en Moscú (Rusia) en el Open de Aeroflot
Faustino Oro conforma la nómina para la 46ª Olimpíada a celebrarse en Uzbekistán (Crédito: aeroflotopen)

La convocatoria de Oro era un secreto a voces en el ambiente ajedrecístico, pero la oficialización consolidó su figura entre los mayores. Su irrupción genera enorme expectativa, no solo por su juventud, sino también por su recorrido internacional. El hecho de que un jugador tan joven integre la formación principal de Argentina en una olimpíada constituye un récord difícil de igualar en el corto plazo.

Alan Pichot había sido el argentino más joven en una olimpíada. Su debut en Bakú 2016 fue con victoria tras 37 jugadas frente al jamaiquino Shreyas Smith, un estreno que marcó un antes y un después en la cantera nacional. Ahora, la vara queda mucho más alta con Faustino Oro, quien buscará dejar su huella en Uzbekistán en una competencia que congrega a los mejores equipos del mundo.

La Olimpíada de Ajedrez es el torneo más prestigioso por equipos a nivel internacional y se disputará, en esta ocasión, a 11 rondas. Cada enfrentamiento se jugará con cuatro titulares y un suplente que rotará según la estrategia de cada jornada. El ritmo de juego será de 90 minutos por jugador para las primeras 40 movidas, con 30 minutos adicionales hasta el final y un incremento de 30 segundos por jugada. Estos detalles técnicos, habituales en la élite del ajedrez, serán parte de la experiencia que Faustino Oro vivirá por primera vez desde el tablero principal.

Faustino Oro en el Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar
Faustino Oro superó el récord que logró Alan Pichot en Bakú 2016

La historia del ajedrez argentino en las olimpíadas cuenta con dos momentos de gloria: los subcampeonatos alcanzados en la década del cincuenta, que figuran como las mejores actuaciones colectivas del país. En 2026, Argentina partirá preclasificada entre los mejores 29 equipos del mundo, lo que confirma el prestigio sostenido a lo largo de las décadas y la calidad de su cantera.

Faustino Oro llega a la cita olímpica tras una destacada actuación en el torneo Aeroflot, donde partió como preclasificado número 35 y terminó en la posición 27 con 5,5 puntos, gracias a cuatro victorias, tres empates y dos derrotas. El joven argentino cerró su actuación a solo 2 puntos del campeón, el ruso Ian Nepomniachtchi, ex subcampeón mundial, y sumó unidades valiosas para su ranking internacional.

Del 7 al 12 de abril, Oro participará del Abierto de Ajedrez de Menorca, en España. Será a nueve rondas, bajo Sistema Suizo y contará con 150 participantes. Allí buscará la tercera norma para ser considerado Gran Maestro.

En paralelo, el seleccionado femenino también ya tiene definida su formación: Ernestina Adam, Anapaola Borda, María José Campos, Candela Francisco y Anna Scarsi representarán a la Argentina, bajo la conducción de Sebastián Iermito. Mientras Faustino Oro persigue el sueño de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, su convocatoria para Samarcanda lo coloca en el centro de todas las miradas y lo confirma como la gran promesa del ajedrez argentino.

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