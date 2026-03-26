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Irán lanzó diez oleadas de misiles y Hezbollah mató a un israelí en una de las jornadas más intensas del conflicto

El jefe del Estado Mayor israelí alertó este jueves al Gobierno sobre la escasez de personal en un ejército que combate simultáneamente en Irán, Líbano, Gaza, Siria y Cisjordania

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Una imagen tomada con un dron muestra los daños en un barrio residencial tras una noche de ataques con misiles iraníes que hirieron a decenas de israelíes, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Arad, al sur de Israel, el 26 de marzo de 2026 REUTERS/Ilan Rosenberg
Una imagen tomada con un dron muestra los daños en un barrio residencial tras una noche de ataques con misiles iraníes que hirieron a decenas de israelíes, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Arad, al sur de Israel, el 26 de marzo de 2026 REUTERS/Ilan Rosenberg

Israel encajó este jueves una de las jornadas de ataques más intensa desde el inicio del conflicto con Irán, con diez oleadas de misiles iraníes en menos de doce horas y más de cien proyectiles lanzados por Hezbollah desde el Líbano, en una escalada que dejó un muerto en la ciudad costera norteña de Nahariya y al menos 22 heridos leves en todo el país.

El servicio de emergencias Magen David Adom registró las primeras alarmas poco antes de las siete de la mañana, hora local, y las últimas pasadas las seis de la tarde, en una sucesión de andanadas iraníes dirigidas principalmente a la región de Tel Aviv y el centro del país, con algunas apuntando también a Jerusalén y a la ciudad portuaria de Haifa. Ninguno de esos proyectiles dejó víctimas mortales ni se reportaron caídas directas en suelo israelí, aunque la censura militar impide difundir información sobre posibles impactos en infraestructuras críticas.

La única víctima mortal del día fue consecuencia de un ataque de Hezbollah. Un cohete disparado desde el Líbano impactó sobre tres vehículos aparcados frente a un edificio en Nahariya y mató a Uri Peretz, un hombre de 43 años cuya identidad confirmó la prensa local. Otro hombre de 50 años resultó herido de gravedad. El ataque tuvo lugar alrededor de las cuatro de la tarde, hora local.

Se trata del segundo israelí muerto por proyectiles de Hezbollah desde que el grupo terrorista chií retomó los ataques el 2 de marzo, en respuesta a la ofensiva conjunta estadounidense-israelí contra Irán. Desde entonces, los bombardeos israelíes sobre el Líbano han causado más de 1.100 muertos y aproximadamente un millón de desplazados en el sur del país, según el Ministerio de Salud de Beirut.

El balance total de víctimas en territorio israelí desde el inicio del conflicto el 28 de febrero asciende a 18 muertos entre caídos por misiles iraníes y proyectiles de Hezbollah. A esas cifras se suman cuatro mujeres palestinas fallecidas en Cisjordania al impactar restos de un misil en una peluquería cerca de Hebrón, en un incidente atribuido por las fuerzas israelíes a un proyectil iraní de racimo.

Misiles lanzados desde Irán cruzan el cielo sobre el centro de Israel la mañana del martes 24 de marzo de 2026 (AP Foto/Ohad Zwigenberg)
Misiles lanzados desde Irán cruzan el cielo sobre el centro de Israel la mañana del martes 24 de marzo de 2026 (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

El Ejército israelí calcula que Irán ha disparado más de 400 misiles desde el inicio del conflicto, con una tasa de intercepción que las fuerzas armadas cifran entre el 90 y el 92 por ciento. Pese a ese balance, la ofensiva balística iraní ha logrado causar daños materiales recurrentes en zonas residenciales de ciudades como Arad, Rishon Lezion y Bnei Brak.

El conflicto estalló el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea sorpresiva contra Irán mientras se desarrollaban negociaciones diplomáticas en Ginebra. La operación, denominada Furia Épica por el Pentágono, tuvo como consecuencia la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei, y de varios mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán respondió con una campaña de misiles y drones que se prolonga ya casi cuatro semanas y que ha golpeado además bases militares estadounidenses y aliadas en Baréin, Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.

En ese contexto, el presidente Donald Trump amplió este jueves diez días su ultimátum a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, fijando el nuevo plazo para el 6 de abril. Pakistán confirmó actuar como canal de las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán en torno a una propuesta de paz de quince puntos. Con las fuerzas israelíes operando en múltiples frentes simultáneos, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, alertó a ministros del Gobierno sobre la creciente escasez de personal, según confirmó a CNN una fuente israelí.

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