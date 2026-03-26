Tan Biónica prepara su regreso al estadio Vélez con un show renovado: noche de clásicos, estrenos y emoción desbordante

Tan Biónica lanzó "El problema del amor", el primer adelanto de su nuevo álbum

Después de una década sin estrenar nueva música, este fin de semana marca un hito para Tan Biónica. La banda volverá a presentar un álbum en vivo y emocionar a sus fanáticos en su vuelta al estadio Vélez Sarsfield. Con la emotividad y la esencia pop rock, por primera vez, el grupo dará vida a El Regreso, causando el furor entre sus fans a lo largo de tres fechas. El espectáculo reunirá clásicos y nuevas canciones, marcando así el inicio oficial de una nueva etapa.

El grupo, conformado por, Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Diega Lichtenstein y Seby Seoane, interpretará por primera vez en vivo las canciones de El Regreso junto a los temas emblemáticos que han definido su trayectoria. De esta manera, la banda movilizará a sus fans el 27, 28 y 29 de marzo.

Diez años después de su último disco con canciones nuevas, el lanzamiento de “El Regreso” marca un nuevo inicio en la historia del grupo. El álbum, con diez temas, fue publicado pocos días antes del anuncio del show y ya superó los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales. Todas las canciones ingresaron en el top 50 de Spotify Argentina, mostrando el magnetismo intacto de la banda.

Entre los temas más destacados figuran las colaboraciones con Airbag (“Tus Cosas”), Nicki Nicole (“Boquitas Pintadas”) y Andrés Calamaro (“Mi Vida”). También sobresalen canciones como “El Problema del Amor”, “El alma en el camino” y “X=4”, que permiten apreciar la evolución sonora de Tan Biónica sin perder su identidad pop-rock característica.

Chano y Tan Biónica conquistan a sus fans con nuevos himnos y clásicos eternos (Gustavo Gavotti)

Según había adelantado Chano Moreno Charpentier en sus redes sociales, el grupo prepara una experiencia renovada para cada escenario, con novedades dentro del montaje, efectos especiales y posibles elementos como pasarelas y ascensores.

“Estamos diseñando una experiencia para cada uno de los venues. La mayoría de esta gira son estadios, pero también estamos armando todo para que los shows que son a techo cubierto, sean increíbles también. Esta, sin dudas, va a ser la gira más increíble de nuestras vidas”, cerró Chano antes de mostrar un pequeño fragmento de los ensayos de la banda que se prepara para presentar sus nuevos temas y también los clásicos de siempre.

A finales de enero, Chano había compartido un sentido mensaje en sus redes en referencia a sus shows. “Solo gracias a ustedes tengo el trabajo que tengo y que tanto amo”, comenzó afirmando el cantante, y planteando el dilema que le generaban las vacaciones en ese entonces: “¿Por qué dejar de hacer las actividades que uno ama para no hacer nada?”.

El fenómeno Tan Biónica vuelve a unir generaciones con su música y una gira inolvidable (Gentileza: DF Entertainment)

“Uno de los motivos más importantes es hacerlo por el otro, que tal vez lo necesita. Es ahí cuando me doy cuenta que esa no es la mejor de las razones. Es la única. El amor”, sostuvo Chano, reforzando ese concepto como motor de vida para transformarlo en el eje central de su mirada sobre el descanso y el trabajo.

Como si fuera poco, más allá de lo musical, Tan Biónica anunció que la gira contará con productos oficiales creados por sus integrantes, inspirados en la estética y el concepto de El Regreso. Entre los artículos se encontrarán prendas como la famosa bandana de Chano. El vocalista adelantó que no faltarán las canciones tradicionales: “Los clásicos y las canciones que les gustan, ninguna va a faltar”, aseguró en comunicación con sus seguidores.

Tras el éxito de la gira “La Última Noche Mágica”, que en 2023 reunió a más de 500.000 personas en Argentina, Latinoamérica y Europa. La cita simboliza el reencuentro con el público tras siete años de pausa que comenzaron en 2016, y refuerza la vigencia de la banda en la escena musical.

Tan Biónica volverá a los escenarios porteños con un show único donde se mezclan los clásicos con los nuevos temas de “El Regreso”, haciendo vibrar a los fans en cada canción

Desde sus inicios en Buenos Aires, Tan Biónica se consolidó como uno de los referentes del pop-rock argentino de las últimas décadas. La formación alcanzó su máximo reconocimiento entre 2010 y 2015 con álbumes como “Obsesionario” y “Destinología”, que incluyeron canciones convertidas en verdaderos himnos generacionales.

Con una propuesta que fusiona pop, rock y elementos electrónicos, el grupo construyó una conexión emotiva con su público. Tras la pausa iniciada en 2016, el regreso de Tan Biónica en 2023 volvió a movilizar a miles de fans en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España.

La nueva etapa se anticipa como una celebración especial para la banda y sus seguidores, combinando el lanzamiento de canciones inéditas con la energía reconocida de sus presentaciones en uno de los escenarios más representativos del país.