“¿Qué hacés que no le contestás el teléfono a Scaloni?“: la increíble secuencia de la citación de uno de los jugadores de Argentina

Giay, en su etapa en la selección Sub 20 (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

La convocatoria a último momento de Agustín Giay a la selección argentina resultó una de las grandes novedades de la nómina del director técnico Lionel Scaloni de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera. En las últimas horas, se dieron a conocer los entretelones del llamado, que incluyó una verdadera pieza de comedia. Fue su papá el encargado de contar los detalles de lo sucedido con el lateral del Palmeiras, de 22 años.

Giay, surgido de San Lorenzo, fue citado para suplir a Gonzalo Montiel, marginado por un desgarro en el isquiotibial. Su reacción, según relató Cadena 3, fue de sorpresa y alegría absoluta. El propio Giay se enteró a través de una llamada insistente de su padre, quien había sido advertido primero por el representante del futbolista. La convocatoria coincidió con días libres que Giay disfrutaba en la capital argentina y motivó un inmediato festejo familiar.

Cómo se gestó el llamado y el papel de la familia Giay

El camino que desembocó en la citación comenzó con el rumor transmitido por el apoderado de Giay. “El representante de Agustín me comenta que se rumoreaba que existía la posibilidad de que lo convoquen, pero eran solo comentarios, hasta que 30 minutos después me vuelve a llamar para confirmarlo”, relató Maximiliano Giay a Cadena 3.

La confirmación llegó en un contexto de incertidumbre, pues la baja de Montiel apenas se había notificado. “Le dijeron que Agustín tenía que sumarse, pero que no podían contactar con él. Por eso, lo empecé a llamar yo”, explicó el papá del futbolista. Agustín, tras disputar el clásico ante Sao Paulo, había llegado a Buenos Aires para descansar y compartir tiempo con sus amigos, lejos de los rumores que crecían a su alrededor.

“Cuando me atiende, le digo: ‘¿Qué hacés que no le contestás el teléfono a Scaloni?’”, recordó el padre en comunicación con Cadena 3. En ese momento eran las 10 de la mañana y el joven dormía, sin imaginar que su situación cambiaría tan repentinamente.

La sorpresa y las primeras palabras de Giay al conocer la noticia

La reacción del marcador de punta fue inmediata cuando comprendió lo que sucedía. “Se reía, no lo podía creer, no lo podíamos creer ninguno, obviamente. Pero bueno, fue una hermosa situación”, continuó Maximiliano Giay.

Apenas enterado, el lateral derecho compartió la noticia con su familia. “A los 10 minutos nos hace una videollamada, comunicado con mi hijo, el más grande que estaba en Sao Paulo y José López, que ya estaba en el vestuario de la Selección”, detalló su padre. La alegría se extendió entre todos y fue acompañada de planificación familiar: los Giay acordaron reunirse en La Bombonera para estar presentes en el debut.

En Palmeiras, donde ganó continuidad (Reuters/Caean Couto)

El futuro de Giay en la Selección argentina

La convocatoria para los próximos amistosos internacionales representa la primera oportunidad de Agustín Giay, de 22 años, en la Selección mayor. La baja de Montiel y la prolongada ausencia de Juan Foyth, quien se recupera de una rotura del tendón de Aquiles, abrieron este espacio en la defensa argentina. El titular en el sector es Nahuel Molina.

El seguimiento del cuerpo técnico y las actuaciones destacadas de Giay en el Palmeiras fueron claves para esta inclusión. Ya había sonado en convocatorias anteriores. El propio jugador había manifestado en 2025: “Jugar en la Selección es mi máximo sueño”. Además, había afirmado: “Uno juega, entrena y lo que hago es para estar ahí. Es lo máximo que un jugador quiere: representar a su país, jugar Copas América y Mundiales”.

Giay desembarcó en San Lorenzo en 2017 desde Argentino de San Carlos. Es un producto genuino de las selecciones juveniles, ya que pasó con la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Incluso, fue capitán. Comenzó como mediocampista por derecha, también puede actuar como N° 5 y se afianzó como lateral. Y sueña con el Mundial, aunque a veces lo hace tan profundo que no escucha ni la llamada de Scaloni.