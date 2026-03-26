Martín Cirio generó preocupación al mostrar su cuerpo todo lleno de ronchas: “Quiero llorar”

El influencer compartió imágenes de cómo está su cuerpo ante una aparente reacción alérgica (Video: Instagram)

La reacción alérgica que sufrió Martín Cirio generó una ola de preocupación entre sus seguidores, luego de que el propio streamer mostrara imágenes y relatara el episodio en sus redes sociales. Fiel a su estilo, el influencer que por estos días se hace llamar Señora Efa, bromeó sobre su situación.

“Es una roncha gigantesca, no saben lo que pica y no me puedo rascar. No me puedo dormir así, estoy a nada de tomarme un Alplax y que pase lo que tenga que pasar, no quiero estar otra noche sin dormir”, aseguró. Las fotos publicadas por La Faraona o Martina, otros de sus apodos, permitieron ver manchas rojas y urticaria extendida en su cuerpo, especialmente en las axilas y el abdomen. “No les puedo mostrar, pero tengo todo el cuerpo, toda la parte abdominal, todo así, piel de viejo, toda con ronchas. Quiero llorar”, confesó.

El streamer buscó alivio con duchas frías y compresas para aliviar la picazón. “Ahora me voy a bañar y me voy a poner una ducha fría, que supuestamente con eso se va”, adelantó en sus historias. “El agua fría o compresas frías es lo único que me calma”, aseguró, mientras relataba que había tenido que soportar el agua a baja temperatura para calmar la comezón.

"Quiero llorar", escribió Martín Cirio mientras mostraba la urticaria que apareció en su cuerpo (Instagram)

En respuesta a los mensajes de seguidores preocupados, Martín llevó tranquilidad. “Me están poniendo todos que vaya al médico, ya fui al médico y estoy tomando una pastilla, no es que no me hice ver, ya estoy en tratamiento”, señaló, sobre su estado de salud y cómo se había atendido por un profesional de la salud, preocupado por cómo se encontraba.

Martín Cirio, con la Justicia de su lado

En febrero de este año Martín Cirio recibió una buena noticia: el rechazo de la Corte Suprema a la demanda por daños y perjuicios presentada contra él por su exnovio. El caso se originó a partir de la denuncia de Santiago Adamoli, quien responsabilizó a Cirio por el hostigamiento y las agresiones que recibió en redes sociales tras la difusión pública de su relación sentimental previa con el influencer.

Desde horas antes de confirmarse la resolución, el popular influencer compartió una serie de historias en su perfil de Instagram. En una se aprecia un reloz de arena y el texto “tic-tac”, en tato que en la siguiente, una imagen del actor Johnny Depp, que remite a las historias que hace un tiempo publicaba Mauro Icardi, en momentos en que mantenía un conflicto con Wanda Nara.

Martín Cirio puso fotos de las ronchas que tiene debajo de sus brazos, en la espalda, en la parte baja de su abdomen, en la zona del pubis, la ingle y las piernas

Al momento de conocer los resultados, sobre fondo negro apenas publicó una palabra en letras blancas: “Gané”. Luego compartió una imagen retocada de Cristina Kirchner en la que cambia el rostro de la exmandataria por la del influencer, y el texto “Arrójala a los lobos y volverá liderando la manada”.

En las primeras horas de ese día, Cirio compartió una imagen donde se ven apilados una serie de libros, entre los que se que encuentran los dos que escribió y la frase “Hermosa mañana, ¿verdad?“, original de Guillermo Francella en Los Exterminaitors y reinventada como meme para celebrar los triunfos. Finalmente, otra vez con fondo negro y letras blancas, destacó: ”La rueda gira, Tarde o temprano, pero gira. Y giró“.

El mensaje de Martín Cirio luego de compartir fotos de su cuerpo lleno de ronchas: "Ya fui al médico y estoy tomando pastillas"

El conflicto comenzó en 2019, cuando Cirio compartió con sus seguidores que su exnovio había iniciado una demanda reclamando el 30% de sus ganancias. En el video, el influencer relató detalles del romance con quien apodó El Chómpiras y la duración del vínculo, que se extendió durante once meses. La exposición de este episodio privado en una plataforma pública fue el detonante para que Adamoli iniciara acciones legales, argumentando que el video lo había expuesto a situaciones de hostigamiento en redes sociales.

La demanda presentada por Adamoli sostenía que Cirio debía responder por los daños sufridos, ya que su relato en redes, ante una audiencia masiva, habría generado un entorno propicio para el ataque de terceros. El planteo fue bien recibido por la Justicia en una primera instancia, que falló a favor del demandante. No obstante, la decisión fue revocada posteriormente por la Cámara Civil, órgano que consideró que no existía un vínculo causal directo entre las publicaciones del influencer y el hostigamiento denunciado.