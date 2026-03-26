El golazo de Kylian Mbappé en la victoria de Francia ante Brasil: sus impresionantes números en la selección

El amistoso internacional entre Brasil y Francia en el Gillette Stadium de Foxborough fue uno de los grandes atractivos de la fecha FIFA de marzo. Ambas potencias chocaron en la previa de la Copa del Mundo 2026 y, en un duelo plagado de estrellas, Kylian Mbappé acaparó los flashes con un golazo para encaminar la victoria por 2-1 de los europeos.

A los 31 minutos del primer tiempo, luego de un tenso desarrollo en el que predominaban las interrupciones, el delantero del Real Madrid inauguró el tanteador luego de una recuperación de Aurélien Tchouaméni en la mitad de la cancha. El mediocampista habilitó a Ousmane Dembélé, quien asistió a Kiki con un preciso pase filtrado que rompió la defensa brasileña.

Mbappé se impuso en velocidad sobre los centrales del combinado dirigido por Carlo Ancelotti y, ante la salida del arquero Ederson, definió con un sublime toque por encima para estampar el 1-0. El atacante de 27 años convirtió su gol número 57 en la selección francesa en 96 partidos disputados. Vale recordar que el ex París Saint-Germain está en una de las temporadas con mejores registros en toda su carrera, ya que marcó 38 tantos en 35 encuentros oficiales con el Real Madrid.

*El compacto de la victoria de Francia sobre Brasil

Ya en el segundo tiempo y con el ingreso de Luis Henrique por Raphinha, Ancelotti renovó el ataque brasileño. Henrique provocó una atajada exigida de Maignan desde afuera del área. Sin embargo, el encuentro cambió su dinámica a los 54 minutos cuando Dayot Upamecano fue expulsado tras una revisión del VAR, después de haber derribado a Wesley de manera imprudente justo antes del área. El árbitro estadounidense Guido Gonzales corrigió su decisión inicial de tarjeta amarilla por la roja.

A pesar de estar en desventaja, el combinado europeo comandado por Didier Deschamps aumentó la ventaja en el marcador. Les Bleus relucieron una vez más en una transición ofensiva letal y, con una serie de toques, doblegaron la resistencia de Brasil con una velocidad impresionante.

Luego de una recuperación en su propio campo que contó con la intervención de Hugo Ekitike, el contraataque siguió hasta que Michael Olise recibió en soledad en tres cuartos del campo de Brasil. El hombre del Bayern Múnich metió un pase preciso entre líneas para habilitar al delantero del Liverpool. Al igual que Mbappé, la definición fue con un toque sutil por encima de Ederson.

Brasil recortó las distancias en el marcador cerca del cierre. Después de una serie de rebotes en el área de Francia tras un tiro libre, Bremer desvió un remate de Luiz Henrique para empujar el balón debajo del arco y poner el 2-1. Vinícius Júnior estuvo al borde de igualar el encuentro en una de las últimas jugadas del encuentro.

Mbappé convirtió 57 goles en 96 partidos con la selección de Francia (REUTERS/Brian Snyder)

El partido funcionó como examen clave para los entrenadores Carlo Ancelotti y Didier Deschamps, quienes aprovecharon la oportunidad para ajustar piezas y evaluar alternativas en sus equipos hacia la inminente cita mundialista.

La actualidad del seleccionado brasileño está signada por la ausencia prolongada de Neymar, no convocado por Ancelotti en esta fecha FIFA, y por bajas defensivas relevantes como Alisson Becker, Gabriel Magalhães y Marquinhos. Del lado francés, el plantel llegó con una base consolidada y la expectativa se centró en el retorno de Mbappé, quien dejó atrás molestias en la rodilla.

Sus últimos problemas físicos estuvieron envueltos en una fuerte polémica, ya que el delantero habría sido víctima de un error de diagnóstico que pudo haber puesto en riesgo su carrera. La controversia se desató luego de que, de acuerdo con versiones difundidas por medios de Francia, el cuerpo médico del Real Madrid habría examinado la rodilla equivocada del jugador, algo que profundizó sus dificultades en la recuperación.

Mientras se definen los últimos clasificados a la Copa del Mundo, ambas selecciones disputarán otro amistoso antes del cierre de la fecha FIFA. Francia chocará contra Colombia el domingo 29 de marzo a partir de las 16:00 (hora argentina), mientras que Brasil hará lo propio contra Croacia el martes 31 a las 21:00 (hora argentina).